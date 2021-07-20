Заявление президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина о том, что допинг-пробы «Б» российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина оказались положительными, стало поводом для бурной реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

"Много раз они наступали на грабли, и вот снова: «хрясь!». Очень жаль, с такими темпами российских спортсменов вообще не будут допускать на соревнования», — предполагает Франз Ф.

Некоторые пользователи считают, что российские спортсмены не осознали урок, который им продемонстрировали в антидопинговом агентстве. Другие, наоборот, убеждены, что спортсмены чисты и против них развернули политизированную борьбу.

«Ну это уже издевательство откровенное. Уже весь мир мог лицезреть, как Запад целенаправленно уничтожал российский спорт. Теперь они не дают голову России высунуть. Это всё подтасовки, потому что допинговому комитету больше веры нет», — пишет Олег Е.

Часть людей считает, что российские гребцы не принимали бы допинг, осознавая, что придётся сдать различные тесты на его наличие.

«Если открыли пробы «Б», значит, были уверены в своей невиновности. Они же не идиоты, чтобы перед Олимпиадой принимать мельдоний!» — указывает Prosto T.

(сс) Gregor Rom Российские гребцы Никита Моргачев, Артем Косов, Владислав Рябцев, Сергей Федоровцев

Ряд пользователей указывает на то, что России пора задуматься о перетягивании спортивного одеяла на свою сторону, иначе нашу страну окончательно уничтожат в репутационном смысле.

«Нас будут унижать до бесконечности. Надо принять кардинальное решение и взять спортивную инициативу в свои руки. России надо выйти из всех международных спортивных организаций и бойкотировать все международные спортивные соревнования. Взамен запатентовать и организовывать на территории России новый вид ежегодных международных соревнований по всем видам спорта под названием «Свободные игры», которые проводить одновременно с зарубежными мировыми чемпионатами. А раз в четыре года организовывать «Триумфальные игры», проводимые параллельно с олимпиадами (в те же дни). Основная отличительная особенность указанных игр и соревнований будет в полном отсутствии какого-либо допинг контроля. Данное положение привлечет со всего мира рекордсменов и болельщиков. Большой спорт для нашей страны из убыточного превратится в прибыльный», — предлагает Александр Б.

Отдельные комментаторы уверены, что не надо переживать за судьбу российских спортсменов, которые не поедут в Токио. По их видению, они не имеют никакого отношения к нашей стране.

(сс) Gregor Rom Российские гребцы Роман Ломачев, Лев Гриценко, Максим Голубев, Павел Сорин, Вячеслав Михайлевский, Александр Корнилов, Семен Яганов, Даниил Андриенко, Павел Сафонкин

«Разве на «Олимпийских играх» в Токио будут наши спортсмены? Слышал только про кучку предателей под чужим флагом, без гимна, которые почему-то выступают за наш счёт», — отмечает Михаил П.

«Нечего волноваться. Сейчас наши спортсмены в основном едут выступать, чтобы получить хорошие деньги, а о патриотизме и речи нет, так же, как и о том, чтобы выступать под нейтральным флагом. Им всё равно на свою страну», — поделился своим мнением Дмитрий В.

Напомним, 19 июля президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин заявил РИА Новости, что допинг-пробы «Б» российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина оказались положительными.