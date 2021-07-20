Информация о том, что наряд украинских пограничников подвергся нападению на границе с Россией в Сумской области, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 20 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кремлёвский след. Порошенко

«И как это Петров и Боширов всё успевают? Это поразительно!» — издевается Виктор К.

Многие пользователи восприняли данную новость с юмором. По их видению, ситуация на украинской границе выглядит нелепо.

«Шёл седьмой тревожный год ожидании нападения Путина. Боевая и моральная подготовка украинских военных была как никогда крепка и высока. Неизвестные люди начали у пограничников забирать оружие. Пограничники не знали, как именно нужно стрелять из автоматов», — шутит Алексей Б.

Некоторые комментаторы подозревают, что украинские военные просто напали сами на себя. Поэтому искать виноватых в данном конкретном случае смысла не имеет.

«Сами на себя напали. Украина уже рекорд бьёт вот по таким мелким провокациям. Тем более учителя рядом — в Киеве американские инспектора чувствуют себя как дома», — отмечает Раиса Р.

Часть людей считает, что киевским властям стоит задуматься о возведении стены на своей границе, чтобы оградить окружающий мир от того безумия, что творится на территории Украины.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

«Позднее в СБУ сообщили, что на пограничников напали двое её сотрудников. Как такое вообще возможно? Они потерялись в пространстве, что ли? А может, это были учения по-украински? По результатам проведённых учений Зеленскому надо возвращаться к идее возведения кирпичной стены вдоль всей границы», — считает Владимир А.

Ряд пользователей указывает на то, что данная история крайне непонятная и, скорее всего, там замешана некая криминальная история, которую украинские пограничники пытаются замять.

«Хоть бы постеснялись такие пресс-релизы публиковать. А то ведь как получается: пограничники, которые находятся при исполнении, т. е. при полном БК, и тут на них напали, отобрали вооружение, наваляли звездюлей и отпустили? А как же оружие потом вернули? При задержании нападавших или нашли в кустах? Мутная история. Небось, сами где-нибудь накосячили, вот им и отвесили», — предполагает Александр А.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

Отдельные комментаторы даже вынесли на обсуждение свои предположения того, что произошло на украинской границе на самом деле.

«Какая-то туфта. Избили, забрали оружие. Оружие вернули, нападавших ищут. Встреча погранцов и контрабандистов. О цене проноса товара не договорились. Погранцов побили, забрали оружие. Погранцы оружие выкупили. Хеппи энд!» — пишет Александр С.

Напомним, 18 июля на сайте Госпогранслужбы Украины появилась информация о том, что наряд украинских пограничников подвергся нападению на границе с Россией в Сумской области, двое пограничников получили телесные повреждения, но они смогли вернуть отобранное оружие.