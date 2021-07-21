Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, будучи 16−17 июля т.г. с визитом в Республике Армения (далее — РА), сделал ряд важных заявлений, как то:

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Мы рядом с вами и подтверждаем готовность предоставить Армении финансовый пакет в размере 2,6 млрд евро, чтобы содействовать приоритетам Армении — это инфраструктура, цифровая повестка, климат, транспорт, демократические реформы… ЕС желает проявить вовлеченность в регионе, укрепить связи с региональными странами, провести работу по подготовке к саммиту «Восточного партнерства».

Далее председатель Европейского Совета побывал с визитом в Баку, и по его итогам 18 июля 2021 г. на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Шарль Мишель заявил:

«Европейский союз готов играть конструктивную роль посредника между Арменией и Азербайджаном, помимо усилий Минской группы. Мы, конечно, уважаем роль Минской группы, но это не означает, что ЕС не может предоставить некоторый опыт, поддержку, идеи и поощрить некоторые возможные улучшения, чтобы обеспечить возможности для прочного мира в регионе, большей стабильности, в целях безопасности».

President.az Ильхам Алиев и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

После Азербайджана Шарль Мишель посетил Грузию. Официально председатель Европейского Совета прибыл в Грузию для участия в международной конференции, на которой обсуждались вызовы региона и роль Европейского союза. В конференции приняли участие президенты Грузии, Украины и Молдавии. Отметим, что на конференции председатель Европейского Совета сделал весьма недвусмысленное заявление и выразил солидарность с Грузией, Украиной и Молдавией на нелегком пути к независимости, сказав:

«Грузия, Украина и Молдова независимы уже 30 лет. Одно поколение, с очень большими усилиями, успехами и препятствиями. Поколение, которое определяет будущее и строит свое собственное пространство на основе процветания, сотрудничества и общих ценностей, и это был непростой путь… Перед лицом этой агрессии ЕС выражает свою полную солидарность…»

twitter.com/Zourabichvili S Международная конференция в Грузии

Согласитесь, уважаемый читатель, что столь «трогательное» внимание председателя Европейского Совета (читай — Европейского союза) к Республике Армения вызывает смешанные чувства.

С одной стороны, планирование оказания РА поддержки в размере 500 млн евро для обеспечения устойчивой, инновационной и конкурентоспособной экономики посредством создания 30 тысяч малых и средних предприятий, что, несомненно, будет способствовать поддержанию устойчивости социально-экономической системы РА, не может не вызвать чувства благодарности у граждан Армении. Равно как и весьма востребованная для РА и объявленная ранее готовность Евросоюза оказывать (РА) содействие социально-экономическому развитию и коммуникациям путем поддержки коридора Север 3 Юг, что обеспечит доступ РА к международным торговым маршрутам и рынкам, станет существенным стимулом для роста экономики и улучшения социального положения наших граждан.

Заметим, что на эти цели ЕС планирует выделить 600 млн евро, и еще 300 млн евро запланировано инвестировать в развитие информационных технологий, науки и технологии для расширения этих услуг на региональном и местном уровнях. Примечательно, что предусмотрено выделение 80 млн евро для развития инфраструктуры южных областей Армении, в частности Сюникского марза (области), преодоления последствий второй карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 г.), в частности, для обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем, работой и условиями для получения образования.

Mil.am Армия обороны Арцаха

В числе приоритетов ЕС — жилье, инфраструктура, туризм, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, возобновляемые источники энергии и поддержка местного малого и среднего бизнеса. И, наконец, ЕС планирует выделить до 120 млн евро с целью озеленения Еревана для повышения эффективного использования энергии и запуск экологически чистых автобусов. В повестке ЕС — повышение качества жизни, в том числе запуск ряда программ по управлению отходами и их переработке в столице Армении.

