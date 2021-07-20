Жуткая авария на трассе Ялта — Севастополь вечером 19 июля унесла жизни пяти человек, в том числе 15-летнего подростка.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Предварительную картину аварии удалось установить следователям: водитель большегрузного автомобиля, двигаясь со стороны Ялты, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимися в попутном направлении Daewoo Nexia и Mercedes-Benz Sprinter, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с легковыми автомобилями Renault, Hyundai и Nissan. В аварии погибли водитель грузовика и четыре человека, находившихся в Renault, — водитель, его супруга, их 18-летняя дочь и 15-летний сын.

СКР возбудил уголовное дело. В числе возможных причин аварии рассматриваются версии нарушения правил дорожного движения, а также технической неисправности большегрузного автомобиля и ухудшение самочувствия водителя.

Резонансная авария стала предметом бурных обсуждений в крымских пабликах соцсетей. Пользователи сочувствуют родным погибших и требуют от следователей разобраться в причинах аварии.

«Ужас какой… Царствия небесного погибшим и выздоровления пострадавшим…» — пишет Татьяна К.

«Такое горе, как своё. Через сердце пропускаешь. Соболезнуем. Выжившим — поправляйтесь, родненькие, и…» — написал Александр Б.

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Среди пользователей нашлись те, кто уже сделал выводы и про виновность водителя, и про манеру вождения вообще водителей большегрузов.

«Да он же за себя переживал! Кто на этих самосвалах ездят, вообще дэбилы без башки… Они летают, как на легковой!!! У нас рядом развязку строят, сколько ДТП, берут кого попало на работу!!! И водила с самосвала живой», — возмущён Серёга С.

«Нет, он тоже погиб. Погибла семья одна полностью — муж, жена и дети — 15 и 18 лет, и он», — написала Елена Н.

«Ты свой гонор тормозни и не суди человека, не зная всей ситуации. А тем более остальных работяг не оскорбляй. Ну ГАИ разберётся, что и как», — вступился за водителей Алик Л.

«Часто вижу, как эти работяги в телефонах за рулём залипают на большегрузах», — написал пользователь с ником Ишь Ты.

«Машины, которые шли в правой полосе, тормозить должны были, встречке полосу для маневра освободить… Но за эти мгновения не сообразишь, увы… Жесть!!!» — пишет Татьяна И.

«С другой стороны, может, водиле плохо стало, вырубило, жара адская», — считает Юляша Д.

«В «Рено» вся семья погибла… из Москвы приехали на отдых… муж с женой и 2-е детей-подростков… и водитель КамАЗа тоже погиб… Отвечать некому», — комментирует Юлия Н.

«Очень жаль, что столько погибших. Тем более когда молодёжь и дети. Я считаю, если водитель погиб, пусть отвечает владелец грузовика. Он взял на работу, его машина в неисправном состоянии. Хотя… сейчас владелец грузовика удалит все документы о водителе и оформил уже, наверное, увольнение этого водятла задним числом, а то и вовсе он мог быть устроен неофициально. Земля пухом погибшим, это страшно очень. Здоровья пострадавшим, тем, кто выжил», — комментирует Валентина Я.

«В любом случае ответственность на водителе! Всегда предупреждение на дорогах перед горкой «водитель, проверь тормоза!» А здесь жёсткое нарушение», — уверена Юляша Д.

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«Откуда вы все знаете, чтобы кого-то обвинять? Такая трагедия… Может, ему плохо стало, а вы его тут обзываете?» — вступилась Елена Т.

«Я прекрасно понимаю, что трагедия, от этого и эмоции. Водитель должен следить за исправностью своего автомобиля, не надеяться на авось. Это же сколько народу собрать, сгубить семью. Как теперь быть их родственникам? Понимаю, что от этого никто не застрахован, но в данной ситуации — чувствуешь себя плохо, не садись за руль. Водитель, который садится за руль, несёт ответственность за себя, пассажиров, обстановку, которую он создаст на дороге. Вот что в итоге вышло… И моё слово «водятел» не такое и оскорбительное в данной ситуации, и применимо оно не только к этому человеку, а вообще к безалаберным водителям, которых сейчас немало. Абы лететь, а куда и с кем…» — ответила Валентина Я.

