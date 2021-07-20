Заявление депутата, члена украинской партии «Оппозиционной платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что на Украине началась эпоха голода и нищеты, комментируя отчёт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о 9,8 миллиона недоедающих украинцев, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 июля в социальной сети Facebook.

Фирс Журавлев. Дети-нищие (фрагмент)

«Надеюсь, что уж у «агрессора» гуманитарную помощь требовать не станут. Хотя эти способны на что угодно», — считает Сабир А.

Многие пользователи пришли к выводу, что к такому результату украинский народ пришёл благодаря той власти, которая пришла после майдана. В результате этого страна погрязла в коррупции и беззаконии, что, само собой, не может положительно сказаться на экономике.

«Вот вам и результат семилетнего правления воровской хунты, которая только выкачивала из страны все соки после майдана. Теперь украинцы останутся у разбитого корыта и начнут просить помощи у тех, в кого ещё вчера плевали», — пророчит Олег К.

Некоторые комментаторы, наоборот, убеждены, что Украине никакой голод не грозит.

«Глупости! Быстрее голод в России начнётся, чем в Украине. На украинских рынках всего полно и цены низкие», — поделилась своим мнением Нила К.

(сс) Ivan Bandura Раздача еды на Майдане

Часть людей считает, что Украина сможет пережить любой кризис благодаря трудолюбивости её населения.

«Украинцы очень трудолюбивы, по крайней мере в сёлах. Они и сейчас живут своим трудом. Так что они не пропадут, а в городах могут быть серьёзные проблемы», — отмечает Надежда С.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы до сих пор выживают за счёт возможности работать в Российской Федерации и Европе.

«Те украинцы, которые работают у меня в Подмосковье, на строительстве моего дома, доедают, и всё у них хорошо. Хорошо в России, когда получают здесь гроши, а потом кормят свои семьи, и плохо у себя на Родине, потому что там у них нет работы. Тогда да, они недоедают», — написал Андрей П.

Отдельные комментаторы отмечают, что сам украинский депутат, сделавший такое заявление, приложил руку к возникновению на территории его страны миллионов голодных граждан.

(сс) Visem Илья Кива

«За это Кива должен спросить прежде всего с самого себя. Это же он в первых рядах ПСов майдана валил «режим Януковича». Может быть, подаст пример остальным майданутым и застрелится? Из радикала в социалисты! Путь оказался недолог, но не снял всю ответственность за содеянное», — указывает Boris S.

Напомним, 19 июля депутат, член украинской партии «Оппозиционной платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в Telegram, что на Украине началась эпоха голода и нищеты, комментируя отчёт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о 9,8 миллиона недоедающих украинцев.