Как сообщило ИА REGNUM, президент всемирно известной японской корпорации «Тойота Мотор» Акио Тойода решил отказаться от присутствия на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Более того, по информации журналистов, компания не собирается транслировать в Японии телерекламу, каким-либо образом касающуюся Олимпиады-2020. Этот шаг объясняется опасением «навредить имиджу корпорации из-за плохого отношения большинства японцев к мероприятию».

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада в Токио

«Олимпиада стала событием, по поводу которого в обществе нет понимания», — заявил глава корпорации.

И это при том, что «Тойота Мотор» давно является спонсором и рекламодателем на крупных международных спортивных соревнованиях, тем более проводимых в Японии. Естественно, корпорация готовилась принять широкое и разнообразное участие в рекламной деятельности на токийской Олимпиаде.

Едва ли нужно напоминать, что корпорация «Тойота Мотор», миллионы автомобилей которой мчатся по дорогам практически всех стран и континентов, является локомотивом японской экономики, а ее логотип — можно сказать, главной торговой маркой Страны восходящего солнца. Перефразируя известный американский фразеологизм «Что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для Америки», можно с уверенностью говорить: «Что хорошо для «Тойоты», хорошо для Японии». Этот имеющий свои филиалы во многих странах мира автомобилестроительный гигант, являясь «государством в государстве», во многом оказывает влияние на имидж страны, да и на принимаемые правительством решения, особенно в экономической области.

О мощи и влиянии корпорации на японскую экономику свидетельствует, в частности, тот факт, что при повсеместном спаде экономического производства в «ковидный год» чистая прибыль «Тойота Мотор» по итогам 2020−2021 финансового года (завершился 31 марта) выросла на 10,2%, составив 2,245 триллиона иен (20,6 миллиарда долларов).

Константин Панфилов ИА Красная Весна Toyota

Решение руководства «Тойоты» — очередной удар по настаивающим на проведении Олимпиады «во что бы то ни стало» премьер-министру Ёсихидэ Суге, губернатору Токио Юрико Коикэ и президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. До этого с критикой их позиции и требованием отменить или перенести Игры выступил генеральный спонсор Олимпиады в Токио — ведущая газета страны «Асахи симбун».

В официальном обращении к премьер-министру Суге газета отмечала: «Проводить сейчас Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио просто безосновательно. Центральное правительство, столичное правительство Токио и официальные лица Олимпийских игр неустанно продвигаются вперед, отказываясь отвечать на вполне законные вопросы и опасения общественности. Естественно, недоверие и опасения людей растут. Мы требуем, чтобы Суга оценил ситуацию спокойно и объективно и принял решение не проводить Олимпийские и Параолимпийские игры этим летом». «Само собой разумеется, что наши самые большие опасения связаны с влиянием Игр на здоровье граждан. Нет никакой гарантии, что в ближайшие дни инфекция будет взята под контроль», — с тревогой писала газета. К сожалению, опасения газеты и большинства японцев оправдываются — рост числа инфицированных в столице и префектурах вынудил правительство ввести в четвертый раз чрезвычайное положение, которое, по всей видимости, будет продолжаться весь период проведения Олимпиады.

Kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

Однако японские власти даже не ответили на выраженную озабоченность влиятельной газеты и ее читателей. Стремясь не допустить еще больших финансовых потерь и испытывая давление со стороны руководства МОК, они, вопреки мнению своих граждан и организуемым ими на улицах протестам, упорно, если не сказать упрямо, ведут дело к открытию и проведению Игр. А президент МОК Бах еще и настаивает на отмене решения о проведении состязаний без зрителей на стадионах и спортивных площадках.

Это свидетельствует о том, что Суга решил идти «ва-банк», поставив на кон свои и без того небольшие шансы сохранить премьерское кресло. Назвав Олимпиаду «азартными играми», «Асахи симбун» отмечала, что «намерение Суги относительно Олимпийских игр связано с его политическими амбициями, и это неприемлемо».