На территории украинского предприятия «Ровноазот» в городе Ровно произошёл взрыв. Об этом сообщил 20 июля новостной телеграм-канал Klymenko Time. Уточняется, что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате взрыва образовалось облако оранжевого цвета, которое распространилось в сторону Ровно и его окрестностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

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Чрезвычайное происшествие обсудили в сообществе «Ровно. Твой город» в социальной сети Facebook, а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что оборудование на предприятии, где произошло ЧП, изношенное и никто не озабочен его капитальным ремонтом.

«Лично меня умиляют фото с предприятия… Я так понимаю, с 1991 года там вообще никакой модернизации не проводилось. Неудивительно будет, если трубы у них будут «лопаться» ныне с более высокой частотой…» — написал Alex P.

Цитата из видео на YouTube Дым на химзаводе «РовноАзот»

«Он («Ровноазот» — М. Р.) в таком аварийном состоянии, что капец!!! Там… покосившиеся деревья растут на крышах. Короче, это реально может быть катастрофа. С него выжимают всё, что можно», — отметил Миша О.

«Ситуация типичная для Украины. Латают советское, чтоб худо-бедно еще урвать какую-то копейку. После нас хоть потоп и этот потоп, похоже, не за горами. Зато вышиванок хватит всем…» — добавил Ролег С.

«Когда вместо развития экономики размахивают флагами и поют патриотические песни — государству приходит писец!» — пишет Олег С.

«Если всё после кислот изнашивается, латается, то это только начало… Город рядом и ковида не надо!» — отреагировала Валентина Д.

«Там только дороги сделали, цеха пошпаклевали, покрасили, навели внешний марафет, всё остальное — советское оборудование — ничего не модернизируется, всё латается, мажется, красится и выжимают, что можно выжать! Короче, он едва-едва дышит!» — написал о состоянии предприятия Yurii.

«Это случилось впервые? Это будет постоянно, никто в модернизацию завода ничего не вкладывает, на всем экономят…» — отметила Ольга Я.

«Самое обидное, что это ужас, но завтра будут говорить: ничего страшного не произошло!» — отреагировала Ярина К.

Цитата из видео на YouTube Авария на химзаводе «РовноАзот»

«На видео желтый дым (диоксид азота) известен химикам как «лисий хвост», он действительно очень опасен», — добавила читательница под псевдонимом Ptashka Svitla.

«В Запорожье ещё намного хуже. Каждый день такие выбросы, что Ровному далеко до Запорожья. И никто ничего не предпринимает, несмотря на постоянные жалобы людей, травят просто и всё», — пишет Мистер Милославский.

«Вы еще, наверное, на родине… [Зеленского, в Кривом Роге] не были. Там у них есть такое предприятие «Арселор», бывшая «Криворожсталь», вот тот копоти дает больше, чем все вместе взятые предприятия… Не знаю, как сейчас, но еще пару лет назад «Арселор» был на первом месте среди предприятий, загрязняющих воздух, не только по Кривому Рогу, но и по Украине», — отметил Антон Ч.

«Пишут угроз нет, как обычно, у нас всё в шоколаде, а «лисий хвост» это что? Кислород, наверное», — с сарказмом добавила Тосик Ч.

«Когда-то про Чернобыль тоже говорили «ничего страшного», людей не уберегли…» — пишет Светлана К.

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