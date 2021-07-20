Комиксы способны переварить и усвоить все, что угодно. Являясь заменой фольклора для американской нации, сплетенной из множества кровей и обрывков культурных кодов, они не могли ограничиться оригинальными задумками и не опереться на наследие матушки Европы. На их страницах прописались не только изменившиеся до неузнаваемости исторические личности вроде Григория Распутина, но и древние боги — прежде всего древнегреческие и германские. Разумеется, лишенные мистического статуса и низведенные до очень могущественных пришельцев, но все же узнаваемые. Если первых присвоили себе и Marvel, и DC, то Асгард с его обитателями целиком достался Marvel, а бог грома Тор вошел в пеструю команду Мстителей. Ну, а где Тор, там и Локи.

«Наказание Локи». Иллюстрация Луи Уара к The Heroes of Asgard (1900)

Локи, сыгранный Томом Хиддлстоном, сразу стал чрезвычайно популярным персонажем киновселенной Marvel. Актер отлично «попал в образ», его Локи — хоть и злодей, но с тонкой и ранимой душой, убедительными комплексами и «тараканами», искренне, хоть и картинно страдающий, а потому способный если не на полное исправление, то на моменты просветления. Персонажи с «серой» моралью вообще в моде в наши дни, в условиях одновременно естественного и сознательно культивируемого кризиса морали. Потому гибель Локи от рук Таноса в «Войне бесконечности», причем, без возможности для персонажа как-то «уползти», огорчила фанатов. Но есть же Мультивселенная, где хотя бы один живой и здоровый бог коварства непременно отыщется! Собственно, сольный сериал «Локи», первый сезон которого завершился на Disney+, целиком и полностью о ней, великой и ужасной.

Gage Skidmore Том Хиддлстон

Мультивселенная — то есть одновременное существование множества параллельных реальностей, «таймлайнов», где почти у всех персонажей есть двойники с в чем-то схожими, но другими судьбами — основа основ комиксовых франшиз. Это уловка, позволяющая вновь и вновь на новый лад рассказывать одну и ту же историю, играя с читателем, чтобы он не заскучал. Понятия «канона» в этом случае практически не существует, точнее, их сразу несколько, а вариантов, которые рождает фантазия фанатов, и вовсе почти бесконечное количество. Сериал «Локи» — это во многом самоирония вселенной комиксов. Не настолько откровенная, как Дэдпул, который сознает, что является персонажем, но все же самоирония, так как в центре всего технический, по сути, прием, вновь возведенный в ранг философии, откуда он и был почерпнут, но во все том же игровом ключе.

Возможность возникновения целой новой вселенной в каждой точке бифуркации, где личность делает значимый выбор, — наглядная метафора свободы воли. А где свобода — там и злоупотребление свободой, и искушение ее ограничить, а то и вовсе свернуть в бараний рог, объявив «каноничным» и «священным» один-единственный образ действий и безжалостно отстригая любые ответвления под предлогом борьбы за Порядок против Хаоса. Вопрос в том, действительно ли угрожает хаосом существование вселенных, где Локи в детстве убил Тора или где он — милый зеленый крокодильчик в рогатом шлеме, здоровенный негр или женщина? И в самом ли деле желает навести порядок тот, кто взялся цензурировать целые миры и их обитателей, или он просто устраняет конкурентов и желает действительно стать Тем, Кто Остается, последним и единственным?

Проблема — а может и фишка — в том, что ответов, по крайней мере, в первом сезоне мы не получаем. Богоборческий по своей сути поступок Сильвии, женского варианта Локи, развязал мешок с неизведанным. Пройти по дорожке из желтого кирпича, чтобы в конце прикончить обманщика-кукловода… а что потом? Придется дождаться второго сезона, с новым, похоже, режиссером, чтобы узнать, как расхлебают герои возникшую ситуацию, да и как выглядит сама эта ситуация, кроме того, что среди стремительно плодящихся вариантов реальности ничего не стоит заблудиться и потерять друг друга. Или самого себя.

Marvelcinematicuniverse.fandom.com «Асгард»

Задумка истории интересна и весьма, а вот исполнение порой оставляет желать лучшего. Всемогущая бюрократическая организация, чья задача — бороться с любыми отклонениями от «генеральной линии», бравые «минитмены» в явно неудобной с виду экипировке, обстановка в стиле «ретрофутур» — все это уже где-то было, и не раз. Диалоги то и дело повисают, фразы бьют мимо цели, хотя разговорам отведено очень много времени, да и на психологическую составляющую, на взросление «испуганного мальчика» Локи поставлено многое, если не все. Трансформация персонажа в итоге не очень убедительна и выглядит так, будто он всего лишь до чертиков устал бегать и изворачиваться (сильно постаревшее лицо актера тоже работает на такое впечатление). Не очень понятно, из какого корня выросла внезапно проявившаяся к финалу ответственность — такие глубокие личностные изменения должны быть хоть как-то мотивированы. Возможно, конечно, дело в переизбытке армагеддонов в организме — все же гибнущие миры — это не самое лучшее место для того, чтобы спасаться или искать свое счастье, но и это объяснение зрителю приходится подыскивать самому. Если раньше моральные колебания Локи были неплохо мотивированы личными и семейными проблемами, то на сей раз, вероятно, авторам было нужно чуть больше постараться, чтобы вывести героя на новый уровень. Но он лишь утратил изрядную долю обаяния, мало что приобретя взамен. Что до Сильвии, то требуется напряжение воли, чтобы помнить, что она — тоже Локи, потому что, увы, ничего общего, кроме разве что находчивости и упрямого стремления выжить, у нее с богом коварства нет.

Сериал продлен на второй сезон, и это, наверное, хорошо, потому что первый выглядит всего лишь раскачкой и так и не проясняет, кто же был прав. Декларации о свободе как высшей ценности уже изрядно навязли в зубах, а ломание системы просто потому, что эта система кажется чем-то все более подростковым. Возможно, герои найдут тот мир, который стоило бы спасать, какую-то твердую основу среди зыбучих песков взбесившегося времени и правду среди сплетения лжи.