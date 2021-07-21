Заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как потенциально дестабилизирующий фактор, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

"Пентагону ещё многое неизвестно об оборонительном вооружении России. Как и о освоении Арктики, а про космос я вообще молчу. Космос и так наш», — отмечает Сергей Н.

Многие пользователи пишут, что российское вооружение заставляет Америку сильно нервничать, они не могут обойти стороной новейшие разработки Российской Федерации в области гиперзвукового оружия.

«Конечно, они не могут не отреагировать, ибо данная ракета умножает на ноль военный потенциал США», — считает Сергей Д.

K.sina.cn Циркон

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия попросту пытается следовать тенденциям времени, потому что те же Соединённые Штаты не прекращают разработку новых перспективных видов вооружения.

«Всё, что сделает Россия, то же сделают и Штаты, и наоборот. Но в Штатах оно быстро принимается на вооружение, а в России — неспешно, если вообще принимается. И да, Америка делает спокойно, не напрягаясь, а Россия снимает последние штаны с населения. Вспоминаем печальный опыт СССР. Кто-то удивлённо, пожимая плечами, повторно ставит на пути оппонента старые грабли. Сработало тогда, сработает и сейчас. Уже работает. Нет бы, захолустье поднять, а то глядишь, вторыми 90-ми шмальнёт по черепушке, которая думать отказывается», — предполагает Andrew M.

Часть людей считает, что в первую очередь руководству Российской Федерации следовало бы разобраться с ростом цен на продукты в магазинах, а уже затем вливать большие средства в разработку гиперзвукового вооружения.

«Как это поможет снизить бешеные цены на продукты в российских магазинах?!» — задаётся вопросом Данил Г.

Ряд пользователей указывает на то, что у Америки за спиной сильнейшая экономика, которая позволяет ей осуществить любые поставленные задачи. У России, к сожалению, таких возможностей пока не имеется.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продукты

«У США есть самое сильное оружие — гринкард. Ба-бах и нет специалиста или инженера, который целую отрасль может поднять и рабочие места создать. Самое большое богатство — это люди», — указывает Василий Ю.

Нашлись и те, кто отметил, что в первую очередь следует наладить оборону, чтобы никакое иностранное государство не могло покуситься на нашу территорию.

«Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую! Поэтому сейчас не до экономики. Военная оборона куда важнее», — поделился своим мнением Дмитрий А.

Напомним, 19 июля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как потенциально дестабилизирующий фактор.