Защитит ли от COVID-19 новый «санитарный щит»?
В России решено создать программу противодействия инфекциям типа COVID-19 под названием «Санитарный щит». Это должен быть комплекс мероприятий и структур, нацеленных на предотвращение пандемий в будущем. Тем более что штаммы ковида множатся, ожидают до конца года чуть ли не 22 модификации коронавируса, так что задача отнюдь не праздная, а насущная, причем весьма.
Что же такое этот «Санитарный щит»? И кого он может защитить? Программу делает Роспотребнадзор. Нигде не публикует. Просачивается какая-то информация через СМИ о том, что это будет система своевременного реагирования на угрозы инфекционного заражения.
На что пойдут деньги? На создание специальных Центров реагирования по всей стране. Кроме того, появится система инфекционных больниц — не временные госпитали, как сегодня, не перепрофилированные отделения клиник, а специальные лечебные учреждения, оборудованные по всем правилам, для оказания помощи инфицированным пациентам. Еще предполагается учредить кордоны на границе, чтобы карантинные меры осуществлять там, а не везти прибывающих в Россию в санатории через полстраны. Мы помним, что первых таких прибывших из Уханя поместили в санаторий в Тюмени.
О чем это говорит? О том, во-первых, что ковид — это, как ни печально, надолго. Программа рассчитана до 2024 года. Во-вторых, полтора года шла раскачка. Почему? Вакцину же сумели сделать за две недели! Это я о «Спутнике V». Кстати, теперь есть план и по вакцинам — еще четыре должны создать в ближайшее время. Соответственно, и четыре платформы, чтобы потом можно было делать модификации в кратчайшие сроки. А на разработку новых тест-систем, следуя новым протоколам, отводится четыре дня. Это наводит на печальные предположения о скорости мутаций вируса. Словом, поступившая информация заставляет беспокоиться. И вспоминать истории писателей-фантастов о космических одиссеях. Увы, большинству из нас такие полеты не по карману, что означает «зимовки» вместе с новыми инфекциями, а не бегство за пределы Земли.
А вот тут важно, чтобы разработчики мер защиты ответственно подходили к вопросу. Ведь существовала же Санэпидслужба в СССР. Более того, на старте пандемии много было крику по поводу того, что Россия успешнее Запада реагирует на новый вызов именно по причине сохранности данной службы. С этим согласны не все, в частности, эксперт ВШЭ Василий Власов убежден, что служба эпиднадзора бывшего СССР разрушена, а нам нужна Национальная программа защиты от инфекций типа COVID-19.
Еще в мае этот эксперт сетовал на легкомыслие градоначальников двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — в интервью «Фонтанке.ру».
Эти слова эксперта относятся к идее сезонности коронавируса, что, конечно, нонсенс. Но почему-то наши власти — а от их мнений и решений зависят наши жизни — оказались некомпетентны в этом вопросе. Но ведь они с кем-то советуются! Видимо, с Роспотреб или здрав-наздорами? Тогда возникают сомнения в надежности будущего «Санитарного щита».
Думаю, сегодня он уже от этих слов откажется. Поскольку ни о каком улучшении и тем паче победе над инфекцией речь не идет. И не будет идти в ближайшее время.
Да, мы все боремся и будем бороться. И. конечно, унывать не надо. Все можно победить, даже смерть, как доказывает история. Но все-таки хочется большей взвешенности и компетентности от ответственных лиц. Ведь COVID-19 — это, как говорил по другому поводу классик, «всерьез и надолго». А потому должны подготовиться и встретить врага во всеоружии.