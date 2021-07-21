Не успели еще японцы отойти от испуга от испытаний российских ракет «Циркон», которые оказались отнюдь не нарисованными в мультфильме, как их главный военный союзник и сюзерен — США не оставили Токио надежд на «завоевание» русских Курильских островов, которые японский парламент (?!) с 2009 года законодательно числит… в составе своего государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курильские острова

Споры вокруг Курильских островов в самом скором времени прекратятся раз и навсегда, написали военные эксперты американского издания Military Watch. Они поясняют, что Россия разместит на «спорной территории» свои новейшие комплексы С-500 «Прометей», которые не оставят Японии ни единого шанса даже на силовое решение вопроса.

Авторы статьи на эту тему напоминают, что в России завершены государственные испытания нового ЗРК. На днях на полигоне Капустин Яр он успешно уничтожил высокоскоростную баллистическую цель, доказав полное соответствие заявленным характеристикам и ожиданиям российских ПВО.

Mil.ru Пуск ракеты ПВО

По словам экспертов, «Прометей» является совершенной системой, но он не заменит С-400, а будет использоваться с ним в связке. Новый комплекс способен поражать цели на расстоянии до 600 километров, а «Триумф» — лишь до 400 км. Эти две системы, дополненные «Панцирями», «Буками» и «Торами», составят мощную эшелонированную противовоздушную оборону. Которая сначала будет организована в Москве, а затем и в других регионах.

На Курилах С-500 смогут «отвергнуть» все претензии Японии, а в Калининграде — взять под контроль любые цели на территории Европы. Но и это еще не все. В настоящий момент РФ работает над созданием корабельного варианта «Прометея», который сможет атаковать мишени в любой точке планеты, сообщает российский информационный портал Discover 24.

Думаю, новость охладит возбудившихся «потомков самураев», которые, будучи раздосадованы провалом попыток бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ посулами тучной «финансовой и инвестиционной помощи» добиться от Москвы «возвращения» Курильских островов, в последнее время открыто зовут к ракетно-ядерному вооружению Японии и силовому решению «проблемы северных территорий».

Конечно, в Токио понимают, что воевать один на один с Россией, как и в 1939 году с СССР на Халхин-Голе, японские «силы самообороны» пока не могут, а потому уповают на помощь союзных американских войск. Об этом свидетельствует вашингтонское совместное заявление премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента США Джозефа Байдена. Хотя о совместном «отбивании» у России Курил в нем пока не говорится, Токио для начала готов вместе с американцами «защищать» от КНР Тайвань, ставя под серьезный вопрос японо-китайские отношения. Ибо в Пекине «выраженную Сугой и Байденом озабоченность военными маневрами Китая в районе Тайваня, а также ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном округе», справедливо расценили как вмешательство во внутренние дела КНР. Еще более откровенное заявление сделал недавно заместитель премьер-министра Таро Асо, объявив: «Атака Китая на Тайвань будет воспринята как реальная угроза для Токио», что, «скорее всего, приведет к коллективной обороне острова вместе с Соединёнными Штатами».

TICAD7 Photographs Министр финансов Японии Таро Асо

Так что правильно делают российские политические и военные власти, надежно укрепляя суверенную территорию России — Курильские острова — современнейшим вооружением. Дабы заблаговременно отбить охоту у «стратегов» из Страны восходящего солнца и их покровителей коллективно вступить в борьбу за якобы «исконные японские территории». О том, что уговорами и переговорами японцев не пронять, предупреждал еще Иосиф Сталин. В беседе с министром иностранных дел Германии фон Риббентропом 28 сентября 1939 года он заметил: «У этих людей (японцев) особая ментальность, на них можно действовать только силой…»