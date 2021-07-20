Предложение депутата Государственной думы РФ Василия Власова (ЛДПР) материально стимулировать людей пожилого возраста на прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции широко обсуждают в социальных сетях. Десятки комментариев опубликовали участники группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). И среди них почти не нашлось одобрительных. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные суждения.

Минздрав Республики Коми Сертификат о вакцинации от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«Что-то прям ну очень подозрительны эти все материальные стимулирования для прививок. В чём подвох? Почему от краснухи или манту никто ни разу не дал денежку?!» — отмечает Людмила Майская.

«В Госдуме решили искоренить пенсионерство?» — вопрошает Александр Саповатов.

«Гениально! Дать с… пятихатку (но это не точно) — и минус пенсионер, ему уже не нужна будет пенсия. Доработки пенсионной реформы!» — иронизирует Д.

«Цена укола возрастает — ждём, когда ключи от квартиры за уколы давать начнут!» — смеётся Николай Рублёв.

«Вы лучше пенсию им добавьте! Вас всё равно переизберут, вы сейчас можете вообще всё предлагать!» — замечает Андрей Крайнов.

«Сначала был кнут, теперь пряник, дрессируют», — ионизирует Сергей Паренчук.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

«Мои бабушка и дедушка привились, два компонента получили с необходимым перерывом между ними. И что мы имеем? Дедушка в госпитале ковидном на кислороде, бабушка полегче переболела, дома. Нет никаких гарантий, что вакцинация вам поможет. Если она сама не является заразой.

Никто же перед прививкой не проверяет никого, вот некоторые организмы даже с таким ослабленным вирусом в вакцине не справляются. Так что такое себе решение — пенсионеров с 100%-ными хроническими болезнями вакцинировать», — поделилась Елизавета Киселева.

«Моя 70-летняя мама не послушала меня и неделю назад пошла поставила первую дозу «Спутника», на следующий день еле-еле откачали. Давление так скакануло: всю ночь не могли сбить, еле выжила. Теперь с сердцем проблемы. На вторую, сказала, не пойдет. А свекровь — тоже по 70 лет. После второй очень сильно болела ковидом — бронхит два месяца лечили. И сейчас лежит в тяжёлом состоянии, заразилась от своего сына, который принес его из стационара», — пишет Инна Мелентьева.

«Все делается для того, чтобы люди шли на вакцинацию. Сегодня посчастливилось побывать в поликлинике. Отправили сидеть в очередь в кабинет, где люди забирают результаты анализов, и там же, в этом кабинете, та-а-да-а-ам, сдают мазок на ковид. То есть потенциально больные сидят со здоровыми в одной очереди и в одном кабинете», — делится наблюдениями Елена Моторина.

Duma.gov.ru Государственная дума

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Государственной думы РФ Василий Власов (ЛДПР) заявил, что идея материально стимулировать людей пожилого возраста на прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекциит может стать значительной мерой поддержки.

Он попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов считает это предвыборным пиаром.

Читайте также: «Предвыборный пиар»: о пособиях вакцинировавшимся пенсионерам

Читайте также: В Госдуме предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам