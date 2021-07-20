Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали двух подозреваемых в нападении на пограничников в Сумской области. Оба задержанных оказались сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), ещё один мужчина проходит по делу в качестве свидетеля.

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Новость о задержании подозреваемых в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина», а также — на YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что такое вполне могло случиться на нынешней Украине.

«Уверен, что не так всё было, как нам преподносят. Пограннаряд просто так оружие не отдаст — это факт, а так, как это были работники СБУ и по-любому старше по званию, показывает, что дело тёмное и, скорее всего, связано минимум с контрабандой или чего похлеще…» — написал Вадим М.

«СБУ крышует контрабанду, денежки идут в Киев!» — добавил Николай К.

«Погранцам за то, что отдали оружие, почетная грамота», — с сарказмом отметил Александр М.

«А почему нет! Капитан боевого катера героически сдрыстнувший от русского патруля получил медаль. Военные моряки, сдавшиеся в плен без единого выстрела, получили квартиры в Одессе. Оригинально у нас героев назначают…» — ответил Александру М. Alekzandir C.

Dbr.gov.ua Автоматы, украденные нападавшими у пограничников

«И они Шойгу вызывают на допрос?..» — иронизирует Олег Валентинович.

«Читаешь такие новости, и оторопь берёт… Это Сомали?! Или страной беспредела стала наша родная Украина?» — спросила Ольга Х.

«Если оружие погранотряда могут отобрать два сотрудника СБУ, что является уже нарушением со стороны наряда, и их нужно уволить и привлечь к уголовной ответственности, то какая граница, какой на замке?» — не понимает Юхим Б.

«Нам не надо внешнего врага, у нас есть свои внутренние мальчиши-плохиши…» — отметила Tamara D.

«Хоть хватило смелости сказать правду. А не сваливать на Петрова и Боширова», — пишет Марина Г.

«Подождите, ещё не вечер, без «руки Кремля» точно не обойдётся», — ответил Марине Г. Анатолий О.

«Клоуны в Раде, на границе и в СБУ. Клоуны и шуты гороховые», — смеется Александр С.

«Страна непуганых идиотов, непойманных воров и вечно будущего счастья», — добавил Михаил М.

«Нормальное явление. Игрушечная граница игрушечной страны. Жаль пограничников, получили от одних, сейчас получат от других», — написал Николай К.

Dpsu.gov.ua Пограничный пункт на российско-украинской границе

«Разве не комично, что в стране, где война, СБУ обезоружила пограничников…» — задалась вопросом Vera S.

«Есть ли смысл после этого «нападать» Путину?» — задался вопросом Александр А.

«У вас точно страна? Со стороны похоже на большой цирк», — отреагировал Дмитрий О.

«И ещё. При союзе погранцы были элита! Элита! И память о службе погранцы несут через всю жизнь!» — подчеркнул Александр Н.

«Всё просто, как белый день. Разделив структуры, каждый (кто будет управлять) хочет хапнуть свой кусок пирога (бюджета)!!! Вот и толкаются локтями возле кормушки!!! Обычная украинская практика!!!» — подытожил Aleks 555.

Напомним, в ночь на 18 июля в Сумской области на украинско-российской границе напали на украинских пограничников, отобрав у них табельное оружие.