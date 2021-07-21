В Пензенской области на 30% сократилось количество врачей. Низкая заработная плата стала одной из причин резкого увольнения медиков, а уж в условиях распространения коронавируса особенно. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Никишин в недавнем интервью на местном телеканале объяснил, почему возникла такая ситуация.

Александр Куликов ИА REGNUM В больничной палате

С его слов, часть врачей уехала в другие регионы, где заработная плата в несколько раз выше, чем в Пензенской области. Значительная часть медработников в возрасте старше 60 лет уволилась из-за напряженного графика работы в период пандемии. Глава регионального минздрава отметил, что в ближайшее время ожидается приход около 260 молодых специалистов в областные больницы, но и они не смогут возместить понесенные кадровые потери. Зачастую в систему здравоохранения приходят молодые женщины, которые затем уходят в декретный отпуск.

Этой весной зампред правительства области Вячеслав Космачев заявлял, что системе здравоохранения не хватает свыше 400 специалистов. По целевым направлениям в вузах обучаются около 1,5 тыс. пензенских студентов.

«При их возврате на родину, близкому к 100 процентам, дефицит врачебных кадров будет закрыт. Это даже с учетом тех, кто выйдет на пенсию, переедет в другой регион и так далее. Но, по предварительным подсчетам, закрыть потребность удастся лишь к 2024 году», — подчеркнул он.

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Медицина на селе

Больше всего нуждаются во врачах первичного звена жители сельской местности. Не так остро стоит проблема со средним медперсоналом, дефицит составляет порядка 70−80 человек. «Целевых» студентов, обучающихся в колледжах, достаточно, чтобы через год-два решить проблему с кадрами в среднем звене, заявлял в начале весны зампред.

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У жителей Пензенской области на этот счет свое мнение, которым они поделились в соцсетях.

«А почему, интересно, у бездельников в министерстве с зарплатами все отлично? Почему они не бегут? Почему работяги умные уходят, а не «просиживатели» из кабинетов министерских?» — интересуется в сообществе «ВКонтакте» «Пенза live» пользователь Ирина Л.

«Еще две-три реформы, и останется одна больница на область. Заживем под лозунгом: «нет больниц — нет больных», — утверждает Марк А.

«Нет больных — нет проблем», — поддержал Виккор М.

«А еще интересную систему штрафов не забудьте. Кто-то накатает на тебя жалобу, позвонит в ТФОМС, и ты лишен баллов на полгода (светит голый оклад). Безапелляционно! И причем приходят, тыкают, выпендриваются, орут, что ты им чего-то должен. С похмелья, немытые, несут чушь, врут, с запущенным самолечением. И их вроде как я должен лечить (но нет желания). А люди в приемниках, на скорой?! Когда будет введена уголовная ответственность за нападение на сотрудников медучреждений?» — написал Дмитрий О.

По мнению Наташи Ф., «специализированные кадры, со стажем и опытом уже не котируются, а молодёжь даже и не идёт работать. Система оплаты труда медработников и вовсе превращает в нищих».

Василий Мешков. Зубоврачевание. 1891

«Развалили всю медицину. Скоро будет страшно врачам доверять. Как учатся дочки и сыночки за деньги кое-как, так и лечить нас скоро будут. Вот уйдёт сейчас старое поколение врачей, и вообще караул будем кричать. Соберешься и в другой регион или страну поедешь, если приспичило, хотя многие и сейчас уже ездят», — добавила Юлия Л.

«Государство давно отреклось от народа, все в частных руках», — заявил Влад К.

«Как только Путин говорит повысить зарплату медицинским работникам, так она сразу же становиться ещё ниже, а куда ниже. Мне кажется, ниже только дворник получает», — считает Жанна С.

Среди пользователей соцсетей нашлись и те, кто написал по поводу отсутствия врачей в личный Instagram-аккаунт врио губернатора Олега Мельниченко.

«Хватит ездить по районам, городом займитесь. Опять терапевта на дом вызвать невозможно. Позвонила в минздрав на горячую линию, так там мне начали жаловаться, что врачи уволились большинство, а вызовов у них аврал», — возмутилась жительница Пензы. На ее реплику отреагировал региональный минздрав. Представитель ведомства ответил, что в Пензенской области для решение проблемы кадрового голода в медицине прикладываются все усилия. В частности, активно используется целевой набор в медицинские вузы.

Pnzreg.ru Олег Мельниченко

«В 2021 году заключено 470 целевых договоров с абитуриентами, поступающими на первый курс. В настоящее время проходят целевое обучение 1228 студентов и ординаторов. Решать кадровую проблему в отрасли помогают существующие в регионе меры социальной поддержки, благодаря которым дефицит врачей-специалистов в Пензенском регионе сократился за период с 2016 по 2021 год с 837 врачей до 412», — прокомментировал ситуацию представитель облминздрава.

Глава ведомства Александр Никишин отметил, что пополнение кадров по фактическим цифрам существует, но по ряду причин приток врачей незначительный.

Кадровый голод в здравоохранении испытывает не только Пензенская область. В ряде регионов увеличивают заработную плату медикам, где-то предоставляют жилье и подъемные. С началом пандемии дефицит врачей только прогрессирует, и предпринимаемые меры пока не приносят должного результата.