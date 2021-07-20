Предложение МЧС России о том, чтобы разрешить сжигать сухую растительность на расстоянии 15 метров от строений либо десяти метров, но в бочках или мангалах, стало поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 20 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Ээро Ярнефельт. Сжигание сухой травы. 1893

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«99% дачников даже и не знают, что есть такой запрет!» — пишет Андрей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что законодатели не совсем отдают себе отчёта в том, как на самом деле живут простые граждане России. Граждане отмечают, что мало у кого имеются в наличии такие большие земельные участки.

«Они по своим дачам в гектарах судят? 15 метров от дома отступить — это надо соток 20−30 минимум иметь, а не 4−5 с домом вместе, а то и 2 — у большинства. Вот на кой чёрт это надо? Где хочу, там и жгу. Ну, сожгу я кучу травы метр на метр и что? Кому плохо? Я же не развожу костёр в три метра высотой!» — написал Владимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России постоянно принимаются какие-то законы, но никто почему-то даже не собирается спрашивать об этом мнение народа.

«Барин» захотел — разрешил, захотел — запретил, а народ жуёт и проглатывает. Всё запретили уже. Проще, наверное, перечислить то, что пока ещё можно», — считает Анна Э.

55.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС Омской области проводят рейды, выявляя нарушителей запрета на сжигание мусора и травы

Часть людей считает, что российские законодатели действуют крайне непоследовательно, в результате чего нельзя быть уверенным в том, что принятые законы вчера, не будут отменены завтра.

«В очередной раз убеждаюсь, как же глупо и убого смотрится законодательная власть. Сначала принимают, потом отменяют, причём во всех сферах. Это же идиотизм в натуральном виде! Почему до них доходит только после того, как все бумажки замараны и подписаны», — отметил Сергей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство страны очень старательно пытается изобразить активную деятельность, хотя на самом деле такого нет.

«У нас, судя по всему, нужно вначале принять дебильный закон, а потом его отменить. Зато типа создаётся ощущение, что власти как-то работали», — указывает Любовь Г.

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Нашлись и те, кто отмечает, что об интересах населения никто не думает, хотя решение проблемы находится прямо перед носом.

«Сжигать мусор нельзя, выносить на помойку по правилам тоже нельзя, штраф, даже если платишь за вывоз мусора. А потом ещё стихийным свалкам удивляемся, странные. Ставьте контейнеры для веток и травы, тогда люди начнут утилизировать отходы по всем нормам», — призывает Екатерина Г.

Напомним, 19 июля МЧС России выступило с предложением разрешить сжигать сухую растительность на расстоянии 15 метров от строений, либо десяти метров, но в бочках или мангалах. На данный момент действует запрет на костры на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания.