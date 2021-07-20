Заявление представителей Минсельхоза РФ о том, что ведомство не ждёт существенного повышения стоимости хлеба в продуктовых магазинах России, цены находятся на стабильном уровне и растут, согласно уровню инфляции, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 20 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Хлеб

"Ну всё, раз официально опровергли, значит, цены точно поднимутся», — считает Стёпа Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что доверять данному заявлению не стоит, потому что руководство страны уже множество раз не сдерживало своих обещаний.

«Да уже все привыкли, что если власть имущие заявляют, что цены на что-то не поднимутся, то они в итоге поднимаются. А если спросить, почему одно стало дороже другого, они обещают разобраться и в итоге второе становится дороже первого», — отмечает Александр Г.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб в ассортименте разных производителей

Некоторые комментаторы отмечают, что информацию о скором росте цен на хлеб раскрыли сами производители этой продукции, поэтому заявление Минсельхоза вступает в прямое противоречие с этими данными.

«Стоит отметить, что Минсельхоз не производит хлеб, хлеб производят производители хлеба. А производители хлеба заявили, что цена на хлеб поднимется на 7−12%. Кому тут стоить верить, конечно, решайте сами», — пишет Михаил С.

Часть людей считает, что рост цен произойдёт обязательно, ведь власти уже пытались сдержать рост цен, к примеру, на подсолнечное масло, но действия руководства страны не привели к желаемому результату.

«Помнится, масло подсолнечное тоже как-то брали под контроль, тоже говорили, что цены расти не будут. В стране уже не осталось ни одного здравого вменяемого человека, который властям бы верил. Они ещё удивляются, отчего народ прививкам не доверяет», — указывает Рене Д.

Kaluga-gov.ru Прилавки с хлебом в калужском магазине

Ряд пользователей указывает на то, что в Минсельхозе не уточнили, что они подразумевают, используя понятие «существенный рост цен».

«Заявляют, что существенного роста не ожидается. Получается, что если поднимут на три рубля, то это не существенно? Тогда что значит для них слово «существенно»? Двойная цена? Тройная?» — задаётся вопросами Владимир Н.

Нашлись и те, кто убеждены, что власти в любом случае выкрутят ситуацию таким образом, что ничего страшного не произошло, хотя простые граждане понесут серьёзные издержки.

«Потом заявят, что 10−15% — это несущественный рост. Или ещё их любимое, что цены растут по всему миру и даже в США. Только вот не в три раза, да и не за месяц, а за 10 лет. Об этом почему-то они не говорят», — написал Станислав Ю.

Напомним, 19 июля пресс-служба Минсельхоза РФ опубликовала заявление, в котором говорится, что ведомство не ждёт существенного повышения стоимости хлеба в продуктовых магазинах России, цены находятся на стабильном уровне и растут согласно уровню инфляции.