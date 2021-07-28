



Иван Шилов ИА REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей

Константинопольский патриарх Варфоломей планирует в ноябре отправиться на Кубу с официальным визитом. Соответствующее приглашение от президента Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса патриарху было передано послом Кубы в Турции Луисом Альберто Аморосом Нуньесом на их встрече в Фанаре, сообщает портал Orthodox Times. Издание уточняет, что на остров Варфоломей отправится в первую неделю ноября по окончании своего посещения США (23 октября — 3 ноября). В последний раз на Кубе константинопольский патриарх был в 2004 году по приглашению Фиделя Кастро.

Австрийский католический портал KATHPRESS в этой связи отмечает два нюанса. Во-первых, «точных данных о количестве православных на Кубе нет», но, по оценкам, их «около 15 тысяч, подавляющее большинство из которых принадлежат Русской православной церкви». Во-вторых, то, что Варфоломей может выступить «дипломатическим посредником между двумя государствами во время своего предстоящего визита в США и на Кубу, официально не заявлено, но это очевидно — отношения между Вашингтоном и Гаваной в последнее время снова резко ухудшились». Из чего следует, что поездка на остров со стороны предстоятеля Константинопольского патриархата в меньшей степени будет носить пастырский характер, а в большей — политический. Вопрос в том, кто и где посчитал фигуру проживающего в Турции патриарха настолько значимой, что решил доверить ему посредническую миссию.

Ντμίτρι Собор Казанской иконы Божией Матери. Гавана. Куба

Хотя именно с греков около 70 лет назад, еще до Кубинской революции, на острове началось развитие православной общины, ведущую роль среди религиозных структур здесь играла и играет Католическая церковь. В последние годы она восстанавливает свои позиции, которые во многом утратила после победы революционеров. Католическая церковь поддерживает постоянный диалог с властями. Благодаря ее посредничеству 130 политических заключенных на Кубе получили свободу, а в 2014 году возобновились дипломатические отношения США с Кубой, которые были разорваны в 1961 году, равно как ослабились различные ограничения на поездки и торговлю с островом. Правда, в 2017 году заступивший на пост президента Дональд Трамп восстановил некоторые старые ограничения. С приходом в Белый дом демократа Джо Байдена, исповедующего католицизм, можно было бы ожидать возобновления американо-кубинского диалога. Не исключено, что ему способствовал бы Ватикан и папа Франциск.

Однако сейчас кубинские католики и Святой престол оказались в ситуации, которую трудно назвать простой. Вспыхнувшие на острове антиправительственные протесты воодушевили как кубинскую эмиграцию в США и католических епископов кубинского происхождения, так и политизированную часть островных католиков. От имени последних в американских католических изданиях проповедует лидер Христианского освободительного движения Кубы (MCL) Эдуардо Карде. На днях он заявил в интервью порталу National Catholic Register, что Католическая церковь как институт в последние годы «слабо реагировала на серьезные угрозы, с которыми сталкивается наш народ», а реакция Ватикана была «слабой, уклончивой, сдержанной и холодной». При этом Корде фактически обвинил папу Франциска в том, что он «демонстрирует явные признаки симпатии к левым идеям», а также «преувеличенное сочувствие к точке зрения многих врагов свободы и диктаторов — Фиделя Кастро, Уго Чавеса, Рафаэля Корреа, Эво Моралеса», и даже «заявил, что поддерживает левые идеалы».

Фидель Кастро объявляет победу революции

Но, как в свое время пояснял возглавлявший на тот момент Конференцию католического епископата Кубы архиепископ Гаваны Хайме Лукас Ортега и Аламино (скончался в 2019 году), Церковь всегда готова поддержать преобразования, происходящие на острове. В свою очередь архиепископ Майями Томас Венский отмечал, что Католическая церковь на Кубе пытается обеспечить мирный характер реформирования в этой стране, потому что альтернативой «мягких изменений» будет «хаос». В этой связи сложно понять, почему кубинские власти не обратились к Ватикану с просьбой стать посредником в общении с США. Более того, Гавана вполне могла бы предложить выступить с совместной миссией папе Франциску и предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, которые в феврале 2016 года провели в аэропорту Гаваны историческую встречу. Тем более что русский патриарх знаком президенту Бермудесу. В октябре 2019 года Кирилл принимал его в Даниловом монастыре в Москве. Кубинский лидер тогда выразил удовлетворение «состоянием отношений» и отметил «волю к дальнейшему укреплению прекрасных связей с Русской православной церковью».

Дуэт папы Франциска и патриарха Кирилла, не чуждых Кубе, мог бы сыграть в интересах стабилизации ситуации на острове, включая непростые отношения Гаваны с Вашингтоном. По силам ли такое константинопольскому патриарху? Выбор остается за кубинскими властями.