В России решено создать программу противодействия инфекциям типа COVID-19 под названием «Санитарный щит». Это должен быть комплекс мероприятий и структур, нацеленных на предотвращение пандемий в будущем. Тем более что штаммы ковида множатся, ожидают до конца года чуть ли не 22 модификации коронавируса, так что задача отнюдь не праздная, а насущная, причем весьма.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Что же такое этот «Санитарный щит»? И кого он может защитить? Программу делает Роспотребнадзор. Нигде не публикует. Просачивается какая-то информация через СМИ о том, что это будет система своевременного реагирования на угрозы инфекционного заражения.

«Еще один урок пандемии — необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие, — сообщила Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции, добавив, обращаясь к главе страны, что «во исполнение вашего поручения мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемии». На создание «щита» до 2024 года выделят порядка 30 млрд рублей.

На что пойдут деньги? На создание специальных Центров реагирования по всей стране. Кроме того, появится система инфекционных больниц — не временные госпитали, как сегодня, не перепрофилированные отделения клиник, а специальные лечебные учреждения, оборудованные по всем правилам, для оказания помощи инфицированным пациентам. Еще предполагается учредить кордоны на границе, чтобы карантинные меры осуществлять там, а не везти прибывающих в Россию в санатории через полстраны. Мы помним, что первых таких прибывших из Уханя поместили в санаторий в Тюмени.

Government.ru Татьяна Голикова

О чем это говорит? О том, во-первых, что ковид — это, как ни печально, надолго. Программа рассчитана до 2024 года. Во-вторых, полтора года шла раскачка. Почему? Вакцину же сумели сделать за две недели! Это я о «Спутнике V». Кстати, теперь есть план и по вакцинам — еще четыре должны создать в ближайшее время. Соответственно, и четыре платформы, чтобы потом можно было делать модификации в кратчайшие сроки. А на разработку новых тест-систем, следуя новым протоколам, отводится четыре дня. Это наводит на печальные предположения о скорости мутаций вируса. Словом, поступившая информация заставляет беспокоиться. И вспоминать истории писателей-фантастов о космических одиссеях. Увы, большинству из нас такие полеты не по карману, что означает «зимовки» вместе с новыми инфекциями, а не бегство за пределы Земли.

А вот тут важно, чтобы разработчики мер защиты ответственно подходили к вопросу. Ведь существовала же Санэпидслужба в СССР. Более того, на старте пандемии много было крику по поводу того, что Россия успешнее Запада реагирует на новый вызов именно по причине сохранности данной службы. С этим согласны не все, в частности, эксперт ВШЭ Василий Власов убежден, что служба эпиднадзора бывшего СССР разрушена, а нам нужна Национальная программа защиты от инфекций типа COVID-19.

Еще в мае этот эксперт сетовал на легкомыслие градоначальников двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — в интервью «Фонтанке.ру».

"Вы, наверное, обратили внимание, что губернаторы Москвы и Петербурга, двух городов, которые сейчас сильнее всего поражены, буквально еще неделю назад делали спокойные лица и говорили, что нам нечего бояться, — отметил Власов и подчеркнул, что «это было связано как раз именно с ожиданиями, что пронесет, что солнышко и прочие глупости нас спасут».

Эти слова эксперта относятся к идее сезонности коронавируса, что, конечно, нонсенс. Но почему-то наши власти — а от их мнений и решений зависят наши жизни — оказались некомпетентны в этом вопросе. Но ведь они с кем-то советуются! Видимо, с Роспотреб или здрав-наздорами? Тогда возникают сомнения в надежности будущего «Санитарного щита».

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией», — а это слова из выступления премьера Михаила Мишустина в мае нынешнего года на ежегодном отчете правительства в Госдуме.

Думаю, сегодня он уже от этих слов откажется. Поскольку ни о каком улучшении и тем паче победе над инфекцией речь не идет. И не будет идти в ближайшее время.

Да, мы все боремся и будем бороться. И. конечно, унывать не надо. Все можно победить, даже смерть, как доказывает история. Но все-таки хочется большей взвешенности и компетентности от ответственных лиц. Ведь COVID-19 — это, как говорил по другому поводу классик, «всерьез и надолго». А потому должны подготовиться и встретить врага во всеоружии.