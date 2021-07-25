Сегодня, 19 июля, в полночь в Англии прекратили действовать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Ношение масок и социальное дистанцирование стало необязательным, ночные клубы могут открыться вновь, а самоизоляция при близком контакте с заболевшим для полностью вакцинированных жителей больше не требуется. Правительство Великобритании приняло решение о снятии ограничений, несмотря на рост заболеваемости, последние три дня на территории страны выявляется более 50 тыс. новых случаев, при этом в Соединенном Королевстве один из самых высоких уровней вакцинации в мире.

Dion Hinchcliffe Цвета британского флага

Министр по вакцинации Надим Захави заявил в программе BBC Breakfast, что снятие ограничений является «острожным шагом к возвращению нормальности в нашу жизнь, восстановлению бизнесов».

«У одного из владельцев кофейни было два сотрудника, они совершили самоубийство из-за душевных мук и напряжения во время локдауна. То есть существуют и психологические проблемы, обусловленные суровостью самоизоляции, которую мы все должны были пережить. Я думаю, что это правильное решение. Я думаю, что пришло время действовать с осторожностью, но быть бдительными», — рассказал министр.

Members.parliament.uk Надим Захави

Многие пользователи высказываются против снятия ограничений, несмотря на то, что самоизоляция уже надоела, обосновывая это тем, что план по выработке коллективного иммунитета для борьбы с вирусом не работает, страна лидирует и по уровню вакцинации, и по количеству выявленных новых случаев заражения.

«Осторожно ли снимать ограничения, когда у нас самый высокий уровень инфицирования во всем мире?» — спросил @skinner1965.

«Надим Захави использует суицид здесь, чтобы подтвердить правительственный «осторожный» подход к открытию. Под осторожным я имею в виду «у нас больше всего новых случаев за день в мире, делайте что хотите». Локдаун мог поспособствовать многим факторам, но это ненормально, и ему должно быть стыдно», — отметил @abrooks017.

Некоторые пользователи написали, что правительство знает, как бороться с пандемией, но почему-то этого не делает, а только усугубляет ситуацию, непонятно только, зачем они это делают.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

«Несмотря на то, что Великобритания написала руководство по реагированию на пандемию (успешно используется в других странах и игнорируется здесь). Это правительство сейчас написало пособие для чайников по неправильной борьбе с пандемией — что делать, если хочется максимум смертей и заболеваемости при максимальных экономических затратах. Непревзойденно», — написал @gladyglo.

Ряд комментаторов отметили, что для осторожности нужно делать все постепенно, а не снимать все ограничения разом.

«Как можно осторожно выбросить все ограничения в окно? Каким местом это подходит к определению осторожности?» — поинтересовалась @kirsti_kean.

Некоторые комментаторы посчитали, что рекомендация по осторожности была направлена в адрес британских подданных, а не правительства, в любом случае назвав ситуацию полным беспорядком.

victuallers Вакцинация в Великобритании

«Правительство не действует с осторожностью, они говорят, чтобы мы действовали бдительно. Очевидно, что на это нельзя полагаться, потому что законные меры не понадобились в первую очередь. Хаос», — написал @UKSkeptic.

«Вот вам торт, но вы его не ешьте», — сравнил @svendiggler.

Среди пользователей есть и те, кто поддерживает мнение министра по вакцинам, они считают, что снятие ограничений сейчас свидетельствует о скорой победе над пандемией.

«Единственное, в чем он не прав, это в слове «осторожность». Это риск, но он того стоит, я думаю. Продолжительные ограничения летом серьезно бы повлияли на моральное состояние страны и психическое здоровье людей. А к зиме мы, наверное, справимся, как и многие другие люди», — прокомментировал @PaulPaulpenhey.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также призвал британцев к осторожности, сообщает ВВС.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

Многие пользователи отметили, что дальнейшее развитие ситуации достаточно предсказуемо, Великобритания не справится с COVID-19 при таком отношении правительства спустя 18 месяцев пандемии.

«19 июля навсегда запомнят как день, когда эта страна проиграла битву с коронавирусом и когда он вышел из-под контроля еще больше», — написал @wrestle38509187.

«Тут и хрустального шара не потребуется, чтобы предвидеть то, что сейчас случится. Новые случаи выйдут из-под контроля, смертность повысится. Кажется, что ничему не научились за последние 18 месяцев», — считает @K_A_4444.

«Это закончится полной катастрофой», — прокомментировал @DM 411 .

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Риши Сунак и министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид находятся на самоизоляции, у министра здравоохранения подтвержден COVID-19.

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