Так вот, уважаемый читатель, на фоне заявленных ЕС целей по существенному оздоровлению социально-экономической жизни Армении на ближайшие пять лет (программа ЕС рассчитана на пятилетний срок) не поддается логическому объяснению отстраненность Евросоюза в ходе карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 г.), более того, созерцательная позиция государств — членов ЕС, которые, будучи членами НАТО, одновременно играют далеко не последнюю роль в Североатлантическом союзе, а проявленное ими безразличие в ответ на откровенно преступные действия члена НАТО Турции, страны, принявшей непосредственное участие в подстрекательстве Азербайджана к войне, а в дальнейшем — принявшей непосредственное участие в военных действиях с привлечением тысяч сирийских боевиков-террористов, вызывает недоумение.

О чрезмерной, бросающейся в глаза в последнее время активности Евросоюза на постсоветском пространстве свидетельствует и подписание 19 июля т.г. президентами Грузии, Молдавии и Украины — Саломе Зурабишвили, Майей Санду и Владимиром Зеленским — декларации саммита «Ассоциированного трио» в Батуми, где главы трех государств приняли участие в Международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона», по итогам которой была принята Батумская декларация, также не дано убедительных объяснений. Напомним читателям, что соглашение о создании формата «Ассоциированного трио» было подписано 17 мая т.г. в Киеве министрами иностранных дел Грузии, Молдавии и Украины Давидом Залкалиани, Аурелием Чокоем и Дмитртем Кулебой (в конце июня они встретились в Брюсселе с Жозепом Боррелем и представили ему новый формат сотрудничества «Ассоциированное трио»). Главный итог прошедших в Батуми мероприятий и суть принятой Батумской декларации — подтверждение «неизбежности европейского будущего для трех сторон», а главный лозунг — «Три страны — один выбор: Грузия, Молдова и Украина в действии».

President.gov.ge Президенты Грузии, Украины и Молдавии встретились в Петре. Грузия. 19.07.2021г.

Для полноты информации о предпосылках по формированию нового геополитического формата в регионе Южного Кавказа, а точнее, каким он видится и как характеризуется со стороны азербайджанских политологов, приведу комментарии к вышеотмеченным действиям Евросоюза, высказанные в беседе с Day. az доктором юридических наук, профессором, руководителем кафедры Академии Государственного управления при президенте Азербайджана Намиком Алиевым. Так, по его мнению, «выделение Республике Армения, стране-агрессору, помощи в размере 2,6 млрд евро, при том что страна, пострадавшая от агрессии — Азербайджан — стоит перед решением многих задач (разминирование всех освобожденных территорий, требующее огромных материальных ресурсов, восстановление разрушенных городов и сел со всей инфраструктурой, создание вновь всей экономики региона… Единственное, что приходит на ум в качестве основания подобной позиции (речь идет о планах Евросоюза выделить Армении 2,6 млрд евро — А.Г.), — это победа исламофобских, тюркофобских сил в Европе. Данный акт может положить конец программе «Восточное партнерство», поскольку никто уже не поверит в то, что принцип одинакового, непредвзятого, равного отношения ЕС сохранится по отношению ко всем другим участникам программ — Азербайджану, Грузии, Молдове, Украине (с Белоруссией уже ясно). Единственный выход из этой ситуации — выделение аналогичной помощи всем перечисленным мною странам». Дальше — больше. По мнению азербайджанского юриста, выделением РА помощи ЕС не только сделал решающий шаг к выводу (отрыву) ее из-под влияния России (откровенно провокационное заявление, звучащее из уст одного из рупоров апшеронского султана Ильхама Алиева, из которого якобы следует «большая заинтересованность Азербайджана в нахождении Армении «под влиянием России» — А.Г.). В то время как усилия игроков раньше были направлены на создание единого мирного экономического, политического пространства на Южном Кавказе (по мнению муаллима Намика, естественно, под патронажем Турции — А.Г.), ЕС сделал ставку на изоляцию Республики Армения в этом процессе (видимо, Намик Алиев запамятовал, что уже почти три десятилетия именно Азербайджан и Турция подвергают блокаде РА — А.Г.), разобщение государств Южного Кавказа, на препятствование открытию транспортных коммуникаций (с тем, чтобы с открытием коммуникаций Сюникскую область, подобно Аджарии, отуречить, о чем автору этих строк не единожды уже приходилось писать — А.Г.), налаживанию экономических отношений между государствами региона». Не вполне понятно, почему муаллим Намик приплел к «южнокавказским интеграционным проектам, по-алиевски, Грузию, которая вот уже третье десятилетие открыто заявляет о своей безальтернативной приверженности стать членом Европейского союза.

