Встречу в Москве провёл президент России Владимир Путин с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе встречи в Кремле президент России поздравил Алиева с праздником Курбан-байрам и пожелал ему всего самого доброго. Путин напомнил Алиеву, что в 2022 году исполняется 30 лет существования дипотношений России и Азербайджана, и назвал это событие большим праздником.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Москва и Баку уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

«Разумеется, одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете ему, разумеется, большое внимание, значение. И хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения», — сказал Путин в начале встречи с азербайджанским коллегой в Кремле.

President.az Ильхам Алиев прибыл в Россию с рабочим визитом 20.07.2021г.

Как на это событие отреагировали пользователи социальных сетей Азербайджана?

Пользователь соцсетей Сабина дала точное определение понятию «сверка часов»:

@Sabishenka: «Сверка часов — важный элемент в подготовке к войсковым и полицейским операциям и ежедневный флотский ритуал. Результатом пренебрежения сверкой часов могут стать бо́льшие потери личного состава и техники из-за нескоординированности и несинхронности действий привлечённых сил».

Raushan Huseinau: «Ага, это означает будем учить русских, как произносить правильное название этого региона… европейцев уже научили… (обсудить трехсторонние договоренности по Карабаху)».

Anar Aliyev: «У вас часы на час назад, какие сверки».

Anar Memmedov:«Любовь к Франции и Западу обойдется им дорого, терпение России исчерпано, и Армения приблизит свой конец».

@Irinka123456562: «Алиев летит в Москву лично осветить обстановку по Зангезуру, будет доказывать по картам, что Зангезур наш. Остальные вопросы можно решить и по телефону. Ну это моё мнение. Раз не надо ничего подписывать — значит, надо предъявить факты. В Карабахе конфликт исчерпан, зато он начался в Зангезуре».

Hayk Зангезур

@Alqambra: «Ждём позитивных новостей. Похоже, что в политике РФ на фоне предстоящей отставки Лаврова будет крен, и явно не в пользу наших соседей».

Пользователи Facebook подходят к этой теме следующим образом:

Farrukh Maharramov: «Индия, Грузия, Украина — это вам пример! От Запада и заокеании не ждите чего-то хорошего!».

Ziya Makhmudov: «Путин и Алиев вызывают уважение и смотрятся достойно, в отличие от популиста-тиктокера, бегающего с рюкзачком за спиной».

Абдулла Абдулла:«На войне не бывает выигравших. Все воюющие стороны оказываются в проигрыше. История войн это доказывает. Можно жить в мире, дружбе. Жизнь всего лишь миг. На зло надо отвечать добром. Тогда зла не останется. Зло — это отсутствие добра. Добро — это отсутствие зла».

Aghasıf Shukurov: «Пашинян совершил большую ошибку, выбрав западную сторону (Европа и США) 🇦🇿🇷🇺».

Залкар Чолпонбеков: «Путин гарант безопасности России и миротворец для республик СНГ. Путин спас Армению от полного развала».

Azer Şukur: «Путин и Алиев передадут из Москвы бооольшой привет Макрону и Пашиняну».

Ayubjon Shamsidinov:«Здравствуйте всем. Ильхам Алиев умный человек, молодец, будьте здоровы, живите долго, от души из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана привет, а Путин и Эрдоган сильные люди, за ними много людей стоит. Спасибо всем».

Elvin Novruzov: «Господа президенты, хватит улыбаться, когда сухопутную границу между Россией и Азербайджаном откроете?».