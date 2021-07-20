В Самарской области ввели новые ограничения из-за пандемии. Так, с 20 июля в регионе запрещена работа танцевальных площадок и фан-зон, запрещается проводить корпоративы. В торговых центрах региона закрываются зоны фуд-кортов: их работа возможна лишь по заказу еды навынос. МФЦ и организации в сфере услуг могут работать только по предварительной записи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Указ

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Самарцы восприняли эти ограничения негативно, а некоторые из местных жителей — с сарказмом. Видно, что люди устали от непоследовательных решений власти: они не верят в то, что вводимые меры реально могут изменить ситуацию с коронавирусом.

В очередной раз комментарий «Как вы надоели уже» стал самым одобряемым среди пользователей социальных сетей: «лайк» этому высказыванию в одной из групп поставили около 300 жителей региона. «Да всем уже давно все равно на это», — пишут жители.

«Совершенно бессмысленное ограничение. Просто так, чтобы было. Туризм открыт, на футбол пускаем иностранцев, автобусы переполненные, а поедешь с ребёнком за покупками в ТЦ — и перекусить негде. Бред», — пишут жители.

«Ха, ха, ха — по записи в парикмахерскую… Я уже лет 20 хожу по записи», — смеется жительница.

Samadm.ru Прием заявителей в офисах МФЦ в Самаре осуществляется только по предварительной записи

«Очень вам благодарны! А может, уже запрете каждого в отдельную камеру?», «А дышать ещё можно или в связи с обстановкой через раз?» — возмущаются пользователи. «Это через пару лет. Сейчас — чтоб привыкали потихоньку», — отмечают они.

«Как же все это задолбало! Фуд-корты и клубы закрывают, а больницы? Они хоть видели, какие там очереди? На набережной много людей гуляет, на пляжах. В магазинах никто «дистанцию» не соблюдает: всем плевать. Всех уже задолбали этой «короной», «А сколько народу в психиатрических больницах и у психиатров после пандемии?» — интересуются пользователи.

Жители подметили странное «поведение» вируса: «На вынос! Значит, будем сидеть на ступеньках, есть на коленках! Что заразиться можно только во время еды?» «А теперь и в МФЦ через пластиковый экран, а вот на «Волгафесте» и всяких «Алых парусах», заразиться нельзя. Туда вирус не ходит», «Ковид очень хитрый зверь… Передаётся в парках, на детских площадках, активно размножается ночами в клубах, но боится распространяться в общественном транспорте, на футболе, на выборах, вообще умирает на концертах. Вот такая хитрая бацилла», «Ещё он не берет Госдуму», «У чиновников врождённый иммунитет, и вакцинация им не нужна».

«Он давно ручной», — соглашаются жители. «Помните, как стадионы собирали, помните, как за Конституцию голосовали на пеньках. А потом бац — и снова новая волна», «Бред какой-то, а на «Волгафест» и на День России можно было кучу народа собирать, а сейчас вдруг нельзя».

«Концерты, чемпионаты, крестные ходы и пр. массовые мероприятия — это другое», — отмечают самарцы.

Samadm.ru Пассажиры в масках в общественном транспорте Самары

«Если б они умели считать, то сначала посчитали бы, какой процент населения ходит в ночные бары, а какой — каждый день в набитых автобусах и маршрутках трясётся. А если бы ещё умели думать и делать выводы, то сравнили бы эти проценты и поняли: где заражение в разы возможнее — в ночном баре или автобусе», «Да не нужно им это, цель другая, понимаете. Ваше здоровье им — как собаке пятая нога», «Может быть, стоит больше автобусов по маршрутам пустить, чтоб люди не толпились? А то все зло от фуд-кортов, ага», «Очаги распространения они уже озвучили, а в автобусе и маршрутке в час пик ничего не может случиться», «Корона» знает, где ходить, в набитый транспорт не влезет», «На днях в трамвае чуть ли не на подножке ехала, ковида там точно не было», — пишут жители.

«Так сокращать будут транспорт, якобы пустой ходит», «Пока что они нас сокращают. Только что ехал в трамвае третьего маршрута — в салоне печка жарит!!!» — отмечают они.

Жители отмечают, что вводимые ограничения сильно ударят по предпринимателям: «И бизнесу опять капец», «Так вы весь малый и средний бизнес укатаете, а к выборам явно все разрешат, хитро».

Они понимают, что некоторые жители останутся без работы, а значит, и без дохода: «Если бы ещё денег кидали на карту, чтоб не работать, все бы сидели и радовались, а так сколько опять народу без работы останется», «Давайте мы дома будем сидеть, и нам деньги платите, чтобы детей содержать хотя бы. Про коммуналку уже забыли, как платить, чтобы детей кормить. Вот весь итог».

Самарцы предполагают, что к выборам ситуация с пандемией обязательно нормализуется: «Вот вангую, к выборам коронавирус отступит и эпидобстановка в разы улучшится. Снова заработают фуд-корты и т. д. и т. п.», «В момент выборов ситуация улучшится, уверена».

При этом родители вспомнили о начале учебного года: «Видимо, детям надо готовиться к дистанционке», «Вот сразу бы и про школы, техникумы и т. д. написали бы. А то глядишь, к 1 сентября новой пижамой обошлись бы», — смеется жительница.

Samadm.ru Мобильный пункт вакцинации в Самаре

Они переживают по поводу возможной обязательной вакцинации детей: «Скорее всего, и детей заставят прививки делать, всё к этому идет», «Уж лучше пижаму. Ни за что не дам детей на эти опыты», «Да я хоть 10 пижам бы купила», — отмечают родители.

«Не дадите вакцинировать детей от COVID-19? Уволят с работы, лишат зарплаты, возможности получать пенсию в будущем. Детей отчислят из учебных заведений», — предполагают другие.

«Это натуральный фашизм, а с фашизмом нужно воевать, как в 1941 году, а не вливать в себя и в детей вакцину, как в концлагере», — отмечает пользователь.

В результате самарцы дали свои рекомендации по борьбе с пандемией: «Интернет ещё надо закрыть в первую очередь! По нему эпидемия быстрее распространяется в новостях».