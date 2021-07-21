Число украинских граждан, получивших российские паспорта с 2016 по 2020 год, равняется 978 тысячам, заявил 20 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

«За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины», — подчеркнул он.

Козак также добавил, что к настоящему моменту российские паспорта есть у 470 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинской журналистки Олеси Медведевой. Многие отметили, что, по их мнению, численность граждан Украины, переехавших в Россию, больше, так как нужно еще учитывать получение вида на жительство и разрешения на вневременное проживание. Иные также указали на то, что количество граждан Украины, принятых в российское гражданство, по их мнению, существенно возрастет.

Facebook.com Олеся Медведева

«Многие потеряли надежду на нормальную жизнь в Украине, к сожалению», — написал Антон П.

«Интересно, а сколько за этот же период россиян стали гражданами Украины?!» — поинтересовался Игорь С.

«ФМС говорит, что за 20-й год целых 56 человек. Кто эти люди и что с ними не так — неизвестно», — ответил на вопрос Игоря С. Dmitry F.

«Благо дело начало. Осталось 20 000 000 до восстановления единого народа», — добавил Roman S.

«Если сопоставить это количество людей с общей численностью населения, то, на мой взгляд, не так уж и много получается», — считает Дима Ч.

«Только [бывший премьер-министр Украины Владимир] Гройсман сказал, что Украина потеряла половину трудоспособного населения, а уже [действующий премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль, что через 15 лет нечем будет платить пенсии. Нет ли здесь причинно-следственной связи?» — ответил Диме Ч. Артур К.

Kmu.gov.ua Владимир Гройсман

«По крайней мере, у нас их гнобить по национальному признаку никто не будет. За детей материнский капитал получат, это тоже существенно», — отметил Алексей И.

«С недавних пор всем гражданам Украины можно подавать документы на РВП вне квоты», — пишет Андрей Г.

«Блин, да по моим прикидкам, куда больше! В любом офисе и на любой работе уже люди с Украины сидят. Иной раз такое впечатление, что половина незалежной массово сдриснуть в Россию надумала», — добавил Андрей О.

«Я уехал в РФ ещё в 2002-м, а окончательно перестал посещать Украину в 2004-м. В 2014 году оказалось, что это было абсолютно верное решение», — написал Igor G.

Mstyslav Chernov Майдан

«Осенью в России поменяют миграционное законодательство, количество получивших паспорт увеличится в разы», — добавил Aleks S.

«А что тут удивительного? У кого есть мозг и возможность — валят. Смысл жить в бесперспективной, непрерывно деградирующей дыре? Годы-то идут, и жизнь одна…» — отметил Сергей Д.

«Я думаю, что гораздо больше миллиона», — в свою очередь отметил Константин В.

«Тоже так думаю, 1 млн — это получили, а кто-то, как я, в статусе ВНЖ находится. Оно бессрочное. Многие с РВП или по беженству…» — ответила Константину В. Мария А.

«Давно говорят, что аграрной сверхдержаве больше десяти миллионов не нужно. Мало только кто представлял, что процесс сокращения населения при этом переходе будет так естественен и гармоничен», — добавил читатель под псевдонимом Зёма Земелевич Миллионов.

«Интересный «агрессор»! И это только при ложной украинской информации о «нападении»… Интересно, сколько же миллионов сдадутся в «плен» при настоящем нападении?» — подытожил вопросом Владимир Б.

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Напомним, ранее бывший депутат Рады Анна Герман заявила, что после принятия закона «О коренных народах Украины» Украина рискует тем, что половина украинских граждан захотят перейти в гражданство России.