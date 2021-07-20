



Анджей Хомчик, Польская православная церковь Митрополит Варшавский и Всея Польши Савва

Православие в Польше является второй по численности (после католичества) религией, которая объединяет около 600 тысяч человек. С мая 1998 года Польскую автокефальную православную церковь возглавляет митрополит Варшавский и Всея Польши Савва, который любезно согласился ответить на вопросы ИА REGNUM.

Мариуш Швидер: Ваше Блаженство, 19 августа Польская православная церковь отмечает престольный праздник — Преображение Господне. Будут ли торжества в этом году отличаться от прошлых лет?

Митрополит Савва:Митрополит Савва: Преображение Господне — одни из двенадцати великих праздников литургического церковного календаря. Его торжественно отмечают в женском монастыре Святой горы Грабарка. Ежегодно он собирает массы верующих и паломников из Польши и из-за рубежа. Они идут в Грабарку и несут свои духовные и физические кресты, которые окружают маленький храм, это плод веры тех, кто их принес сюда, часто на коленях. Удивляет меня вопрос, чем отличается празднование торжества в этом году. Вера побеждает всё — радости, переживания, болезни. Это длится целую вечность, будет сегодня и завтра. Христос со своей Церковью вечен. Он не меняется. Он «вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евреям 13: 8).

Мариуш Швидер: Каково состояние Православной церкви в Польше сегодня?

Митрополит Савва: Слава Богу, наша Церковь сегодня относительно стабильна.

Мариуш Швидер: Как пандемия коронавируса повлияла на Церковь?

Митрополит Савва: Как я уже сказал, Церковь постоянно выполняет свою миссию служения Богу и людям. Время пандемии заставило людей еще больше осознать необходимость Церкви, которая преподает святые таинства для здоровья и единения со Христом. Он Самый совершенный врач. Наши храмы открыты, и в них проходят службы в соответствии с установленной практикой. Верные с глубокой верой и без ограничений приступают к принятию Святых Христовых Тайн, зная, что это Божественный Огонь, сжигающий все зло. Архиерейский собор Польской православной церкви в этой связи призывает к соблюдению санитарно-гигиенических требований и государственных регулирующих правил. И ничего более.

Loraine Кафедральный собор святой Марии Магдалины в Варшаве

Мариуш Швидер: Поддерживает ли польское государство Православную церковь?

Митрополит Савва: Взаимодействие с государственными органами регулируется законом об отношениях государства с Польской православной церковью от 4 июля 1991 года. Положениями данного закона мы руководствуемся при взаимном сотрудничестве. Особой помощи от властей мы не получаем, а бывает и наоборот, при обсуждении различных проектов о православных запамятывают.

Мариуш Швидер: Кого в Польше интересует православие?

Митрополит Савва: Таких людей становится всё больше и больше. Напомню, что человеческая душа по природе своей христианка и постоянно стремится к своему Создателю.

Мариуш Швидер: Какова доля этнических поляков среди верующих? Их много? Есть ли приток?

Митрополит Савва: Сложно сказать. Мы не ведем статистику. Наверное, в этом нам поможет общенациональная перепись населения, которая сейчас проходит в Польше.

Мариуш Швидер: Каковы перспективы развития православия в Польше?

Митрополит Савва: Церковью руководит Святой Дух. Он дышит, где хочет, когда хочет и как хочет. Мы всего лишь инструменты в Его руках. От Его дыхания и нашего рвения зависит развитие православия на нашей Родине.

Dnalor 01 Голубь Святого Духа в Соборе Святого Петра

Мариуш Швидер: Влияет ли иммиграция с Украины, Белоруссии, Грузии и других стран с православным большинством на Польскую православную церковь? Участвуют ли эти иммигранты в жизни вашей Церкви? Влияет ли конфликт на Украине между двумя украинскими православными церквями на верующих в Польше?

Митрополит Савва: Церковь объединяет всех, независимо от национальности. Она служит всем, провозглашая Слово вечной жизни Иисуса Христа на разных языках. В связи с притоком множества верующих из-за границы, в церковной и литургической жизни мы используем следующие языки: церковно-славянский, польский, греческий, украинский, белорусский, русский, лемковский, румынский, сербский и местные диалекты. Работа такого рода сложна. Но это наша реальность. Поэтому неправославному человеку трудно понять польское православие.

Мариуш Швидер: Сотрудничает ли Католическая церковь в Польше с Польской православной церковью?

Митрополит Савва: Наше сотрудничество с Католической церковью осуществляется в плоскости Польского экуменического совета и билатерального диалога. Такое сотрудничество проистекает из повседневной жизни обеих Церквей. Слава Богу, отношения корректные, за исключением каких-то единичных недоразумений.