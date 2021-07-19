Белорусская оппозиция сможет победить в республике с помощью президента США Джо Байдена, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью американскому журналу National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

«С помощью Байдена мы победим», — сказала она.

Также Тихановская отметила, что она рассчитывает на то, что Вашингтон окажет поддержку белорусской оппозиции и «демократизирует» республику. Лидер белорусской оппозиции также рассказала про планирующиеся оппозицией общенациональные забастовки, сосредоточенные на государственных предприятиях Белоруссии, которые будут организованы самими рабочими.

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Заявление Тихановской в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие предложили Белоруссии обратить внимание на то, какой страной стала Украина после «помощи» США. Были и те, кто отметил, что подобным заявлением о помощи США Тихановская себя дискредитирует.

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«А какая цена этой победы будет??? Тогда Украина цивилизованным раем покажется, могу предположить. У нас хоть земля есть и немного газа и нефти, угля и металлов, а там что, кроме апатитов?» — написал Константин Г.

«Украина уже решила все свои проблемы с помощью США, проблем стало в разы больше», — добавил Александр Г.

«Уже готовит страну под внешнее управление. Ждет денег на майдан. Лукашенко это не Янукович. Он так не сдаётся», — отметила Елена.

«Просто интересно. С помощью США удалось кому-то и когда-то победить?» — задался вопросом Алекс Б.

«Ну хоть напрямую призналась, кто за ней стоит», — отреагировала Светлана Ч.

«Ну, а что, девушка зарабатывает на старость. На все остальное ей фиолетово. Бабки ей платят, живет, не напрягаясь. Надо будет, она и родню продаст, если уже не продала. Домик за границей уже наверняка прикупила», — пишет Михаил Л.

«Также она надеется, что администрация Байдена поддержит белорусскую оппозицию и «демократизирует» страну». Неужели это в Белоруссии кому-то можно продать? Думаю, обращение к США за «демократизацией» — это похороны для всей оппозиции», — считает Максим П.

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«Оппозиция слепо радуется любому выражению «поддержки». Так что поклонники Светы отлично это едят и абсолютно не способны проводить параллели с другими странами, которым Штаты «помогли», — ответил Максиму П. Артем Л.

«Самое позорное заявление от тех, кто хочет руководить страной», — добавил Алексей С.

«Неужели она искренне не понимает, что, упоминая американцев, она только сильнее дискредитирует себя? Овального (Алексея Навального. — О. П.) это тоже касается», — подытожил Роман К.

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