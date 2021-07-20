Соцсети Украины: «Хотят, чтоб русскоязычные ушли в РФ? Уйдем с территорией»
После принятия закона «О коренных народах Украины» Украина рискует тем, что половина украинских граждан захотят перейти в гражданство России. Об этом 20 июля в эфире телеканала «Наш» заявила бывший депутат Рады Анна Герман.
Политик добавила, что Украина не может делать столь «страшных глупостей» с народом, так как это ведет страну к «катастрофе».
Заявление политика обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что желающих быть принятыми в российское гражданство на Украине действительно может оказаться очень много.
«Если бы сейчас сказали на Украине, что все желающие могут получать российские паспорта, то очередь будет от Киева до границы России», — написала Rusakova.
«Пройдут годы, будете сидеть и вспоминать, как вас развела Европа. Европейцы, конечно, люди культурные, вот они вас культурно и разводят», — добавил Фаркат Ф.
«Наоборот, хотят, чтобы русскоязычные все ушли в Россию, только мы уйдем вместе с территорией…» — добавила Miroslava S.
«Не пол-Украины, а 2/3 Украины русскоязычных граждан», — подчеркнул Василий П.
«Хорошая ответка за тотальную украинизацию», — отреагировал один из читателей.
«Если паспорта начнут раздавать, окажется, что на Украине украинцев 5—10% максимум», — пишет Сергей Е.
«На остальной территории будут громадяне (граждане. — О. П.) с польскими, румынскими и венгерскими паспортами», — отметил Игорь А.
«С такими темпами украинцы будут выбирать себе гетмана в рамках трех-пяти областей», — добавил Виталий.
«Пора думать, что будете делать, когда вас Европа дербанить начнёт», — отметила Татьяна Д.
«Нужно объединяться с Россией и Белоруссией, только в таком формате Украина сможет подняться с колен!!!» — призвала Елена К.
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Напомним, ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине огромный кризис, который может вылиться в протесты и в конечном итоге завершиться развалом страны.