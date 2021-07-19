Лето на Севере России, да и по всей России, жаркое, для кого-то роскошное, для кого-то трагичное. Пожары, которых давно не бывало, охватили Якутию и Карелию, неожиданно высокая температура стоит на Европейском Севере. На вопросы, что происходит с погодой, ответил начальник Северного УГМС Роман Ершов.

Пресс-служба Северного УГМС Роман Ершов, начальник Северного УГМС

Владимир Станулевич: На какой территории Северное УГМС наблюдает за погодой?

Роман Ершов: ФГБУ «Северное УГМС» — это некоммерческая организация для обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в гидрометеорологической информации, о состоянии окружающей среды, ее загрязнении на территориях Архангельской и Вологодской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, территории Ямальского района и севере прибрежной части Тазовской губы Ямало-Ненецкого автономного округа, части территории Республики Карелия, части территории Мурманской области, городского поселения Диксон и сельского поселения Хатанга Северной части Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края, акватории Белого и Карского морей, юго-востока Баренцева моря, запада моря Лаптевых.

Владимир Станулевич: Нынешнее лето одни называют прекрасным, другие — аномальным. Что происходит в Вашей зоне ответственности?

Роман Ершов: Начиная с мая месяца на европейской части территории ответственности Северного УГМС установилась жаркая, временами даже аномально жаркая и сухая погода. Такой погодой мы обязаны обширному антициклону и активному выносу теплой воздушной массы с юга России. В ближайшую неделю с прохождением холодного атмосферного фронта ожидается понижение температуры воздуха, местами пройдут дожди, прогремят грозы.

На востоке зоны ответственности Северного управления Росгидромета таких аномалий не отмечалось, все было в пределах и несколько выше климатических норм.

Пресс-служба Северного УГМС Труднодоступная гидрометеорологическая станция Унский Маяк

Владимир Станулевич: Такая погода ведь добром не закончится — будут ли грозы, ураганы, шторма, ливни?

Роман Ершов: Все будет зависеть от синоптической ситуации. Само собой, если территория окажется под влиянием циклона и фронтальных разделов, связанных с ним, по области могут пройти и ливни с грозами, так и без них, могут отмечаться и усиления ветра (шквалы). Интенсивность явлений также будет зависеть от складывающейся синоптической ситуации.

В течение июня в Поморье наблюдались опасные явления — заморозки 1−2 июня и 7−8 июня; 1−28 июня — чрезвычайная пожароопасность; 19−27 июня — аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7 и более градусов в сторону тепла; 23−25 июня — комплекс неблагоприятных явлений, сочетание которых образуют ОЯ (гроза, ливень, град, местами шквалистое усиление ветра порывами 20−24 м/с). Днем 23 июня города Архангельск, Северодвинск стремительно накрыла гроза. Соцсети наполнили сотни снимков, где видно, как туча надвигалась на город.

Владимир Станулевич: Есть какие-то особенности в погоде для отдельных регионов — Карелии, Мурманской области, НАО, Архангельской области, Коми, ЯНАО и Красноярского края?

Роман Ершов: Безусловно, особенности есть не только у отдельных регионов, они имеются у каждого региона. Погода определяется не только процессами, которые ожидаются и происходят над данной территорией, но и физико-географическим расположением территории и климатическими характеристиками региона.

Взять хотя бы Архангельскую область и НАО. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под влиянием северных морей и Арктики, а также интенсивного западного переноса, обеспечивающего вынос влажных морских масс воздуха с Атлантического океана (летом — холодного, зимой — теплого), а также под влиянием местных физико-географических особенностей. То есть при составлении прогнозов погоды эти факторы обязательно учитываются.

Пресс-служба Северного УГМС Рабочее место техника-метеоролога

Владимир Станулевич: Ваш прогноз на вторую половину северного лета?

Роман Ершов: Составлением долгосрочных прогнозов на месяц, сезон, занимаются в Гидрометцентре России. Так вот, согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра России, июль на территории Архангельской и Вологодской областей, Республики Коми и НАО ожидается на 1−1,5 °С выше климатической нормы, количество осадков ожидается около нормы; на территории Ямальского района и севера прибрежной части Тазовской губы Ямало-Ненецкого автономного округа — около нормы (среднемесячная температура и количество осадков), на территории городского поселения Диксон и сельского поселения Хатанга Северной части Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края среднемесячная температура ожидается несколько ниже климатической нормы, осадков — больше нормы.

А уже в оставшиеся месяцы лета на всей территории ответственности Северного УГМС, согласно вероятностному прогнозу температуры и осадков, предполагается: в августе средняя месячная температура воздуха — около нормы (на территории городского поселения Диксон и сельского поселения Хатанга Северной части Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края — выше нормы), количество осадков — около нормы; в сентябре средняя месячная температура воздуха — около нормы, количество осадков — около нормы.

В дальнейшем вероятностный прогноз будет корректироваться месячными и декадными прогнозами погоды.

Владимир Станулевич: Какой погоды ждать осенью, зимой и следующим летом?

Роман Ершов: В конце сентября 2021 года специалистами Гидрометцентра России будет выпущен прогноз на отопительный период (октябрь — март), только после этого можно будет говорить о том, какая будет зима 2021−2022 гг. А в конце марта — вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период 2022 года (апрель — сентябрь).

И в дальнейшем эти прогнозы также будут корректироваться месячными и декадными прогнозами погоды, а затем уже и краткосрочными прогнозами погоды, выпускаемыми специалистами Гидрометцентра Северного УГМС.