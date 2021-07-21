В понедельник, 19 июля, на канале ВВС Two вышло интервью с бывшим советником премьер-министра Великобритании Домиником Каммингсом. Он высказал журналистке Лоре Кенсберг свое мнение об отказе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от осеннего локдауна и об идее Джонсона продолжать встречи с королевой Елизаветой II в начале пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Каммингс выразил двоякое мнение о Brexit, сказав, что у всех его сторонников «с головой не в порядке», а затем назвал выход из Евросоюза «хорошей вещью».

Furfur Карта Европейского союза. Великобритания выделена оранжевым цветом

Бывший советник опасается, что на решения, принимаемые на Даунинг-стрит, может иметь влияние невеста Джонсона Кэрри Саймондс.

Доминик Каммингс также рассказал о том, что он со своими сторонниками обсуждал «избавление» от Бориса Джонсона после выборов в 2019 году, и выразил свое мнение по этому вопросу.

«Буквально сразу после выборов стало ясно, что это проблема. Еще до середины января у нас были встречи на Даунинг-стрит, 10, на которых говорилось, что Кэрри явно хочет избавиться от всех нас. На тот момент, мы уже говорили, что либо к лету мы все уйдем, либо мы будем в процессе избавления от него [Бориса Джонсона] и назначения кого-то другого на пост премьер-министра», — заявил Каммингс.

«Но вы только что сказали, что спустя несколько месяцев после того, как премьер-министр набрал наибольшее количество консервативных голосов за десятилетия, вы и некоторые другие из кампании по выходу обсуждали возможность избавиться от него», — отметила Кенсберг.

«Дни, а не месяцы. Да. Из-за всех тех причин, которые мы обсуждали. У него нет плана, он не знает, как быть премьер-министром, и мы поставили его туда только потому, что нам надо было решить некую проблему, а не потому, что мы думали, что он будет правильным человеком для управления страной», — добавил Каммингс.

Ряд комментаторов согласны с Каммингсом, потому что текущая ситуация в стране явно показывает, насколько все плохо.

«Проснитесь, ради Бога. Джонсон посадил нас в большую проблему. Он должен уйти», — считает @Angela68060318.

Некоторые пользователи написали, что нет никакой гарантии, что кто-то из лидеров оппозиции сделал бы лучше.

«А вы думаете, кто-то сделал бы лучше? Представьте себе, если бы Корбин (Джереми Корбин — лидер лейбористов до 2020 года. — Д. С.) руководил бы Brexit и пандемией — действительно альтернативная вселенная», — прокомментировал @jonsalinger1973.

«Ах да, обычный интеллектуально сильный аргумент: не важно, как глубоко утонул Джонсон, Корбин был бы хуже», — написал @PXP13439421.

Кенсберг назвала «специальное назначение» Джонсона на пост премьер-министра обманом всего британского общества, Каммингс с этим не согласился, ответив, что это называется политикой. Некоторые пользователи с такой политикой партии не согласны.

«Победа на выборах. Вся суть Джонсона была в том, что он наберет большинство, но не было абсолютно никаких соображений по поводу того, что случится после победы. Консервативный путь, быть у власти намного важнее реальной способности управлять страной», — отметил @richbrad38.

Многих заинтересовало слово «мы», которое бывший советник использовал, когда говорил о смещении Джонсона, никто не понимает, о ком идет речь.

Борис Джонсон на заседании кабинета министров на Даунинг-стрит

«Кто это «мы»? Терпеть не могу Джонсона, но он был избран, и это должно иметь значение. Но это глубоко, глубоко тревожно», — написал @SinisterBulb.

Некоторые пользователи отметили, что и Борис Джонсон, и Доминик Каммингс давно потеряли доверие публики, поэтому никто не понимает, кому можно доверять.

В Twitter создают опросы, которые показывают, что британцы не могут определиться, верить бывшему советнику или нет.

«Вообще не вызывает доверия…» — написал @DamianJWalters.

«Каммингс, Джонсон или оба?» — спросил @Griffinjohn38.

«Проблема правдивая или нет? Доверие к этим ребятам ускакало на лошади давным давно…» — прокомментировал @chumleywarner2.

Ряд комментаторов считают, что в Каммингсе говорит злость или обида, потому что он больше не советник, а Джонсон все еще премьер-министр.

«Это равнозначно тому, что я буду говорить своим друзьям в пабе, что моя бывшая была отвратительным поваром… сразу после того, как она меня бросила», — добавил @DamianJWalters.

После неоднократных обвинений в адрес Бориса Джонсона в своих интервью некоторые комментаторы сделали вывод, что «кто-то другой на пост премьер-министра» — это сам Каммингс, но они не уверены, что у него что-то получится.

«Ой, я думаю, что мы все знаем это о Борисе (и тори в конце концов выгонят его), но нет никакой гарантии, что Каммингс получит ту замену, которую он утверждает… это легко может быть Пател или Джавид, или Трасс (а он глубоко не любит всех троих), которые войдут в Даунинг стрит 10», — считает @davidashleywall.

Многие пользователи выразили недовольство интервью, потому что считают его пустой тратой времени, на протяжении которой Каммингс неоднократно кидается обвинениями.

«Почему ВВС выбрасывает эфирное время и деньги плательщиков лицензии на очередное интервью с Домиником Каммингсом? Разве нам уже не хватит Доминика Каммингса?» — поинтересовался @CunnanePeta.

«Почему мы платим лицензию на телевидение за вот эту ерунду? Зачем вообще давать эфирное время таким людям? Есть более важные вещи в мире, чем недовольный бывший работник», — считает @jonsalinger1973.

Напомним, в мае Доминик Каммингс предстал перед специальным парламентским комитетом и рассказал о том, как премьер-министр Борис Джонсон и бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок не справлялись с первой волной пандемии COVID-19.

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