«Там на видео видно, сколько времени было до столкновения, пока он несся, влево направить, в кусты, в отбойник улетел, так сам бы сдох, а в чем семья виновата? И как теперь родственникам, когда сообщать, это дети и внуки чьи-то», — возмущён Николай О.

«Читая коменты, я удивляюсь людям, сидя здесь уже. Причину нашли и виновного определили. Человеку плохо от жары в кабине стало, или он за рулем умер. И причём тормоза?» — пишет Максим Д.

«Соболезную родным и близким погибших. Ответить за убийство людей теперь должны лица, которые выпустили на дорогу либо неисправный грузовик, либо неопытного водителя. Следственные органы это должны проверить», — пишет Алексей Г.

«Правительство Крыма ж запретило большегрузам передвигаться по трассам днем при температуре свыше 30 градусов, понятное дело, тормоза ни при чём, но если б их контролировали бы, носятся как умалишенные и груженные, и пустые, сколько можно, когда их уже будут контролировать… Соболезнования родным и близким…» — комментирует Parfume Crimea.

«Нельзя о покойниках так — или хорошо, или совсем никак. Никто не знает, как все происходило», — призывает других пользователей Александра Б.

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«Страшно все это… Дорога — это всегда опасность. Даже если не сам, то легко могут в тебя… А как родственникам потом? Жесть», — пишет Анастасия Т.

«Эти дебилы на КАМАЗах и по городу носятся, мусор страшно вынести, тротуаров нет. Они пока нас «осчастливят» своими стройками, кучу народу угробят!» — пишет Татьяна К.

«Я бы просто направил грузовик в чащу деревьев, лучше сам бы я погиб, чем кого-либо утащил с собой», — пишет Данил О.

«Для грузовиков жёсткие нормы должны быть по скорости и техобслуживанию со стороны государства!» — требует David G.

«Перегрел тормоза, дальше остановить коробкой практически невозможно. Автомобиль весит тонн 12 плюс тонн 15 или больше в совке. Попробуй удержать. Виноват, что не ушёл в обочину, а собрал по встречке», — комментирует Евгений Ж.

«А ведь мог бы уйти от машин… Забрал жизни целой семьи… Царство небесное…» — считает Виктория К.

«Понимая, что убьет людей, продолжал спасать свою жизнь. Опрокинул грузовик, людей мог спасти», — пишет Просто Яша.

«Нужны отбойники на разделительной полосе. Жаль людей… Пусть Всевышний заберёт их в рай… Жаль, очень жаль…» — пишет Бахшиш Б.

«Это страшная трагедия для всех, но не забывайте, что у водителя КАМАЗа, наверное, тоже была семья и им тоже очень тяжело, хватит его уже обзывать, пусть больше не будет таких страшных трагедий. Царствие небесное всем погибшим, родным соболезнования», — комментирует Анастасия Г.

«Может, после этой страшной трагедии на летающих водителей большегрузов обратят внимание! Беспредельщики! В погоне за деньгами летают, не думая ни о ком!» — пишет Ольга Л.

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«Может, теперь, после страшных последствий, дорогу приведут в порядок, сделают пути отхода для большегрузов на этом участке», — предполагает Александр Г.

«Сам сколько раз замечал на трассе — полный беспредел, они не понимают, что у них есть семья и дети. Полные они д…, эти водители большегрузов», — пишет Юрий Л.

«Зачем торопиться на тот свет вне очереди, там всем места хватит. Жаль семью водителя теперь мноооого денег родным погибших и пострадавших придётся выплатить», — пишет Наталья С.

«Нужно принять закон: транспорт, превышающий 3,5 тонны, не должен ездить в дневное время… из-за такого транспорта либо огромные колонны машин собираются, либо ещё множество причин и дорогам хана…» — пишет Ольга П.