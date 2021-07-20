Успешные испытания сверхзвуковой ракеты «Циркон», ее огромная скорость и точность попадания в цель не на шутку переполошили жителей Страны восходящего солнца, породили панические настроения.

K.sina.cn «Циркон»

В сообщении крупнейшего японского информационно-новостного портала Yahoo News Japan отмечается огромная скорость ракеты — около 10 Махов (порядка 10 000 километров в час), необычайно короткое время ее подлета до цели на удалении 350 километров — менее 2 минут, и высокая точность поражения. «Такого аналога в мире нет», — констатирует портал.

Как всегда, происходящее в мире японцы примеряют на себя. «Дело плохо. С этим уже ничего не поделаешь! Это и нам напоминание!» — сокрушается один из японских пользователей. Не менее пессимистичны и другие написавшие комментарии на это сообщение японцы:

eri:«Если речь идет о скорости порядка 10 Махов, то время подлета ракеты из-за видимой линии горизонта составляет 5 секунд. Никакой корабельный Aiegis сбить ее не в состоянии.

Только за то время, когда командир даст команду: «По воздушной цели — огонь!», ракета уже поразит корабль с американской ПРО».

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sin: «Плохи наши дела! Когда же у нас будет такое оружие?!»

mak:«Россия укрепляет свои вооруженные силы и пересматривает Конституцию».

abcdefg: «Судя по всему, Россия активно включилась в ракетную гонку. В такой гонке выигрывают страны с большой территорией. Россия находится в ней в выгодном положении.

Япония маленькая, и у нее нет шансов».

shi: «26 июня над Саппоро и другими городами Хоккайдо слышался загадочный гром. Неужели это «Цирконы» проходили сверхзвуковой барьер?!»

xuw: «С развитием такого оружия и стратегически, и тактически малые страны становятся более уязвимыми. В Японии просто некуда будет бежать! Если Китай и Россия объединятся, Америке их не победить. Когда-то Никсон разъединил Россию с Китаем. Теперь идет обратный процесс!»

jfl: «Остается только всеми силами досаждать этим коммунистическим режимам!»

uav: «Вся наша надежда на ядерное оружие!»

mfr:«Дело плохо. С этим уже ничего не поделаешь! Это и нам напоминание!»

j_m:«Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от нее нет. Армагеддон!»

zal: «Ракеты — это хорошо. Но как быть с постоянными падениями пассажирских самолетов в России?»

shi: «По своей бедности Россия сразу же продаст эти ракеты Китаю. Тогда мы пропали!»

pux: «Хорошо бы, чтобы Япония не стала целью этого «Циркона»!»

sai: «Нам тоже нужны такие ракеты!»

(сс) Олег Суминов Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», носитель ракеты «Циркон»

TMK: «У русских хорошие головы! Не случайно они стали первыми в космосе! Вот бы объединить их гений с нашей практичностью!»

sei: «Наверное, с такой ракетой может справиться только мощнейший лазер. Вот что нужно разрабатывать!»

shy: «Обратите внимание на время запуска этого «Циркона». Как раз накануне открытия токийской Олимпиады. Вы не находите, что в этом есть какой-то скрытый смысл?!»

P.S. По поводу «сопряжения» испытаний «Циркона» с проводимой вопреки желанию народа токийской Олимпиадой автор комментария явно перебрал, видимо, находясь под воздействием пропаганды о «коварной России», которая якобы «спит и видит», как напакостить «бедной маленькой Японии». А вот слова об объединении русского гения с японской практичностью дорогого стоят. Вот только позволит ли такое объединение «дядя Сэм» и его приспешники в Стране восходящего солнца?