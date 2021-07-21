Трудно возражать, когда тебя припечатывают фактами. Очень трудно.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Вот неделю назад я возмущался, когда подруга моя позволила себе бросить в мир заезжено-прогорклое из серии «все менты нехорошие, коррупционеры и прочее». Мы же слышали это не раз, правда? Что, мол, на смену ОПГ прошлых лет пришли люди в штатском? А я тогда спорил с подругой. Ох как спорил!

Но вот новость, которую обсудили и обсосали столь трепетно. Задержали главу ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова. По сообщениям СМИ, якобы брал этот человек взятки, да и вообще вместе со своими сотрудниками (подельничками) организовал нечто вроде банды. История не нова, чего уж. Мы видели подобное и в жизни, и фильмах, и в GTA.

Аналитики связывают задержание Сафонова с предстоящими выборами, а также с противостоянием различных группировок. Так часто бывает в России. Вот нам демонстрируют видео из дома Сафонова. Роскошь! Сразу вспоминаешь клип Робби Уильямса на песню «Party like Russians». Однако и сам дом смотрится монументально — не заметить его невозможно. Значит, все всё о Сафонове знали, но спохватились только сейчас. И? Ловим намёк?

26.мвд.рф Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов

«Кого ты хотел удивить?». Это ведь вопрос и к Сафонову тоже. Неужели не понимал тот, что рано или поздно, как говорили раньше, спалится? Или ощущал себя всесильным, неуязвимым? Так на том подобные персонажи, как правило, и сгорают. Когда дуреют от богатств.

Однако даже после этого удивляешься. Для чего людям столько роскоши? Как они ориентируются в ней? Насколько комфортно себя чувствуют? Мы видели золотые унитазы и раньше — самый известный, пожалуй, находился у Виктора Януковича в Межигорье. Видели, да, но всё равно не примиряет со здравым смыслом.

Моветон, наверное, цитировать в данном контексте Библию: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное». Или Франциска Ассизского: «Зарабатывать деньги ради денег — это хуже, чем содомский грех». Людям вроде Сафонова такие рассуждения и в одно ухо не влетят. Для них это просто бесполезные, пустые звуки.

Тут важно попытаться сообразить другое: что делали они со всем этим? Как пытались объять? Алчность, вседозволенность превратили их накопление в патологию. Они обезумели — и потому они были не свободны изначально. Рабы своего греха.

Но это такая себе философия light, а если уж мы заговорили о несвободе, то, в случае подтверждения вины, хорошо бы дать Сафонову и его подельникам такие сроки, чтобы уже навсегда закрыть; да посидеть бы им дать в жутких условиях. Может, тогда окунутся в реальную жизнь. И с конфискацией всего имущества, ясное дело. Пусть пострадают здесь, дабы на том свете меньше мучиться. Впрочем, вполне могут скостить срок, а сидеть будет Сафонов столь же роскошно, как и печально известный Цеповяз. Припеваючи.

Да и даже самый строгий срок не примирит с одной простой мыслью. Насколько же убоги и посредственны такие люди! Это даже не мещане во дворянстве, нет, а какие-то свиньи с перепачканными рылами. Что в принципе должно быть в голове человека, который грезит усесться задницей на золотой унитаз? Что чувствует он? Какое-то особое величие? Может быть, но внутри ведь он остаётся таким же раболепным ничтожеством.

Sledcom.ru Убранство дома задержанного руководителя Госавтоинспекции Ставрополья

И беда тут не только, а, может, и не столько в Сафонове, сколько в системе, порождающей подобных свиней во дворянстве. И я сейчас не о политике, а скорее о пресловутых морально-нравственных ориентирах, о вкусе и стиле как таковых. Эти люди родились в другой стране, взрослели там, а после перебрались в новую. И где-то что-то пошло не так. Как тут ни вспомнить отвратных братков из 90-х, которые с козьими мордами и в малиновых пиджаках пёрлись в Новый и Старый Свет, чтобы потрясать тамошних жителей тоннами купюр, перетянутых резинками. Мы не изжили их?

Человек — это стиль, писал Вольтер. И человеки образуют общество. Обратное тоже верно. И тогда это уже — стиль общества. Вот где печальная собака зарыта. Если хотя бы не проговорить данной мысли, то дело Алексея Сафонова и его подельников видится совсем уж скучным, пустым и бесполезным. А вот последнего пункта допустить никак нельзя.