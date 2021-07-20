Информация о том, что депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением выплачивать российским пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

»То есть без прививки повысить пенсии и выдавать дополнительные пособия не представляется возможным? Да это же разделение человечества по биологическому признаку», — указывает Дмитрий В.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая инициатива является кощунственной, ведь помимо привившихся пенсионеров в России множество нуждающихся людей старшего поколения.

«Товарищи депутаты, а может, вы лучше всем пенсии уже повысите, а? Одни из самых нищих пенсионеров в мире живут в России — самой богатой стране на Земле. Не стыдно вам? А прививку уже половина пенсионеров и так сделала, так что поздно вы очухались!» — отмечает Наталья К.

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Некоторые комментаторы отмечают, что власти, судя по всему, выбрали путь обмана, желая вакцинировать как можно больше населения Российской Федерации.

«Получается, что народ пытаются вакцинировать шантажом, обманом и подкупом. Достойно ли это?» — задаётся вопросом Михаил К.

Часть людей считает, что российские пенсионеры уже достаточно натерпелись от руководства страны. Издевательства над нашими стариками пора прекращать, считают граждане.

«Их, в принципе, уже награждать можно за то, что они с нашей властью дожили до пенсии! И медали с орденами выдавать за каждый новый прожитый год», — считает Сергей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что данная практика может оказаться очень действенной. Люди убеждены, что российский народ очень падок до денег, ведь пребывает в постоянной нехватке финансовых средств.

«За вакцинацию на некоторых предприятиях уже дают деньги. Те, кто до этого истошно орали, что никогда не вколют себе эту жижу, что они не бараны, вдруг внезапно поменяли своё мнение. Оказалось, что достаточно посулить денежку, и на бегу народ переобуваться начнёт», — поделилась своим мнением Елена Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Нашлись и те, кто убеждён, что депутат просто решил собрать для себя побольше голосов, выдвигая популистские предложения.

«Просто популистское предложение Власова. Никто ничего никому не даст эти 10 тысяч. Зато имя Власова будут знать. Пустой популизм. Трепать — не мешки ворочать», — написал Александр С.

Напомним, 19 июля RT опубликовало материал о том, что депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением выплачивать российским пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции.