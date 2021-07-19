С утра 19 июля нефтяные котировки устремились вниз на фоне новости об увеличении нефтедобычи странами — участницами альянса ОПЕК+.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Вчера, в воскресенье, 18 июля, представители картеля, наконец, смогли прийти к соглашению в отношении параметров сделки ОПЕК+ на период после июля 2021 года. Участники альянса приняли решение продлить срок сделки с апреля до конца 2022 года. Начиная с августа этого года участники альянса будут ежемесячно наращивать добычу на 0,4 млн баррелей в сутки до тех пор, пока полностью не отменится действующее сокращение в 5,8 млн баррелей в сутки. В результате этого во II полугодии 2022 года объемы нефтедобычи странами ОПЕК+ могут вернуться на допандемийный уровень.

В то же время, согласно договоренностям представителей картеля, ряд параметров сделки может быть пересмотрен в декабре 2021 года.

Помимо этого, члены альянса достигли договоренностей в отношении повышения базовых расчетных уровней для ряда стран — начиная с мая 2022 года. Так, для крупнейших нефтеэкспортеров — Саудовской Аравии и России — базовый уровень будет повышен с 11 до 11,5 млн баррелей в сутки. Для несговорчивых ОАЭ, настаивавших на увеличении, базовый уровень будет повышен с 3,168 до 3,5 млн баррелей в сутки, а для Ирака — с 4,653 до 4,803 млн баррелей в сутки.

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В целом, оценивая результаты достигнутых договоренностей, можно констатировать, что найденный компромисс по крайней мере снимает неопределенность на рынке нефти, позволяя участникам увереннее строить дальнейшие прогнозы. С другой стороны, параметры сделки теперь подразумевают более агрессивное наращивание добычи, нежели это ожидалось ранее. В результате мы наблюдаем сегодня снижение котировок черного золота. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent опустились ниже $72 за баррель. Следующим психологическим уровнем поддержки может стать район $70 за баррель.

Стоит отметить, что для российских нефтеэкспортеров новость об увеличении добычи в целом является позитивной. Хотя с учетом роста мирового предложения нефти это может и охладить излишний оптимизм в отношении цен на нефть, и стать драйвером для коррекции нефтяных котировок. Очевидно, что на фоне такой конъюнктуры реакция отечественных нефтепроизводителей на новости ОПЕК+ может быть вполне сдержанной.

Первая нефть. Река Конда. 1964

В то же время, согласно оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, на долю России в ежемесячном увеличении добычи приходится порядка 100 тыс. баррелей в сутки. Согласно оценкам вице-премьера, наша страна выйдет на докризисный уровень производства нефти к маю 2022 года, что может принести дополнительно 400 млрд руб. в бюджет при средней цене на нефть $60 за баррель.