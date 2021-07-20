Известие о том, что согласно официальным данным Росстата, Иркутск занял первое место по стоимости литра моторного топлива в Сибирском федеральном округе, широко обсуждают на сайте irk.ru. Большинство читателей сходятся во мнении, что проблема, которую власти города обозначили перед правительством Приангарья, решена не будет. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как они, интересно, будут бороться с «Роснефтью»? Они ЮКОС и Ходорковского легко победили, а тут какой-то мэр», — отмечает читатель под псевдонимом «Spitfire».

"Молодец. Создал вид бурной деятельности. Теперь ждем повышения. Конечно же, цен, а не Болотова», — замечает Marsella.

«Болотов (мэр Иркутска. — С.Ш.) в роли Дон-Кихота в борьбе с ветряными мельницами», — замечает Alex Stupin.

«Сейчас проведут заседание — и рост цен остановится, я чуть со стула не упал, пока читал слова Болотова», — иронизирует Владислав.

«А ножкой он топнул? А кулачком он по столу стукнул? А губки надул? Иначе ведь удачи не видать и бензин дешевле дяденьки буржуи не сделают!» — замечает «Ирина Синеглазка».

Rosneft.ru «Роснефть»

«Смиритесь уже. Это просто имитация бурной деятельности. Будет топливо расти, и никуда от этого не деться. Письма, обращения, проверки, это всё ересь… Само правительство Иркутска напрямую заинтересовано в высоких ценах. Так что покупаем велосипед и машину продаём», — предлагает Arcturus.

«Противно читать такие новости. Когда был обвал цен на нефть, то ни на копейку ни бензин, ни дизель не упал: правительство успешно сдержало резкое падение цен на топливо, опять же по просьбам неугомонных граждан, которые не хотят, чтобы цены снижались.

А сейчас: «Батюшки!!! Так неожиданно! А ведь так незаметно рос… Хорошо, что Росстат есть, а то так и незаметно было, что соляра скоро будет стоить дороже белуги», — замечает Виктория Федоренко.

Gazprom-neft.ru «Газпром нефть»

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на моторное топливо вынудил мэра Иркутска Руслана Болотова обратился к председателю правительства региона Константину Зайцеву с просьбой в ближайшее время организовать совещание и совместно выработать меры по недопущению дальнейшего роста цен.

Средняя стоимость одного литра топлива в Иркутске составляет 48,82 рубля и продолжает расти. По оценке чиновника, дороже, чем в Иркутске, бензин и дизель реализуют только в южных регионах страны, на Дальнем Востоке и в труднодоступных северных районах.