Прежде чем разобраться в процессах, разворачивающихся в последние недели в регионе Южного Кавказа, приведем выдержку из официального сообщения правительства Российской Федерации о рабочем визите (13 июля 2021 г.) заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Азербайджанскую Республику (г. Баку). В сообщении правительства РФ говорится:

«В рамках визита Алексей Оверчук был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, с которым обсудил вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в области транспорта, сельского хозяйства и других сферах… Рассматривались перспективы развития международного транспортного коридора «Север — Юг» и совершенствования работы погранично-пропускных пунктов на российско-азербайджанской границе. Затронуты также вопросы, связанные с деятельностью трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации».

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Чтобы у читателей не сложилось впечатления, что заявление председателя Европейского Совета Шарля Мишеля о предоставлении Армении помощи в размере 2,6 млрд евро каким-то образом связано с визитом А. Оверчука в Баку, заметим, что еще 3 июля т.г. пресс-служба представительства ЕС в Армении выступила с сообщением, в котором отмечалось, что 2 июля в Брюсселе был представлен соответствующий документ, в котором указаны все инициативы, которые ЕС намерен реализовать в странах — участниках программы «Восточное партнерство» в ближайшие пять лет. «Армении будет предоставлено более 1,5 млрд евро на реализацию пяти ключевых программ, включая развитие Сюникской области». Приведем выдержку из публикации Эльнура Мамедова в интернет-издании Haqqin. az от 18 июля 2021 г. под заглавием «Глава Евросоюза сделал ставку на Ереван… и прилетел в Баку с пустыми руками», в которой, в частности, говорится:

«Накануне произошел тектонический сдвиг в геополитике Южного Кавказа в свете эпохального возрождения нового центра международного влияния в Армении. Аналог знаменитого постъялтинского плана Маршала — обнародованный в Ереване совместный проект Вашингтона, Парижа и Брюсселя — «план Мишеля», предусматривающий на восстановление экономики Армении выделение первичного транша в объеме 2,6 миллиарда долларов (допущена ошибка, 2,6 млрд евро — А.Г.), в корне изменил расклад мировых сил в регионе. Стратегический план освоения Западом Армении, объявленный председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, обусловит в буквальном смысле колонизацию армянской экономики со стороны западного капитала (а между тем усилия турко-азеров предполагали колонизацию экономики Армении со сторон Турции — А.Г.) Таким образом, пресловутая «революция воспетой любви к Западу» в Ереване вступила в завершающую стадию… Коллективный Запад сделал свой выбор, избрав полуколониальную Армению своим вассалом в регионе. Правительство Азербайджана видит и понимает, кто противостоит Баку в новом витке напряженности. Запад стоит там, откуда нам снова угрожает опасность…»

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Вызывает сожаление, что автор этой статьи не конкретизирует свое отношение к одному весьма существенному вопросу, а именно: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии следует относить к коллективному Западу или нет? Почему упоминаю именно Великобританию, потому что именно Соединенное Королевство было одной из пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, которая своим вето заблокировала резолюцию Совбеза ООН, представленную сопредседателями Минской группы ОБСЕ, призывающую остановить кровопролитие в ходе карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 г.) и усадить конфликтующие стороны за стол переговоров.

После обзора, на мой взгляд, наиболее характерных откликов на последнюю инициативу Европейского союза, сулящую процветание Республики Армения в ближайшие пять лет, в случае ее реалиации, чувство тревоги все более и более глубоко укореняется в мое сознание. И не в последнюю очередь оно вызвано откровенно воинственной и агрессивной риторикой апшеронского султана, уверовавшего в собственную безнаказанность за совершенные турко-азерами и сирийскими наемниками-террористами военные преступления во время карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 г.).

