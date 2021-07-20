На Украине 20% абитуриентов в ходе Внешнего независимого оценивания (ВНО, аналог ЕГЭ — О. П.) не смогли сдать экзамен по истории Украины, сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Древнейшая история

Читайте также: На Украине не справились с экзаменом по математике более 30% выпускников

Новость обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый». Многие из комментирующих стали рассуждать о том, что история в стране «переписана» в угоду пропаганде.

«Да в их учебниках по истории с первых строчек ошибки, и даже орфографические. Я как открыла с детьми — прозрела», — написала Татьяна.

«Однако 80% не провалили», — отметил Виктор И.

«100%! Эти 80% хорошо усвоили новые мифы», — ответил Виктору И. читатель под псевдонимом «Ленин Владимир».

"Та разве дело только в Бандере или Шухевиче? Всю историю перекроили. Ты вроде помнишь одни события, а в книге написано по-другому», — добавил Андрей.

«Бедные дети. Они вообще запутались в истории. Надо отменять такой экзамен, так как история — это не точная наука, а пишется кому как хочется и кто как ее трактует и видит», — считает Инна.

(сс) Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере на Украине

«Есть такое высказывание: «Закон как дышло, — как повернёшь, так и вышло». Вот то же самое сейчас с историей. В 17 лет фиг разберёшься, как же оно было», — отметила Galina.

«Я своей дочке запретила историю выбирать для ВНО. Нечего го*ном всяким голову забивать», — отреагировала Olga V.

«Дети разные сейчас. Некоторые так подкованы, что великолепно могут разложить все «подвиги» бандер, шухевичей, коновальцев и прочей нечисти…» — добавила читательница под псевдонимом «Дочь трудового народа».

«Бедные школьники и их родители. Очень похоже на начало 90-х, когда начали историю переделывать и было непонятно, какой версии придерживаются экзаменаторы в университете. Сейчас понимаю, как мне повезло, что не стала поступать на исторический факультет», — отметила Olha K.

«У сына в учебнике из трёх страниц [истории] Украины в союзном составе 80% про «голодомор» и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Откуда быть истории?» — не понимает Daniel V.

«Непросто даётся детям история, написанная в посольстве США», — пишет Алина.

Mvs.gov.ua Снесенный памятник Георгию Жукову в Харькове

«Я читала эти тесты. Ребенок сдавал историю в этом году. Один из вопросов, в каком месяце и году «Россия взорвала» самолет МН-17. Чё, уже суд прошел и всё доказано?» — задалась вопросом Марина.

«Коверкать историю — это верх цинизма. История — это наше прошлое, и менять её также бесчеловечно, как менять воспоминания человеку (и всё это в угоду пропаганде). Как же это мерзко», — подытожил Никита.

Отметим, также сообщается, что 31,11% выпускников не сдали тестирование по математике.