



Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск молится о жертвах наводнения в Германии, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик направил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру телеграмму соболезнований, в которой выражает глубокое сочувствие тем, кто потерял своих близких. Стихийное бедствие в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальце унесло жизни более 80 человек, многие пропали без вести, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры; было объявлено чрезвычайное положение. В телеграмме, подписанной государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, папа заверяет в своих молитвах о погибших и выражает их семьям глубочайшее сочувствие. Он молится о «тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести, о раненых и тех, кто понес ущерб или потерял свое имущество из-за стихийного бедствия». Призывая помощь Всемогущего Бога, понтифик заверяет в своей духовной близости бригады скорой помощи и спасателей.

Папа Франциск ограничивает служение латинской мессы, сообщает America (Нью-Йорк, США). Декрет был издан «во имя единства Тела Христова». Он отменяет право, данное папами Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI, позволяющее священникам служить мессу на латыни (Тридентскую мессу) без разрешения их епископа. Франциск пояснил, почему он пошел на такой шаг. По словам папы, латинская месса стала формой выражения отрицания постановлений Второго Ватиканского собора из-за того, что они якобы «предали Традицию и Истинную Церковь». В результате возникла реальная опасность для единства Церкви, отчего понтифику пришлось вмешаться.

Споры о евхаристии и латинской мессе могут «милитаризировать» папские цели, считает Crux (Денвер, США). Эти два вопроса более всего важны для Католической церкви в США. Летом сего года американские епископы проголосовали за принятие учения о евхаристии, которое потенциально может подготовить почву для отказа в причастии политик-католикам, выступающим за выбор. Что касается латинской мессы, то в США насчитывается 657 общин, где ее служат, что в 3,5 раза больше, чем в следующей по частоте стране, Франции — 199. Папа Франциск намекал американским епископам, что не удовлетворен их проектом учения о евхаристии, и прямо запретил латинскую мессу. Почему? Ответ заключается в одном слове — «милитаризация». Ватикан препятствует использованию благословения на причащение в качестве политического оружия. В случае с латинской мессой складывается впечатление, что, по крайней мере, частично неприятие Франциска ее связано с тем, что приверженцы старого обряда служением ее делают политическое заявление, а не духовный или эстетический выбор. Однако, замечает издание, понтифик не всегда бывает последовательным в попытках противостоять использованию веры как оружия. Например, в случае с Гретой Тунберг и движением против климатических изменений. Поставив Церковь на их сторону, Франциск стал уязвимым перед критиками, которые могут обвинить его в использовании веры как оружия в данных вопросах.

Vatican.va Папа Франциск

Папа Франциск ничего не добьется своим декретом против латинской мессы, заявляет Kath.net (Линц, Австрия). Понтифик игнорирует главную проблему: неудовлетворенность литургической реформой Второго Ватиканского собора и ее новой мессой. Приверженцев «старой» (латинской) мессы обзывают носителями устаревших взглядов, которые необходимо преодолеть и подавить. Но нельзя отрицать того, что все большее число католиков в последнее время все больше и больше находят прибежище в богатых богословских, духовных и литургических традициях Церкви, а некоторые отзываются о современном папстве с презрением, как Лефевр о папе Павле VI. А ведь храмы пустеют, и преследование «старомодных» прихожан этого не изменит. Но, похоже, что сейчас начинается подготовка к следующему пастырскому собору, который возродит старую традицию. Он соберет ее хранителей, а не адептов модернизма.

Саад Харири ушел в отставку после того, как не смог сформировать правительство в Ливане, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Небо над Бейрутом снова потемнело. На фоне увеличения очередей на АЗС и в продуктовых магазинах создание правительства, способного провести реформы, необходимые для получения международной финансовой помощи, имеет как никогда важное значение. Слова папы Франциска с просьбой о созыве международной конференции по Ливану, сказанные во время встречи в начале июля с лидерами ливанских христианских Церквей в Ватикане, звучат как никогда громко.

