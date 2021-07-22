19 июля в сети Телеграм была опубликована презанятнейшая информация, позднее перепечатанная в интернет-изданиях, согласно которой в России с 1990-х действует правило, согласно которому внутренние рублевые инвестиции в нашу экономику запрещены. Обеспечивать исполнение данного правила был призван ЦБ, который фактически стал филиалом МВФ на нашей территории. Соответственно, государственники вынуждены придумывать весьма специфические методы для обхода данного правила.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

Внедрение подобных схем уже началось и стало возможным в 2020-м, когда Путин начал процесс экономической суверенизации России. Один из главных тормозов экономического развития России — огромный дисбаланс в развитии регионов. Исправить ситуацию могут только масштабные вложения в реальный сектор региональной экономики. Догадки о происходящих во властных верхах процессах в существенной части подтверждают данные телеграм-канала «Клуб Двинского».

Так, на днях стало известно, что в ближайшие два года регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктурные проекты, которые позволят увеличить объёмы строительства новых жилых домов, больниц, школ, спортивных сооружений и дорог, обеспечат обновление жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин 15 июля.

«Финансировать эту работу будем за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций», — сказал премьер-министр.

В целях повышения оперативности управления запущенным процессом и усекновения на корню коррупционного интереса к столь «вкусной теме» глава российского кабмина Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами.

Столь активным и конкретным действиям, начало которых невозможно без чёткого, согласованного и утверждённого плана, предшествовала демонстрация президентом повышенного интереса к вопросам, вроде как полученным им во время недавней «Прямой линии». Отсутствие конкретного ответа на типовые из них делает бессмысленным проведение в стране в обозримом будущем каких-либо выборов вообще, а в более широком смысле ставить эту самую жизнь граждан под вопрос. О чём ещё Фридрих Энгельс дал своё определение: «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь…»

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время прямой линии

19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам указал самые чувствительные проблемы граждан страны. Первой среди которых была упомянута «бедность, низкие доходы многих семей».

По публикуемым РБК данным представительного (более 100 тыс. респондентов) исследования Росстата, проведенного в 2020 году, те или иные финансовые затруднения в прошлом году испытывали 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого.

На фоне третьей волны оценки гражданами России своего материального положения начали ухудшаться. По данным ФОМ, доля тех, чьи доходы из-за пандемии снизились, в июне выросла по сравнению с маем на 5% и составила 39% от всех опрошенных. Это уровень марта текущего года. При этом аналитики ФОМ отмечают, что более половины граждан России (56%) еще не почувствовали на себе никаких изменений: они сообщили, что их доходы остались на прежнем уровне. Доля тех, кто стал больше экономить, тоже пока значимо не изменилась и составила 35%. По словам экспертов, чаще других стали жаловаться и на снижение доходов, и на вынужденное усиление экономии москвичи.

«Проект коронаФОМ», ГК ФОМ Как изменились доходы и масштабы экономии в разных социально-демографических группах

В то же время, сообщает телеграм-канал StatSpace, международные резервы России, по данным Банка России, за период со 2 по 9 июля 2021 года увеличились на $3 млрд. По состоянию на 9 июля они составили $593,7 млрд против $590,7 млрд неделей ранее. В целом с начала 2021 года объем международных резервов практически не изменился. На 1 января 2021 года он составлял $597,4 млрд, уменьшение по сравнению с июлем составило всего $3,7 млрд.

Международные резервы Российской Федерации. Еженедельные значения на конец июля 2021−2019 гг. и на дату начала исследуемого периода, в млрд долларов США:

Дата

Объем

А вот с января 2019 года, примем эту дату за условную (и лишь для данного случая) как дату начала влияния пандемии на мировые финансы, по первую декаду июля текущего года международные резервы РФ увеличились на $125,3 млрд, на 27%.

То есть жизнь должна была стать лучше, а в крайнем случае — богаче, сытнее почти на треть; иначе зачем тогда тот Центробанк со своими резервами и прочими громкими терминами нужен? Но — нет: темпы инфляции в промышленности держатся выше 30% и бьют рекорды с начала XXI века, сообщает телеграм-канал «Банкста». По итогам июня индекс цен производителей вырос на 31,1% — на столько увеличилась стоимость продукции при отгрузке с фабрик и заводов. Месяцем ранее промышленная инфляция достигала 35,3%. Сопоставимые темпы Росстат фиксировал лишь в 2004 году (+28,8%), а уровни выше — только после дефолта 1998 года: 70,7% в 1999 году и 31,9% — в 2000-м.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В июне производители продуктов подняли цены на 16,4%, химические заводы — на 40,1%, металлурги — на 34,6%, а НПЗ — на 86%. По темпам промышленной инфляции России обогнала почти все крупные экономики мира и опередила даже Украину.

