«Ставропольские тутанхамоны» — соцсети о золотых унитазах главы ГИБДД
На Ставрополье 20 июля задержали группу сотрудников управления ГИБДД во главе с начальником Алексеем Сафоновым. Им инкриминируют получение взяток на общую сумму 19 млн рублей за беспрепятственный проезд большегрузов через посты ГИБДД.
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Следствие подозревает, что под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова была организована преступная схема с липовыми документами, выдаваемыми водителям грузового автотранспорта, перевозившим зерновые культуры и инертные грузы.
На официальной странице СКР в Instagram выложены видеокадры убранства дома задержанного руководителя Госавтоинспекции Ставрополья. Многие комментаторы этих кадров в соцсети удивились, с какой безвкусицей, несмотря на «большие возможности», обставлен дом руководителя ГИБДД. Подписчики страницы СКР высказали свое удивление «царственной» роскошью обстановки дома начальника ГИБДД. Мебель, люстры, убранство, а особенно золотые унитазы поразили безвкусицей.
«Безвкусица. Таким всегда много надо, не знают, чего хотят», — считают многие.
«Представить сложно, денег сколько. Дорого-богато. Унитазы золотые, ужас просто. С претензией на музей или королевский дворец!» — посмеялись читатели.
«Пошлятина! Дурновкусие! Фараоны Тутанхамоны провинциальные!» — не жалеют эпитетов комментаторы.
«Какая безвкусица. Цыган-стайл», — считает Lisenok.
«Тьфу! Срам один! Дяди с деньгами, а ничего достойного сделать не могут! Не творят, а вытворяют», — возмутились бездарной тратой наворованных денег жители региона.
«Можно ему еще срок впаять за отвратный цыганский дизайн дома?» — запросила дополнительное наказание для Сафонова dar. sanovna — подписчица страницы «Блокнот Ставрополь» в Instagram.
«Вот кугуты! Им только взятки брать, а потратить — никакого умения!» — в шутку напомнили ставропольцы одно из местных диалектных названий. На одном из наречий кугутами называют петухов, а применительно к людям — тупых, необразованных людей.
«19 лямов? Там один дом на 100 лямов!» — не поверил глазам своим Igor L.
От многих комментаторов поступили предложения проверить всех сотрудников правоохранительных органов и не только, в том числе по всей России. Комментаторы с горечью констатировали, что такой «крутой» дом имеет не один только глава ГИБДД Ставрополья.
«Давно пора всех проверить, откуда такие деньги на такие замки!» — считает Маргарита.
«Вот там переполох! А другими отделениями данной опг-опс так сказать заниматься будут? в том числе и минераловодским, а то оборзели со своей штрафстоянкой в ухнарь», — предложил Сергей Б.
«Так они все же так живут! Никто из власти не живет в двушке и не ездит на российском автопроме! Их бы всех раскулачить, было бы легче дышать!» — считает Анна П.
«А вы-то куда смотрите? Таких по России — в каждом регионе!» — ткнула носом правоохранителей Татьяна.
«Служат Отечеству, что еще сказать», — горько констатировала Anastasia B.
«Шакал! А какой правильный был!» — заклеймил позором начальника ГИБДД Ставрополья viktor.
Ряд жителей России возмутился тем, что случаев выявления взяточников в разных структурах государственной службы, в том числе и в правоохранительных, — все больше, а страха между тем власть имущие не имут. В то время как простое население собирает деньги на оказание помощи больным детям.
«Все мало, блин. А простой народ детям деньги собирает на лечение», — возмутился один из читателей.
«Желаю, чтобы их дети жили на прожиточный минимум, до конца их скотской жизни!» — ms_freeman1012.
«Что в органах происходит? Пару дней в Егорьевске задержали, сейчас тут. Это для вас секрет был? Почему не сравнивают официальные доходы с имуществом сотрудников. Не может сотрудник получать, допустим, даже 100 тыс. и ездить на BMW за 8 млн, к примеру, это же элементарно. Почему никто не следит за этим? Пока эти нелюди шикуют и обворовывают, мы собираем на лечение детей по СМС и не можем элегантно школы отремонтировать. Куда катится страна?» — задается вопросом srat.
«И что, никто не знал, не видел? Вы проедьте по городу — сколько таких домов. И это не предприниматели, а чиновники всех мастей. За 20 лет построили коррумпированное государство, с рентной экономикой и нищим населением», — высказала свое видение происходящего Jennifer Rene Psaki.
Между тем в управлении ГИБДД с утра после появления поста депутата Госдумы Александра Хинштейна в телеграм-канале о задержании около 40 сотрудников ведомства во главе с руководителем Алексеем Сафоновым ИА REGNUM не отвечали на телефонные звонки ни по одному номеру. Позже в пресс-службе краевой Госавтоинспекции стали отрицать задержание начальника и возбуждение уголовного дела, называя эти сведения «маразмом», пишет «Блокнот Ставрополь».
В результате высказывания мнений выработалось общее предложение комментаторов в соцсетях: всем, допустившим такой вопиющий случай коррупции в органах ГИБДД, положить на стол заявления об отставке.
«Порядок в стране будет, если после таких случаев губернатор, начальник МВД и прокурор края автоматически будут изгнаны со своих должностей», — считает верным Владимир М.
«А говорили — Арашуковы … У всех силовиков такие дома, там нечему удивляться! Обычный дом обычного руководителя правоохранительного ведомства»,— не увидел ничего особенного в золотых канделябрах и унитазах dddjoy026.
«Да у всех у них рыльце в пушку. Хапают все, хапают, предела им нет и законов на них нет», — подытожила безрадостно Галина. Ш.