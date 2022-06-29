На Ставрополье 20 июля задержали группу сотрудников управления ГИБДД во главе с начальником Алексеем Сафоновым. Им инкриминируют получение взяток на общую сумму 19 млн рублей за беспрепятственный проезд большегрузов через посты ГИБДД.

Sledcom.ru Интерьер дома начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова

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Следствие подозревает, что под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова была организована преступная схема с липовыми документами, выдаваемыми водителям грузового автотранспорта, перевозившим зерновые культуры и инертные грузы.

На официальной странице СКР в Instagram выложены видеокадры убранства дома задержанного руководителя Госавтоинспекции Ставрополья. Многие комментаторы этих кадров в соцсети удивились, с какой безвкусицей, несмотря на «большие возможности», обставлен дом руководителя ГИБДД. Подписчики страницы СКР высказали свое удивление «царственной» роскошью обстановки дома начальника ГИБДД. Мебель, люстры, убранство, а особенно золотые унитазы поразили безвкусицей.

Sledcom.ru Интерьер дома начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова

«Безвкусица. Таким всегда много надо, не знают, чего хотят», — считают многие.

«Представить сложно, денег сколько. Дорого-богато. Унитазы золотые, ужас просто. С претензией на музей или королевский дворец!» — посмеялись читатели.

«Пошлятина! Дурновкусие! Фараоны Тутанхамоны провинциальные!» — не жалеют эпитетов комментаторы.

«Какая безвкусица. Цыган-стайл», — считает Lisenok.

«Тьфу! Срам один! Дяди с деньгами, а ничего достойного сделать не могут! Не творят, а вытворяют», — возмутились бездарной тратой наворованных денег жители региона.

«Можно ему еще срок впаять за отвратный цыганский дизайн дома?» — запросила дополнительное наказание для Сафонова dar. sanovna — подписчица страницы «Блокнот Ставрополь» в Instagram.

«Вот кугуты! Им только взятки брать, а потратить — никакого умения!» — в шутку напомнили ставропольцы одно из местных диалектных названий. На одном из наречий кугутами называют петухов, а применительно к людям — тупых, необразованных людей.

«19 лямов? Там один дом на 100 лямов!» — не поверил глазам своим Igor L.

Sledcom.ru Интерьер дома начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова

От многих комментаторов поступили предложения проверить всех сотрудников правоохранительных органов и не только, в том числе по всей России. Комментаторы с горечью констатировали, что такой «крутой» дом имеет не один только глава ГИБДД Ставрополья.

«Давно пора всех проверить, откуда такие деньги на такие замки!» — считает Маргарита.

«Вот там переполох! А другими отделениями данной опг-опс так сказать заниматься будут? в том числе и минераловодским, а то оборзели со своей штрафстоянкой в ухнарь», — предложил Сергей Б.

«Так они все же так живут! Никто из власти не живет в двушке и не ездит на российском автопроме! Их бы всех раскулачить, было бы легче дышать!» — считает Анна П.

«А вы-то куда смотрите? Таких по России — в каждом регионе!» — ткнула носом правоохранителей Татьяна.

«Служат Отечеству, что еще сказать», — горько констатировала Anastasia B.

«Шакал! А какой правильный был!» — заклеймил позором начальника ГИБДД Ставрополья viktor.

Sledcom.ru Интерьер дома начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова

Ряд жителей России возмутился тем, что случаев выявления взяточников в разных структурах государственной службы, в том числе и в правоохранительных, — все больше, а страха между тем власть имущие не имут. В то время как простое население собирает деньги на оказание помощи больным детям.

«Все мало, блин. А простой народ детям деньги собирает на лечение», — возмутился один из читателей.

«Желаю, чтобы их дети жили на прожиточный минимум, до конца их скотской жизни!» — ms_freeman1012.

«Что в органах происходит? Пару дней в Егорьевске задержали, сейчас тут. Это для вас секрет был? Почему не сравнивают официальные доходы с имуществом сотрудников. Не может сотрудник получать, допустим, даже 100 тыс. и ездить на BMW за 8 млн, к примеру, это же элементарно. Почему никто не следит за этим? Пока эти нелюди шикуют и обворовывают, мы собираем на лечение детей по СМС и не можем элегантно школы отремонтировать. Куда катится страна?» — задается вопросом srat.

«И что, никто не знал, не видел? Вы проедьте по городу — сколько таких домов. И это не предприниматели, а чиновники всех мастей. За 20 лет построили коррумпированное государство, с рентной экономикой и нищим населением», — высказала свое видение происходящего Jennifer Rene Psaki.

26.мвд.рф Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов

Между тем в управлении ГИБДД с утра после появления поста депутата Госдумы Александра Хинштейна в телеграм-канале о задержании около 40 сотрудников ведомства во главе с руководителем Алексеем Сафоновым ИА REGNUM не отвечали на телефонные звонки ни по одному номеру. Позже в пресс-службе краевой Госавтоинспекции стали отрицать задержание начальника и возбуждение уголовного дела, называя эти сведения «маразмом», пишет «Блокнот Ставрополь».

В результате высказывания мнений выработалось общее предложение комментаторов в соцсетях: всем, допустившим такой вопиющий случай коррупции в органах ГИБДД, положить на стол заявления об отставке.

«Порядок в стране будет, если после таких случаев губернатор, начальник МВД и прокурор края автоматически будут изгнаны со своих должностей», — считает верным Владимир М.

«А говорили — Арашуковы … У всех силовиков такие дома, там нечему удивляться! Обычный дом обычного руководителя правоохранительного ведомства»,— не увидел ничего особенного в золотых канделябрах и унитазах dddjoy 026 .

«Да у всех у них рыльце в пушку. Хапают все, хапают, предела им нет и законов на них нет», — подытожила безрадостно Галина. Ш.