Результат удорожания кредитов вследствие (отнюдь не последнего) повышения ключевой ставки российского Центробанка себя ждать не заставил: как показал опрос ФСО (к сожалению, в полном объёме для ознакомления недоступен), большинство малых и средних предпринимателей в ближайшие 2−3 месяца планирует увеличить стоимость продукции (услуг) и отказаться от планов по развитию бизнеса.

Здесь уместно задать вопрос: а как «у них»? А у них всё нормально: по словам Джареда Бернштейна, одного из экономических советников президента США Джо Байдена, Белый дом рассматривает инфляционное давление как временное явление и решает проблему дефицита предложения, чтобы ограничить рост цен. По его словам, Белый дом решает вопросы предложения, связанные с жильем и микрочипами и проч., которые подтолкнули рост цен, сообщает Bloomberg.

Whitehouse.gov Белый дом

Там, где финансовые воротилы «Сияющего Града на Холме» видят «окно возможностей», наши «финансисты» ощущают лишь холод, исходящий из финансовой же пропасти. Так, в России «задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года достигла 5,8 трлн рублей против 4,7 трлн рублей на начало 2020 года», — говорится в материале российского рейтингового агентства «Эксперт РА». И как решать эту проблему с помощью ужесточения условий кредитования (по сути, «встречным палом», то есть пожаром, по терминологии МЧС) либо массовым «замором» несущественного уже остатка доморощенных фирм, фирмочек, да и ПАО тоже, с 90-х годов по недоразумению именующих себя «банками». Да и бывшим банкам, выросшим на деньгах вкладчиков и бюджетных вливаниях, а ныне — «высокотехнологичным» «экосистемам», весь этот «малый и средний бизнес», как и «домохозяйства» уже не так интересны, как доставка продуктов (питания) на дом, к примеру. На скутере.

Продолжать можно до бесконечности: льготная ипотека, вспомоществования семьям с детьми и пенсионерам и т.п. — всё это рассматривается нашим «регулятором» как детонатор инфляции. С которой, как выясняется на североамериканском примере, вполне можно жить. Важно лишь правильно расставить приоритеты, либо, для начала, хотя бы попробовать осознать национальные как свои собственные. И тогда финансово-экономическая политика властей предержащих перестанет казаться ксерокопией зарубежного «Практикума по прикладной русофобии».

Занятно, что о необходимости повышения пенсионного возраста в числе прочих рекомендаций российскому правительству было заявлено в мае 2017 года в Москве миссией Международного валютного фонда (МВФ). Здесь следует вспомнить, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации», Банк России в числе своих основных функций также является и депозитарием средств Международного валютного фонда в валюте Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, предусмотренные статьями Соглашения Международного валютного фонда и договорами с Международным валютным фондом. Причём Россия должником этого подконтрольного США Фонда уже не является, а наоборот — соучредителем и кредитором. А инструкции МВФ исполняет даже прилежнее, чем погрязшая в долгах Украина.

МВФ. Вашингтон

То есть при разной с США структуре экспорта и геополитических возможностях (это мы находимся под санкциями США, а не наоборот) роль ЦБ РФ в судьбе экономики России выглядит всё более сомнительной. Более того, Банк России предстаёт в глазах клиентов подчиненных ему банков страны и тем более реального сектора экономики не как стабилизирующий институт, а как главный источник инфляции и сопутствующих ей экономических неурядиц. При этом, согласно Конституции РФ, Банк России не зависит от других органов государственной власти России. А по закону «О Центральном банке Российской Федерации» — ещё и не отвечает по обязательствам государства, в том числе и золотовалютными резервами. Зато вполне подотчётен МВФ. Так не с реформы ли отечественного законодательства, включая Конституцию России, в части, касающейся нашего суверенитета над собственным ЦБ, следовало бы начинать заявленный курс на дедолларизацию нашей экономики как первого реального шага к обретению подлинного суверенитета? Заявка на который в этом случае больше не воспринималась бы нашими недавними «западными» (да и «восточными» тоже) партнерами с таким неподдельным изумлением.