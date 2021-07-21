Белгородские телеграм-каналы 21 июля опубликовали письмо «секретаря Совета безопасности Белгородской области Олега Мантулина к руководителям органов исполнительной власти региона, а также к главам районов и городских округов». На бланке с данными правительства области отправитель просит в срок до 15 июля 2021 года предоставить «информацию о планируемой финансовой поддержке казачьих обществ и казачьих народных дружин в 2022 году». Необходимо указать название мероприятия, срок его проведения, сумму и источник финансирования. Эти данные ведомству нужны для подготовки заседания постоянной рабочей группы по становлению и развитию движения казачества в Белгородской области. В письме ссылаются и на план мероприятий на 2021−2023 годы по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021−2030 годы, утверждённый распоряжением правительства РФ от 9 ноября 2020 года, и указ президента России от 9 августа 2020 года.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

Письмо вызвало широкий резонанс в социальных сетях — белгородцы возмутились необходимостью выделять бюджетные деньги на поддержку казачества.

«Казаки вроде разбойники всегда были. Я на них как ни гляну — сразу «Свадьбу в Малиновке» вспоминаю», — отреагировал Alexander R.

«Пощадите, не надо ещё нам этих ряженых клоунов. Юридически они не имеют никаких полномочий, обычные рядовые граждане. Но их этнический прикид в южных регионах позволяет им выполнять функции Росгвардии, до людей докапываться. С какого фига, спрашивается?» — пишет Михаил И.

«А тут они зачем?!? На югах, там понятно, поставили шлагбаум и стоят охраняют, и деньги незаконно собирают, но там моря и т.д., а тут грязные речки, не прибыльно им будет шлагбаумы ставить. Клоуны», — отмечает SMA.

Цитата из видео на YouTube Группа казаков из Анапы брала деньги за вход на бесплатный пляж

«У всех глав есть ДК, они и так самодеятельность поддерживают! Куда ж ещё!?» — возмущается Константин.

«Блин, как на войну их собирают, с одного на ремень, с другого на нагайку, с третьего на шашку. А что же гордые казаки? Думают, это милостию Господней им всё преподносится?» — спрашивает пользователь Alexxik.

«Если бы они сами просили поддержки — ещё можно понять. Но почему Совет безопасности выбивает деньги для них? Что за бред», — считает Alexander S.

«Белгородчина — Родина казаков! А вообще, полиция есть, Росгвардия есть, а казаки ещё зачем? На каждого гражданина по три охранника правопорядка?» — высказалась Iren.

«Создайте лучше приют для нищих, да не один… Скоро будет востребовано. Собирайте деньги на реальные проблемы, если не хотите улучшать жизнь людям», — советует Олег В.

«Позорище какое-то. Казаки сегодня — ряженые бездельники. С какой стати предприятия должны их поддерживать? Пусть казаки работать идут и финансируют свои маскарады сами. А после такого письма непонятно, кто бесполезнее: казаки или белгородский Совет безопасности», — категоричен Vitaliy L.

Дарья Драй ИА REGNUM Казаки

«А может, этим людям работу найдут, а не маскарад этот устраивать», — предлагает Klaus.

К слову, в сентябре 2020 года администрация Белгорода выделила 4 290 246,80 рубля Белгородской региональной общественной организации «Казачья пожарная команда «Станица» на обеспечение первичных мер пожарной безопасности — казаки должны были проводить профилактику или тушить пожары в лесном массиве «Сосновка» и ещё на четырёх улицах частного сектора города. Субсидию выделили на основании решения комиссии по отбору социально ориентированных НКО. По данным ИА «Бел.ру», казачья пожарная команда недавно выиграла госзакупку на вырубку камыша в Белгороде. Городской бюджет заплатит 1,6 млн рублей за расчистку 380 тысяч квадратных метров сухостоя.