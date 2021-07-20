Заявление настоятеля храма в Ростове-на-Дону, протоиерея Ивана Осяка о том, что уборщица, которая не пустила в храм женщину с коляской, была уволена, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 июля в социальной сети Facebook.

Эжен Делакруа. Фанатики в Танжере. 1838

«Вроде как «не суди, да не судим будешь». Не надо никого судить, если женщине нужно было именно в этот момент, когда ребёнок заснул, зайти в храм — это её право. Церковь должна пускать всех: хромых, косых, в штанах, и, если нет возможности купить подобающую одежду, без. Человек приходит к Богу прежде всего, и правила не надо устанавливать как в школе. Чем она помешала и кому? Даже если ребенок заплачет, надо быть терпимее друг к другу, а не делать замечания. Иногда бревна в своём глазу не увидят», — указывает Светлана Р.

Многие пользователи оказались шокированы инцидентом в храме. Граждане убеждены, что двери дома Божьего должны быть открыты для всех.

«Кошмар, в храм пускают всех! А если человек на инвалидной коляске, его тоже не пустят? В храме служат люди, которые не почитают закон Божий! Прости их Господи!» — пишет Елена С.

Цитата из видео на YouTube Уборщица из храма

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные работники храмов оказывают православной церкви медвежью услугу.

«Вот такие тётки-бабки зачастую становятся «лицом» храмов, потому что именно они встречают прихожан. Вот так моя подруга однажды пришла в храм в слезах и отчаянии. Денег нет, неизлечимо больна, работает через боль. А тут эта тётя, которая иконки продаёт. Впихнула ей свечку, последние 30 рублей забрала. Но эта ситуация вообще…» — отмечает Наташа К.

Часть людей считает, что не стоит делать далеко идущие выводы, узнав о том, что в одном из храмов столкнулись лбами две хамки.

«Не надо судить о храме и о православии по двум невеждам. Одна другой не лучше. Женщина — служитель в храме не имеет права распоряжаться и разговаривать в таком тоне, а эта с телефоном пошла провоцировать. Посмотрите, какие они негодяйки. Видишь конфликт в храме — просто позови священника, он всем всё объяснит», — советует Наталия Б.

Ряд пользователей указывает на то, что женщине, столкнувшейся с хамством в свою сторону, необходимо было обратиться к священнослужителю, чтобы он установил справедливость в данном вопросе.

«Даже если женщина с коляской не права, это всё равно не дает уборщице права разговаривать в таком тоне. Это храм божий, а не забегаловка, чтобы разборки устраивать. Как-то можно было степенно объяснить человеку, а если не поймёт, то позвать батюшку, чтобы он своим здравым умом их успокоил», — поделилась своим мнением Milana A.

Сцена на пороге храма (1827)

Отдельные комментаторы отмечают, что наблюдали в других храмах совершенно иную картину.

«Я была проездом в Екатеринбурге, между поездами десять часов перерыв. Гуляла по городу и зашла в Храм-на-Крови. Была в майке и шортах, ведь жара невыносимая. Служители храма меня не выгнали, даже слова не сказали, подошла женщина и шепнула на ухо, что при входе лежат платки и юбки. Мол, если хотите, то возьмите. Вот так!» — поделилась историей Татьяна С.

Напомним, 19 июля настоятель храма в Ростове-на-Дону, протоиерей Иван Осяк заявил журналистам, что уборщица, которая не пустила в храм женщину с коляской, была уволена. Скандал разгорелся после того, как пострадавшая выложила видео с конфликтом в социальных сетях.