Сейчас идет настоящая гонка между человечеством и ковидом. Вирус старается изо всех сил обойти вакцины — мутирует, чтобы не сокращать, а увеличивать свою «пищевую» базу. А люди думают над тем, как выработать коллективный иммунитет и поскорее вакцинироваться. Пусть даже вакцины не дают 100%-ной защиты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В Москву поступило 40 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», а всего на территорию РФ — более 700 тысяч доз. Казалось бы, чем не повод порадоваться. Но, во-первых, 40 тысяч для столицы — это совсем не много. А, во-вторых, как показали опросы, более 50% россиян выступают против вакцинации.

Почему это происходит? Ведь уже все слышали про штамм «Дельта», который более заразен и действенен по сравнению с обычными, ранее циркулирующими штаммами. Буквально вчера стало известно о кончине от последствий COVID-19 одного из ведущих специалистов в атомной отрасли, создателя ядерного щита России Евгения Микерина.

Владимира Губарева, — за смену — рентген, и не больше! Таковы были правила и «боевые» нормы. В общем, как на войне. Ядерной, конечно…». «Мы работали из расчета один рентген в сутки, — читаем в интервью с Микериным его близкого друга известного журналиста, — за смену — рентген, и не больше! Таковы были правила и «боевые» нормы. В общем, как на войне. Ядерной, конечно…».

Евгений Микерин

И вот этот человек, которого не смогли убить рентгены, позволив дожить до 93 лет, не смог победить коронавирус. Да, можно сказать, что столь почтенный возраст — уже причина смерти. Но все же именно COVID-19, а не что-либо иное свело в могилу выдающегося атомщика.

Таких именитых жертв ковида более десятка-двух, наверное, по России. Об этих людях пишут СМИ, тем не менее ничто и никто не убеждает 50% россиян сделать прививку. Парадокс? Не совсем. На днях я разговорилась с одной женщиной, она не темный человек без образования. Как раз наоборот, весьма образованная. Так вот, ее мотивация отказа — «пусть пройдут все фазы испытания, тогда выберу безопасный и надежный вариант, а ставить на себе эксперименты — увольте, не хочу». И возразить-то нечего! Действительно, человек имеет право на такую позицию, на безопасность при использовании медпрепаратов. Только вот в чем беда — коронавирус опаснее. Хотя эта дама уже болела и рассчитывает на антитела к COVID-19. И это тоже можно понять: у многих образуется большое число антител, вакцина им даже бывает противопоказана.

Тем не менее сейчас идет настоящая гонка между человечеством и ковидом. Вирус старается изо всех сил обойти вакцины — мутирует, чтобы не сокращать, а увеличивать свою «пищевую» базу. А люди думают над тем, как выработать коллективный иммунитет и поскорее вакцинироваться. Пусть даже вакцины не дают 100%-ной защиты.

Более того, с заявлением о еще одном штамме выступил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В среду в Токио на 138-й сессии МОК он заявил:

«Чем шире распространение, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем «Дельта"-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернемся в самое начало».

Вот тебе раз — «вернуться в начало», то есть вирус смертоноснее, а защиты у нас нет? Пугающая перспектива. Тем не менее всем и директору ВОЗ хорошо известно — вакцина хотя бы снижает риск осложнений и смерти в случае заболевания. Именно поэтому Гебрейесус призывает население Земли вакцинироваться.

«Вместе с МВФ, Всемирным банком и ВТО я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, — отметил он, — по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% — к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику».

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация от коронавируса

В принципе, такие показатели достижимы, если принимать срочные меры. Только вот люди не всегда следуют логике призывов. И сами решают, как им поступить. Причем, безусловно, имеют на это полное право. Ведь это их жизнь, их здоровье, их выбор. Но мне кажется, что в ситуации стремительного ускорения коронавируса нам тоже стоит ускориться и пересмотреть многое. В частности, отойти от идеи полных клинических испытаний. Да, вы в каком-то смысле рискуете. Но при этом вы рискуете меньше, чем от встречи с инфекцией без всякой защиты, это первое. И второе — подумайте об окружающих. Есть люди, которым просто противопоказана вакцинация. И таких достаточно много — все аллергики, например. Однако права на жизнь у них никто не отнимал. А вы, если будете упорствовать, можете лишить их этого права. Права дышать, гулять по московским и другим российским бульварам, наслаждаться теплой летней погодой и общением с друзьями и близкими. Подумайте об этом. И сделайте вывод. Он, как говорится, однозначен — вакцинация. Третьего не дано.