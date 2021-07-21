«Нет больниц — нет больных — нет проблем» — сети о дефиците врачей в Пензе
В Пензенской области на 30% сократилось количество врачей. Низкая заработная плата стала одной из причин резкого увольнения медиков, а уж в условиях распространения коронавируса особенно. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Никишин в недавнем интервью на местном телеканале объяснил, почему возникла такая ситуация.
С его слов, часть врачей уехала в другие регионы, где заработная плата в несколько раз выше, чем в Пензенской области. Значительная часть медработников в возрасте старше 60 лет уволилась из-за напряженного графика работы в период пандемии. Глава регионального минздрава отметил, что в ближайшее время ожидается приход около 260 молодых специалистов в областные больницы, но и они не смогут возместить понесенные кадровые потери. Зачастую в систему здравоохранения приходят молодые женщины, которые затем уходят в декретный отпуск.
Этой весной зампред правительства области Вячеслав Космачев заявлял, что системе здравоохранения не хватает свыше 400 специалистов. По целевым направлениям в вузах обучаются около 1,5 тыс. пензенских студентов.
«При их возврате на родину, близкому к 100 процентам, дефицит врачебных кадров будет закрыт. Это даже с учетом тех, кто выйдет на пенсию, переедет в другой регион и так далее. Но, по предварительным подсчетам, закрыть потребность удастся лишь к 2024 году», — подчеркнул он.
Больше всего нуждаются во врачах первичного звена жители сельской местности. Не так остро стоит проблема со средним медперсоналом, дефицит составляет порядка 70−80 человек. «Целевых» студентов, обучающихся в колледжах, достаточно, чтобы через год-два решить проблему с кадрами в среднем звене, заявлял в начале весны зампред.
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У жителей Пензенской области на этот счет свое мнение, которым они поделились в соцсетях.
«А почему, интересно, у бездельников в министерстве с зарплатами все отлично? Почему они не бегут? Почему работяги умные уходят, а не «просиживатели» из кабинетов министерских?» — интересуется в сообществе «ВКонтакте» «Пенза live» пользователь Ирина Л.
«Еще две-три реформы, и останется одна больница на область. Заживем под лозунгом: «нет больниц — нет больных», — утверждает Марк А.
«Нет больных — нет проблем», — поддержал Виккор М.
«А еще интересную систему штрафов не забудьте. Кто-то накатает на тебя жалобу, позвонит в ТФОМС, и ты лишен баллов на полгода (светит голый оклад). Безапелляционно! И причем приходят, тыкают, выпендриваются, орут, что ты им чего-то должен. С похмелья, немытые, несут чушь, врут, с запущенным самолечением. И их вроде как я должен лечить (но нет желания). А люди в приемниках, на скорой?! Когда будет введена уголовная ответственность за нападение на сотрудников медучреждений?» — написал Дмитрий О.
По мнению Наташи Ф., «специализированные кадры, со стажем и опытом уже не котируются, а молодёжь даже и не идёт работать. Система оплаты труда медработников и вовсе превращает в нищих».
«Развалили всю медицину. Скоро будет страшно врачам доверять. Как учатся дочки и сыночки за деньги кое-как, так и лечить нас скоро будут. Вот уйдёт сейчас старое поколение врачей, и вообще караул будем кричать. Соберешься и в другой регион или страну поедешь, если приспичило, хотя многие и сейчас уже ездят», — добавила Юлия Л.
«Государство давно отреклось от народа, все в частных руках», — заявил Влад К.
«Как только Путин говорит повысить зарплату медицинским работникам, так она сразу же становиться ещё ниже, а куда ниже. Мне кажется, ниже только дворник получает», — считает Жанна С.
Среди пользователей соцсетей нашлись и те, кто написал по поводу отсутствия врачей в личный Instagram-аккаунт врио губернатора Олега Мельниченко.
«Хватит ездить по районам, городом займитесь. Опять терапевта на дом вызвать невозможно. Позвонила в минздрав на горячую линию, так там мне начали жаловаться, что врачи уволились большинство, а вызовов у них аврал», — возмутилась жительница Пензы. На ее реплику отреагировал региональный минздрав. Представитель ведомства ответил, что в Пензенской области для решение проблемы кадрового голода в медицине прикладываются все усилия. В частности, активно используется целевой набор в медицинские вузы.
«В 2021 году заключено 470 целевых договоров с абитуриентами, поступающими на первый курс. В настоящее время проходят целевое обучение 1228 студентов и ординаторов. Решать кадровую проблему в отрасли помогают существующие в регионе меры социальной поддержки, благодаря которым дефицит врачей-специалистов в Пензенском регионе сократился за период с 2016 по 2021 год с 837 врачей до 412», — прокомментировал ситуацию представитель облминздрава.
Глава ведомства Александр Никишин отметил, что пополнение кадров по фактическим цифрам существует, но по ряду причин приток врачей незначительный.
Кадровый голод в здравоохранении испытывает не только Пензенская область. В ряде регионов увеличивают заработную плату медикам, где-то предоставляют жилье и подъемные. С началом пандемии дефицит врачей только прогрессирует, и предпринимаемые меры пока не приносят должного результата.