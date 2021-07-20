Серебряная медалистка четвертого сезона по дисциплине «Экология» и победитель по дисциплине «Менеджмент» Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Анастасия Нерадовских с первой попытки получила высокие результаты в соревнованиях. О своей победе, выборе непрофильных направлений и целях на будущее девушка рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Анастасия Нерадовских

Анастасия, почему Вы решили участвовать в «Я — профессионал» и чем был обусловлен выбор направлений?

Принять участие в олимпиаде я решила сразу по двум направлениям — «Менеджмент» и «Экология». Пройдя оба отборочных этапа, я усиленно готовилась к заключительному: полуфиналу и финалу. «Экология» — совершенно не мой профиль обучения, так как бакалавриат я окончила в НИУ ВШЭ по направлению «Международные отношения». Я захотела попробовать себя в «Экологии», потому что несколько моих курсовых и выпускная квалификационная работа были посвящены теме климата.

Сейчас у меня закончился первый год обучения в англоязычной магистратуре по направлению «Международный менеджмент» в РАНХиГС, поэтому олимпиаду по «Менеджменту» я написала без особого волнения. И в результате — серебряная медаль по «Экологии» и статус победителя по «Менеджменту».

Vk.com_olimpiprofi Студенческая олимпиада «Я — профессионал»

Не трудно было участвовать сразу в нескольких направлениях олимпиады, которые абсолютно не связаны друг с другом?

Отборочный этап направления «Экология» мне показался среднего, нормального уровня — сочетались и достаточно сложные, и легкие вопросы. Финал заключительного этапа запомнился тем, что все задачи оказались прикладными. Нам дали реально существующие кейсы от партнеров олимпиады, и их было очень интересно решать, так как мы знали, что это не выдуманная ситуация. Финал был сложноват, но благодаря «шпаргалкам» — документам для подготовки, которые специально опубликовали на сайте олимпиады, задания оказались выполнимыми.

А какие впечатления Вы получили во время участия в направлении «Менеджмент»? Что больше всего запомнилось?

«Менеджмент» у меня вызвал очень много эмоций. Отборочный этап я не проходила, потому что у меня есть 2 сертификата с платформы Coursera — это считалось прохождением отборочного этапа. Полуфинал запомнился тем, что нам дали 2 крупных кейса и 2 задачи, одну из которых я пыталась решить до конца и затратила много времени, так как ценность задачи — 15 баллов и ты получаешь либо полную стоимость, либо ничего, в итоге — 0 баллов. Но финал показался более интересным — предстояло сделать 3 презентации по трем различным темам, это было ответственно и немного волнительно.

Какой опыт Вы получили и что будете применять в будущем?

Так как участие в олимпиаде проходило дистанционно, в финале направления «Менеджмент» было немного сложно защищать свои презентации и наработки: есть только ты, экран и отсутствие визуального контакта, поэтому считаю испытание интересным и поучительным. В будущем обязательно буду применять знания по soft skills: тайм-менеджмент, body language, а также умение быстро отвечать на любые вопросы.

Статус медалиста «Я — профессионал» — это не только красивое звание, но и возможность получить дополнительные привилегии. Какими бонусами вы планируете воспользоваться?

Я хочу посетить индивидуальную консультацию по составлению резюме — надеюсь, что смогу его усовершенствовать и получить ценные советы. Но самый главный бонус — денежная премия, которую я планирую потратить на открытие собственного бизнеса, реализацию карьерных стремлений и потенциала.

У нашей небольшой команды уже сейчас есть наработки для создания и дальнейшего продвижения компании. Мы хотим попробовать свои навыки в fashion-индустрии. Нам хочется работать не в сфере услуг, а сфокусироваться на продажах. Мне интереснее разрабатывать самостоятельно товары, полностью управлять проектом и создавать что-то осязаемое.

Сейчас я нарабатываю навыки менеджера, а в последствии планирую стать СEO своей компании.

Какие эмоции Вы испытывали после оглашения результатов олимпиады?

На самом деле я испытала небольшой шок и удивление, потому что знала — по «Экологии» я точно что-нибудь получу, но даже не могла подумать, что стану серебряным медалистом. В рейтинге по России я занимаю 3-е место. И это восторг, так как «Экология» — не мой профиль и в общей сложности на самостоятельное изучение данного предмета я потратила всего полгода.

Что бы Вы могли пожелать участникам олимпиады в пятом сезоне?

Я хочу пожелать пробовать свои силы во всем, что ребятам действительно интересно. Многие выбирают стратегию поучаствовать только в одном направлении, потому что у них может не хватить времени. Но если предмет реально интересный, не нужна никакая мотивация — ты будешь получать удовольствие от подготовки и участия в олимпиаде. Поэтому для себя я выбрала два направления и не стала отказываться от «Экологии». В результате за «Экологию» я получу крупный денежный бонус, а за «Менеджмент» — лишь статус победителя.

И главный совет от меня — не бойтесь идти на апелляцию. Я решила, что нужно рискнуть, и два раза подавала апелляцию по «Менеджменту», в результате чего смогла выиграть дополнительные семь баллов, которые помогли мне получить статус победителя в этом направлении.