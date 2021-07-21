



Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

Как и следовало ожидать, вслед за и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном Москву с рабочим визитом посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Этот визит заранее анонсировался, и было очевидным то, что переговорная тематика между лидерами двух стран распадается на два блока: двухсторонние отношения и проблематика реализации как договоренностей по Нагорному Карабаху, так и взаимоотношений между Баку и Ереваном в контексте непростой ситуации в регионе.

На переговорах стороны обменялись мнениями по всем этим вопросам, но особое внимание было уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей. Алиев квалифицировал нынешний период в регионе как «постконфликтный». «За прошедшие восемь месяцев после окончания военных действий, думаю, что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации, — сказал президент. — Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, что общими усилиями нам это удается». В свою очередь Путин отметил Алиева за компромиссные решения, которые принимаются для урегулирования ситуации в Закавказье. По словам российского лидера, «такие решения всегда самые сложные», «но если мы хотим — а мы все хотим — урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что вас хочу поблагодарить».

Kremlin.ru Владимир Путин провёл в Кремле встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым

О каких именно решениях Алиева шла речь, остается загадкой. Потому что, кроме соблюдения установленного режима прекращения огня в зоне конфликта на фоне заявлений Алиева о чуть ли не территориальных претензиях к Армении или несвоевременного провоцирования процессов делимитации азербайджано-армянской границы, ничего другого не слышно, в том числе и по части разблокировки транспортных коридоров. Президент Азербайджана называет договоренности ноября прошлого года, положившие конец боевым действиям, «актом о капитуляции Армении». Кроме того, он дает понять, что ни о каком статусе районов Нагорного Карабаха, которые остаются под армянским контролем, Баку вести разговор не собирается. Вопрос статуса Карабаха, по его словам, решен раз и навсегда по итогам «победоносной войны». А реплики Алиева о том, что он считает азербайджанскими историческими землями одну из армянский областей и столицу республики, ставят Москву — союзницу Еревана по ОДКБ в деликатное положение. Согласно уставу организации, посягательство на территориальную целостность кого-либо из ее членов подразумевает военный ответ со стороны остальных участников блока.

Mil. am Бойцы армии обороны Арцаха

И это после того, как Европейский союз объявил о помощи Армении в размере около трех миллиардов евро. Сегодня ясно, что в Закавказье опять складывается сложная ситуация. Россия, выступив посредником в завершении застарелого карабахского конфликта, не только была инициатором подписания остановившего войну трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, но и является гарантом выполнения положений этого важнейшего документа. Москву пытаются «подвинуть» другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ — США и Франция, которые утверждают, что соглашение должен заменить новый, более широкий мирный международный договор, в котором будут прописаны принципы дальнейшего укрепления стабильности и атмосферы взаимного доверия путем снятия прежних барьеров, открытия границ и транспортных коридоров как основы экономического рывка региона. Договор может также содержать пункты о статусе Нагорного Карабаха и определять условия пребывания контингента миротворцев, которые могут быть не только российскими. Стоит ли после этого удивляться тому, что в Ереване стали затягивать открытие транспортных коридоров, а на Западе представители США и Франции заявляют, что в рамках МГ ОБСЕ можно начать переговоры и многосторонние консультации чуть ли не с чистого листа, обнулив ноябрьские соглашения?

mod.gov.az Цель атаки азербайджанского БПЛА

Циркулирует также неофициальная информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается инициировать принятие в Совбезе ООН принципиально новой резолюции по Карабаху. В то время как Москва считает пока несвоевременным обсуждение вопроса о статусе Нагорного Карабаха и предлагает использовать все авторитетные площадки для налаживания хотя бы контактов. Вот почему визит Алиева представляется исключительно важным, так как он призван обозначить возможности России и Азербайджана по задействованию эффективных рычагов воздействия на ситуацию. Встреча президентов двух стран зафиксировала совпадение важных общих позиций, но не дала ясного ответа новоявленным западным ревизионистам. Может быть, это случится позже. Или вообще не состоится. Как ни крути, но нагорно-карабахский конфликт докатился до Европы. Обострения же в Закавказье российской стороне сейчас меньше всего нужно. Ей хватает проблем в других «горячих точках» бывшего Советского Союза, особенно с учетом ситуации в Афганистане и выхода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границы с государствами Средней Азии.

Однако Баку предпочитает ковать железо, пока горячо, использовать по максимуму плоды прошлогодней победы, стремится решить проблему Степанакерта и коридора в Нахичевань именно сейчас, пока в регионе не появился Запад. А получится ли это у него?