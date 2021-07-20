Информация о том, что Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирус SARS-CoV-2, вызвала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением на этот счёт 20 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Вильям-Адольф Бугро. Данте и Вергилий в аду. 1850

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"Коронавирус — это средство продвижения цифровизации, т. е. её обработка. А пандемические волны — это следующие стадии внедрения цифровизации и их дальнейшая обработка», — поделилась своим мнением Виолетта Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что бояться биочипов не стоит, ведь у государства и так достаточно способов выяснить информацию о личной жизни граждан.

«Народ не расстаётся со смартфонами, отправляет всю информацию о себе при регистрации в социальных сетях, выкладывает фотоотчёты о своей жизни в инстаграм, но при этом боится чипирования», — отмечает Марат Т.

Mos.ru Цифровизация

Некоторые комментаторы отмечают, что данная технологическая новинка действительно поможет людям лучше следить за свои здоровьем и своевременно узнавать о своих недугах.

«Интересное решение. Представляю себе персональный диагностический аппарат, который, оставаясь невидимым для меня, будет следить за моим здоровьем. Правда случится это лет через 10−15, при российском уровне развития технологий. Но всё равно интересно», — пишет Сид В.

Часть людей считает, что возможности системы здравоохранения должны обеспечивать граждан всем необходимым без каких-либо чипов.

«А смысл чипа? Обычные анализы тоже неплохо определяют возбудителей. Раньше же воспаление лёгких лечили и ничего. А что, ПЦР-тесты неточны? Или у нас такой уровень медицины стал, что даже анализ взять становится проблемой? По-моему, очередной распил бюджета на никому ненужные нанотехнологии. Чего так всполошились? С нашей микроэлектроникой все разработки сведутся к тому, что просто будут переклеивать наклейки на чипы, выпущенные за границей к тому моменту, вот и вся «разработка». У нас даже радиоприёмник новый за последние 30 лет не вышел ни один, а вы всё чипы, да чипы…» — напоминает Руслан К.

Pxhere.com Электронные данные

Ряд пользователей указывает на то, что чипирование является благом для человечества и к нему необходимо стремиться.

«Всеобщее чипирование — это шаг к развитию! Это поможет в борьбе с преступностью, с криминалом, поиском пропавших людей, сбором налогов и борьбе со злостными неплательщиками. Честным, законопослушным гражданам нечего бояться», — считает Ирина Ф.

Нашлись и те, кто убеждён, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Поэтому к таким технологическим новшествам необходимо относиться с крайней осторожностью.

«Начинается это обычно, исходя из гуманных целей, а приводит в итоге к насильственно вживленному «чипу лояльности». Был такой книжный герой, изобретатель отец Кабани. «Так кричал потом у дона Рэбы в кабинете — отдай, не надо! Поздно, завертелась твоя мясокрутка», — написал пользователь под псевдонимом «Цап Царапка».

Напомним, 19 июля на сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, что Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной работает над созданием биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирус SARS-CoV-2.