Я не стану приводить множество выдержек из выступлений апшеронского султана, которыми переполнены интернет-издания Азербайджана, обосновывающие «историческую» принадлежность исконных территорий Республики Армения апшеронскому султанату — Азербайджану. Они по сути повторяют крайне провокационные измышления И. Алиева, которые он, в частности, обнародовал в апреле т.г. в интервью азербайджанскому телевидению.

«Азербайджанский народ вернется в Зангезур (ныне Сюникская область Армении — ред.), который у нас отняли 101 год назад… Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения, или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет — решим силой. Как до, так и в период войны я говорил, что они по доброй воле должны убраться с наших земель, или мы выдворим их силой, Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора. Нашим основным соперником является время, потому что прокладка железной дороги, автодороги требует времени. Поэтому на реализацию этого проекта мобилизованы все силы. Таким образом, азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад», — сказал в интервью азербайджанскому телевидению Ильхам Алиев.

Так вот, уважаемый читатель, эти агрессивные воинственные заявления и абсолютное нереагирование на них со стороны Евросоюза — инициатора реализации крупных инвестиционных проектов в экономике Республики Армения — говорят, мягко выражаясь, об их странном поведении, неоправданном игнорировании вполне реальных угроз, исходящих от члена НАТО Турции в адрес независимой и суверенной Армении. Да-да, уважаемый читатель, я не ошибся, указав на Турцию, так как апшеронский султан, хоть и достаточно коварный и опытный политик, но делает подобные провокационные заявления в адрес члена ОДКБ, стратегического союзника Российской Федерации Армении, лишь в условиях предварительного получения одобрения со стороны своего куратора, неоосманского султана Реджепа Тайипа Эрдогана.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Думается, уважаемый читатель, что в регионе Южного Кавказа коллективный Запад под благовидным предлогом осуществления крупных инвестиционных проектов готовит реализацию коварного плана по дискредитации России в глазах Армении и армянского народа и создает информационный фон для ее выдавливания из Армении и региона Южного Кавказа. Недавний визит (6−9 июля т.г.) европейского комиссара по вопросам расширения и европейской политике соседства Оливера Вархели в Армению, Грузию и Азербайджан также следует рассматривать с вышеобозначенной точки зрения.

Уважаемый читатель, можно в деталях расписать возможные сценарии развития событий в Армении и вокруг нее, причем, на первый взгляд, взаимоисключающие сценарии. Однако их главная цель одна — создание зоны нестабильности по всему периметру государственной границы Российской Федерации — с западных границ России и до Южного Кавказа. А далее, с выводом американского военного контингента из Афганистана — создание зоны нестабильности в республиках Средней Азии, на южных рубежах Российской Федерации. По «странному» стечению обстоятельств во всех указанных регионах присутствует Турция — будь то в Молдавии, на Украине или в Грузии, уже не приходится говорить — в Афганистане.

Убежден, что национальные интересы нашей страны делают актуальной задачу самого органического вовлечения Российской Федерации в осуществление заявленных Евросоюзом инвестиционных проектов в Республике Армения. Искренность намерений Евросоюза в оказании существенной помощи Республике Армения не будет вызывать подозрений и сомнений лишь в том случае, если руководство ЕС с учетом коварства и непредсказуемости неоосманского султана Эрдогана и его младшего политического подмастерья, апшеронского султана Алиева, обратится к руководству Российской Федерации с предложением присоединиться к инвестиционным проектам, что, по крайней мере, будет гарантировать обеспечение безопасности при их реализации. В противном случае воинственные угрозы апшеронского султана, естественно, с одобрения Эрдогана будут переведены на практические рельсы со всеми вытекающими из этого тяжелыми последствиями. Но это — тема отдельного анализа. Здесь же, уважаемый читатель, уместно будет напомнить крылатое выражение, приписываемое известному английскому поэту и литературному критику XVIII века Сэмюэлю Джонсону: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Или, как говорит братва из окрестности кинотеатра «Наири» в городе Ереване, естественно, в оригинале, «Hell is paved with good intentions». Сделать столь пессимистичный вывод подсказывают мне трагические страницы истории армянского народа 1915−1923 годов. А история строго наказывает тех, кто не извлекает из нее уроков. Армения обязана извлечь уроки из своей истории.