Vatican.va Папа Франциск с главами восточных Церквей после экуменического молебена о мире в Ливане. Ватикан

1 июля папа Франциск выступил с обращением по Ливану в базилике Святого Петра перед патриархами и архиереями Восточных церквей, напоминает AsiaNews (Рим, Италия). Он призвал перестать «использовать Ливан и Ближний Восток во внешних интересах и для получения прибыли». С тех пор ситуация изменилась к худшему, особенно после срыва попытки сформировать правительство, что привело к краху ливанской валюты. Харири обвинил президента Ливана Мишеля Ауна в подрыве его попытки сформировать правительство. Из Парижа и Вашингтона последовала резкая реакция на решение политика уйти в отставку. Франция призвала без промедления назначить его преемника. 4 августа по инициативе французского президента при поддержке ООН будет организована новая международная конференция по Ливану. Со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен призвал лидеров страны «срочно отложить в сторону партийные разногласия». Он пообещал, что Вашингтон и Париж будут координировать давление «против тех, кто несет ответственность за этот тупик».

Церковные лидеры Ливана планируют переговорить с мусульманскими коллегами относительно «дорожной карты», предоставленной им папой Франциском, информирует The Tablet (Лондон, Великобритания). По словам предстоятеля Маронитской церкви патриарха-кардинала Бешара Раи, после встречи с понтификом в Ватикане он уже провел встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном и апостольским нунцием архиепископом Джозефом Спитери. По словам Раи, необходимо провести международный саммит для обсуждения тяжелого положения Ливана. Серьезную озабоченность у христианских лидеров вызывает растущий дисбаланс населения Ливана. Христиане и мусульмане в равной степени участвуют в управлении страной с тех пор, как она получила независимость от Франции в 1943 году. Но приток палестинских и в последнее время сирийских беженцев привел к тому, что мусульмане в настоящее время составляют две трети Ливана, что, вероятно, изменит политический баланс.

Максим Додонов ИА Красная Весна Памятник Антонио Масео в Гаване. Куба

Четверо американских католических епископов кубинского происхождения выступили с заявлением в поддержку кубинцев, рассказывает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). «Мы глубоко обеспокоены агрессивной реакцией правительства на мирные манифестации, признавая, что насилие порождает насилие», — говорится в документе. Заявление подписано архиепископом Филадельфии Нельсоном Пересом, епископом епархии святого Августина Фелипе Эстевесом, викарным епископом Ньюарка Мануэлем Крузом и викарным епископом-эмеритом Бруклина Октавио Сиснеросом. «Как кубинцы и как епископы Католической церкви в США, мы всегда помним о постоянных страданиях и разочарованиях наших братьев и сестер на острове, — пишут епископы. — Призываем правительства и все благотворительные организации сотрудничать в оказании помощи в ситуации гуманитарного кризиса ради страдающего народа Кубы, особенно больных и бедных».

На фоне редких протестов на Кубе христиане призывают к свободным выборам, передает NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). Координатор Христианского освободительного движения на Кубе (CLMC) Эдуардо Карде Консепсьон заявил, что тысячи кубинцев требуют свободы и прекращения репрессий и страданий. «Мы поддерживаем наших братьев и сестер из CLMC и всех кубинцев, которые мирно проводят демонстрации, используя свое законное право», — говорится в заявлении движения. CLMC также потребовала «освобождения политических заключенных, отмены репрессивных законов против свободы, признания экономических прав кубинцев на свободное предпринимательство и признания права каждого кубинца — на острове и за его пределами — голосовать и быть избранным».

Österreichisches Außenministerium Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако

Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако допустил возможность бойкота христианами досрочных парламентских выборов в Ираке, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Это вызвано риском мошенничества и попытками «грабежа» мест в парламенте, зарезервированных избирательной системой для кандидатов от христианских общин. «Я сомневаюсь, что будут прозрачные и справедливые выборы, так как для этого не подготовлена почва. Есть ополченцы, есть «политические деньги», поэтому ожидается мошенничество», — заявил патриарх в интервью курдской медиагруппе Rudaw. Сако пояснил, что христиане «устали» от того, что их квоту в парламенте «воруют» доминирующие партии. Избирательная система Ирака резервирует 5 из 329 мест в парламенте для кандидатов-христиан. В общей атмосфере недоверия множатся призывы журналистов и политических активистов бойкотировать назначенные на октябрь выборы. Так, шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил о намерении отказаться от поддержки правительства и не участвовать в избирательной кампании.

