Соцсети: «Результат майдана» — депутат объявил об эпохе голода на Украине
Заявление депутата, члена украинской партии «Оппозиционной платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что на Украине началась эпоха голода и нищеты, комментируя отчёт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о 9,8 миллиона недоедающих украинцев, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 июля в социальной сети Facebook.
«Надеюсь, что уж у «агрессора» гуманитарную помощь требовать не станут. Хотя эти способны на что угодно», — считает Сабир А.
Многие пользователи пришли к выводу, что к такому результату украинский народ пришёл благодаря той власти, которая пришла после майдана. В результате этого страна погрязла в коррупции и беззаконии, что, само собой, не может положительно сказаться на экономике.
«Вот вам и результат семилетнего правления воровской хунты, которая только выкачивала из страны все соки после майдана. Теперь украинцы останутся у разбитого корыта и начнут просить помощи у тех, в кого ещё вчера плевали», — пророчит Олег К.
Некоторые комментаторы, наоборот, убеждены, что Украине никакой голод не грозит.
«Глупости! Быстрее голод в России начнётся, чем в Украине. На украинских рынках всего полно и цены низкие», — поделилась своим мнением Нила К.
Часть людей считает, что Украина сможет пережить любой кризис благодаря трудолюбивости её населения.
«Украинцы очень трудолюбивы, по крайней мере в сёлах. Они и сейчас живут своим трудом. Так что они не пропадут, а в городах могут быть серьёзные проблемы», — отмечает Надежда С.
Ряд пользователей указывает на то, что украинцы до сих пор выживают за счёт возможности работать в Российской Федерации и Европе.
«Те украинцы, которые работают у меня в Подмосковье, на строительстве моего дома, доедают, и всё у них хорошо. Хорошо в России, когда получают здесь гроши, а потом кормят свои семьи, и плохо у себя на Родине, потому что там у них нет работы. Тогда да, они недоедают», — написал Андрей П.
Отдельные комментаторы отмечают, что сам украинский депутат, сделавший такое заявление, приложил руку к возникновению на территории его страны миллионов голодных граждан.
«За это Кива должен спросить прежде всего с самого себя. Это же он в первых рядах ПСов майдана валил «режим Януковича». Может быть, подаст пример остальным майданутым и застрелится? Из радикала в социалисты! Путь оказался недолог, но не снял всю ответственность за содеянное», — указывает Boris S.
Напомним, 19 июля депутат, член украинской партии «Оппозиционной платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в Telegram, что на Украине началась эпоха голода и нищеты, комментируя отчёт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о 9,8 миллиона недоедающих украинцев.