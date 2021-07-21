В Польше находится примерно 1,5 млн украинских трудовых мигрантов, заявил 20 июля посол Украины в Польше Андрей Дещица. Дипломат добавил, что число граждан Украины, находящихся в Польше, постоянно растёт.

Григорий Медведев. Грузчики на Волге (фрагмент). 1929

«Если говорить в сравнении, скажем, с 2014 годом, то это примерно в два-три раза, и сейчас речь идёт о примерно 1,5 млн украинцев, работающих в Польше», — сказал он.

Читайте также: В Польше назвали число трудовых мигрантов с Украины

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что в целом за границу (в частности, в Польшу) выезжает молодое население Украины. Причина выезда за границу — уровень жизни на Украине, который, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

«А президенту Украины Зеленскому не стыдно, что за 2 года их правления ничего для украинцев не сделали, экономика в стране ниже плинтуса, самая трудолюбивая молодежь уезжает из страны на заработки, а все они могли бы работать на нашу страну и поднимать экономику в стране…» — пишет Любовь Д.

«Скоро вся молодежь уедет. Нет работы, что им остается делать?» — добавила Любовь Б.

«Все не уедут. Депутаты ведь живут за счёт налогоплательщиков. Примут уйму законов, чтобы не выпускать из страны. Как же им, беднягам, жить с одними пенсионерами?!» — ответил Любови Б. Владимир К.

«Отлично, слава Украине. Вы же этого хотели в 2013 году?» — с сарказмом поинтересовалась Элла П.

(сс) Ivan Bandura Майдан

«Не работают, а батрачат на панов…» — отметила Зинаида К.

«Называется: государство, которое выбрасывает своих людей за границу. Дожились», — добавила Зинаида С.

«Вот вам и Европа. Мы ей нужны как батраки. Они нам «братья». А Россия — «враги»…» — подчеркнул Эдуард Е.

«Слава великому майдану (речь о государственном перевороте 2014 года — М. Р.)! Какую Украину они там славили, непонятно. Украинцы семь полных лет поднимают экономику Польши, моют *опы итальянским подопечным. Где и какой Украине кричат слава, трудно понять», — отреагировала Елена.

«Сейчас в Польше жить дешевле, чем в Украине», — отметил в свою очередь Vladimir I.

«Какое «счастье»! Свою страну в ничто превратили, а Польше делают процветание», — написала Любовь К.

«Безвиз для этого и открыли. Рабочие места убили, молодёжь разъедется по Европе, пенсионеров финансово добьём, землю продадим, и Украины нет…» — пишет Сергей К.

ИА Красная Весна Украина

«Они что… от хорошей жизни туда поехали?..» — отреагировала Ksenia.

«У старых и «элитных» стран Европы есть опыт, как использовать и обирать колонии, вот и всё!!!» — подытожила Валентина А.

Читайте также: Польша одобряет 100% заявок на гражданство от мигрантов из Белоруссии