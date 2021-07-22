Задержание преступной группы во главе с начальником краевого управления ГИБДД полковником полиции Алексеем Сафоновым, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 21 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Сандро Боттичелли. Ад. Иллюстрация к Божественной комедии Данте. 1480е

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"Любой особняк чиновника в несколько этажей — это наглядное доказательство коррупции и воровства! Но наручники одевают только на тех, кто, судя по всему, не желается делиться!» — предполагает Святослав В.

Многие пользователи пришли к выводу, что способ распоряжения Сафонова своим имуществом вызывает вопросы, потому что он, по сути, выставил свой нечестный заработок на всеобщее обозрение.

(сс) sajinka2 Взятка

«Смотрю я на все эти дворцы и не могу понять, каким же идиотом надо быть, чтобы так палиться?» — задаётся вопросом Александр Ч.

Некоторые комментаторы убеждены, что начальник краевого управления ГИБДД по Ставропольскому краю является не самым отпетым коррупционером, поэтому говорить о полноценной борьбе с преступниками в рядах правоохранителей пока не приходится.

«Это всё имитация борьбы с коррупцией! Просто очередного регионального лоха схлопнули. А главные коррупционеры продолжают свободно ходить на свободе и назначать на освободившиеся должности новых рекрутов!» — считает Денис П.

Часть людей считает, что руководству Российской Федерации следует провести чистку в своих рядах, иначе коррупция погубит нашу страну даже без вмешательства иностранных государств.

«Если начать проверять всех российских чинуш как следует, то можно на постройку нескольких стран деньги собрать. Рыбка-то с головы тухнет, как говорят. Так что это далеко не последний и не первый такой случай. Но вы терпите», — пишет Avgust V.

Ряд пользователей указывает на то, что стиль, в котором исполнен шикарный дворец Сафонова, больше напоминает худшие образцы пышных цыганских домов.

«В чём прикол стремления к такому стилю? Почему большинство богатых людей предпочитают лепнину, позолоту, узорную плитку и обои? Это же полнейшая безвкусица!» — отмечает Уля П.

Нашлись и те, кто даже посочувствовал Сафонову, ведь, нажив огромные суммы денег преступным путём, он не сумел распорядиться ими со вкусом.

«Дороха-бахата! Хотел пошутить, мол, нет ли там золотого унитаза, а он там есть! Какая же вопиющая безвкусица. Стыдно за наших коррупционеров. Такие деньжищи, да на ширпотреб цыганский спускают», — написал Владимир М.

Напомним, 20 июля в Ставропольском крае была задержана преступная группа во главе с начальником краевого управления ГИБДД полковником полиции Алексеем Сафоновым. Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Кроме главы УГИБДД фигурантами уголовного дела являются ещё шесть человек.