Польский политолог Кшиштоф Кавенцкий в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) оценил встречу в Вашингтоне канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом и подписанную ими «Вашингтонскую декларацию». В признании Байденом того, что санкции против «Северного потока — 2» не имеют смысла, эксперт увидел принесение американским лидером в «жертву энергетической безопасности Европы в пользу более широкого американо-германского соглашения». Германии был также дан «зеленый свет» на установление в Европейском союзе стандартов верховенства закона и прав человек. Симбиоз между Берлином и Брюсселем в этом плане будет означать усиление давления прежде всего на страны бывшего советского блока. На данный момент такое давление наиболее заметно в случае Польши, Румынии и Венгрии, хотя США рассматривают первые две страны как своих близких союзников, заключил Кавенцкий.

Pomisna.info Встреча представителей Всеукраинского совета Церквей с дипломатами G7. 9 июля 2021 года, Киев

Представители Всеукраинского совета Церквей встретились с дипломатами G7, информирует Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Встреча состоялась в Киеве по приглашению посла Великобритании Мелинды Симмонз. В ней приняли участие послы и представители посольств Италии, Норвегии, США, Японии, Канады и других стран. С украинской стороны были приглашены глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, католический епископ Виталий Кривицкий, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко, президент Объединения иудейских религиозных организаций раввин Яков Дов Блайх, председатель Духовного управления мусульман Украины муфтий Ахмед Тамим и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич. Религиозные деятели поделились с иностранными дипломатами опытом участия представителей Церквей в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности, «речь шла об ухудшении гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях Украины, проблематике внутренне перемещенных лиц, необходимости более активного привлечения международного сообщества к восстановлению религиозной свободы и других прав человека на оккупированных Россией украинских территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей».

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова, пишет Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). «С глубокой скорбью узнал о кончине Петра Николаевича Мамонова, последовавшей в результате перенесенной коронавирусной инфекции. Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества. Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренным яркой харизмой и тонким чувством прекрасного», — говорится в соболезновании, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх отметил, что Мамонов прошел непростой путь духовного становления, преодолев однажды серьезный внутренний кризис, музыкант и актер переосмыслил свою жизнь и «постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания. Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство. Настоящим потрясением стал для многих фильм «Остров», где Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции. На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести».

Цитата из к/ф «Остров». Реж. Павел Лунгин. 2006. Россия Пётр Мамонов в роли отца Анатолия

Famille Chrétienne (Париж, Франция) рассказывает своим читателям о «Петре Мамонове, мистическом монахе из фильма «Остров». Он был рок-звездой, однако после того как стал глубоко религиозным, это побудило музыканта покинуть российскую столицу и удалится в небольшую глухую деревню. Только в 2006 году о нем снова заговорили, когда Мамонов блистательно сыграл благочестивого православного монаха в фильме Павла Лунгина «Остров». Спрятавшегося в глубине монастыря на замерзшем острове в Белом море, причудливого отшельника, чья репутация чудотворца привлекала людей со всей России. Режиссер в 2009 году поделился с изданием своими почти мистическими отношениями с музыкантом: «Он очень странный человек, известный рокер, но саморазрушительный. Он стал очень религиозным, но внутри него до сих пор идет борьба между Богом и дьяволом, это настоящее поле битвы! Что касается фильма, то я видел в нем Мамонова или никого. Образ отца Анатолия — это наполовину роль, наполовину — Петр». Как считает Лунгин, за съемками присматривал сам Бог: «Можем ли мы снять молитву на пленку? Не актера, который молится, а молитву напрямую? Мы должны были осознать определенные вещи, и Бог помог нам! Все прошло необычайно гладко». Свои соболезнования выразил глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл, отметив, что изображение религиозных деятелей Мамоновым стало возможным благодаря его духовному опыту.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Петром Мамоновым

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».