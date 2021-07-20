Информация о том, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении на 7−12 процентов цен на свою продукцию с августа 2021 года, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 20 июля в социальной сети Facebook.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Труд адский, полей мало, урожайность под вопросом. Что поделать…» — пишет Наталья Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация в российской экономике, связанная с ростом цен на продукты, больше похожа на преднамеренный геноцид самых бедных слоёв населения России.

«От коронавируса не все ещё пенсионеры умерли. Теперь хотят, чтобы недобитые от голода сгинули? Всё пенсий меньше платить государству. Совсем страх потеряли!» — считает Varvara O.

Некоторые комментаторы отмечают, что в цене поднимется, судя по всему, даже не самый качественный хлеб, который как раз и едят малообеспеченные российские граждане.

«Тот дешёвый хлеб, которым кормятся пенсионеры, потому что у них нет денег, и хлебом-то называть стыдно. Нормальные же булки продаются от 60 рублей, там хотя бы закваску приличную используют. Нет уже такого качества у простых хлебных «кирпичей», что было раньше», — отмечает Иван Е.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеничный хлеб

Часть людей считает, что рост цен на хлеб не может быть неожиданным, ведь этого стоило ожидать, наблюдая за динамикой цен на остальные продукты.

«Ну это вполне ожидаемо. Если цену на металл и дерево подняли в три раза, то почему хлеб должен стоить так же, как и раньше?» — задаётся вопросом Николай Р.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти, судя по всему, больше не собираются сдерживать рост цен на товары. Граждане отмечают, что о готовящемся росте цен объявляют открыто и никто ничего не боится.

«По-другому и быть не могло. Условия созданы — цены вверх. Болтовня высокопоставленных лиц на цены не влияет. Власти больше не контролируют рынок, производители дерут с народа до последней нитки!» — возмущается Сергей З.

Отдельные комментаторы указывают на то, что Россия явно не испытывает проблем с нехваткой сырья для изготовления хлеба, поэтому рост цен выглядит совершенно необоснованным.

Андрей Грук ИА Красная Весна Пшеничное поле

«Пару недель назад ехал из Крыма до Москвы 1800 км, весь путь по обеим сторонам дороги всё было засеяно и пшеницей, и разными культурами. Я тогда восхищался, глядя на богатство нашей страны, но ненасытным всё мало. Им шкуру подавай», — написал Fuad M.

Напомним, 19 июля газета «Коммерсант» опубликовала информацию со ссылкой на сеть супермаркетов «Верный» о том, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении на 7−12 процентов цен на свою продукцию с августа 2021 года.