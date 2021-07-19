Украина и после 2024 года останется транзитером российского газа, но его объемы могут быть настолько небольшими, что это будет невыгодно для страны и могут начаться проблемы с доставкой газа до конечного потребителя. Об этом 19 июля в эфире телеканала «Наш» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Северный поток… может, в следующем году заработает, может, даже к концу [этого года]. То, что Украина потеряет, и так было понятно. Украина уже потеряла. В 2019 году транзит через Украину был 90 млрд кубометров газа. Сейчас уже 40 млрд кубометров газа. То есть в два раза мы уменьшили этот транзит… потому, что запустился «Турецкий поток»… До 2024 года есть контракт [между Газпромом и «Нафтогазом Украина», 40 млрд кубометров гарантировано… А вот после 2024 года могут начаться проблемы… Украина останется транзитной страной… Но объемы могут быть 15−20 млрд кубометров, а это уже финансово невыгодно для Украины, а во-вторых, при таких объемах мы не сможем в Украине до конечного потребителя газ доставить, потому что давление в трубе транзитной будет очень маленькое», — сказал он.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Некоторые отметили, что проблемы у Украины могут начаться и до 2024 года. Иные также напомнили об антироссийской пропаганде на Украине, в соответствии с которой Россия якобы является «агрессором» и зачем тогда транспортировать российский газ, если Россия якобы «агрессор».

"Вы так долго говорили, что российский газ это абсолютное зло от «агрессора»! Ваши мечты сбываются! Вы освободитесь от российского газа и станете полностью независимой страной! Цены будут европейские на все, ну, а зарплата будет украинской! Доскакались!» — написала Галина Ш.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«Как вообще Украина берет деньги от «агрессора»? Как вообще можно помогать продавать этот газ? Ведь деньги от него идут в том числе в МО (министерство обороны. — М.Р.) РФ. Это зрада?» — спросил LAKOT.

«Зачем демократической Украине «агрессорский» газ? Покупайте сжиженный американский!» — добавила Вера Р.

«Да, «плох» был СССР, оставил транзитную трубу и хранилища! «Самое ценное»! Сами за 30 лет хоть что-нибудь создали или построили?!» — отреагировал Dolores N.

«Больше всего Украина потеряла, когда откололась от России. Нет такого денежного эквивалента, чтобы оценить это. Теперь вы плачете о сокращении доходов от транзита газа. Смешно. Это же копейки по сравнению с тем, что вы уже потеряли по глупости своей», — отметил Алексей И.

«Так, транзит газа про*рали. А не пора ли хлопцам замахнутся на атомную энергетику?» — с сарказмом добавил Aleksandr Y.

«А это неизбежно. Через 10 лет блоки АЭС придётся выводить из эксплуатации, а на новые у Украины просто нет денег. Украина постепенно станет покупателем электроэнергии», — отметил ему MrMaxGiz.

«А ещё из трубы можно сконструировать офигенно большой трызуб и представить его изумлённым участникам «крымской» платформы!» — с сарказмом отметил Максим Е.

«С собой проблемы решите. Песочные замки рухнули. Скоро и песок смоет», — пишет Людмила Е.

Gazprom.ru

«При условии загрузки трех потоков, ГТС Украины будет прокачивать столько газа, сколько купит Германия. Иначе куда его девать? И никаких долгосрочных контактов уже не будет. И платить за этот транзит будут копейки», — добавила Татьяна П.

«Сначала модернизируйте ГТС, потом думайте, как сохранить транзит газа…» — призвала Ольга Х.

«Проблемы могут начаться и раньше 2024 года. Газпром может заплатить за транзит, но газ не качать и посмотреть, как вы освободились от «русского газа!» — подытожил Дмитрий.

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