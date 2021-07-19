«Кто первый встал, того и тапки»: тогда как сам по себе переход России на собственную цифровую инфраструктуру в целях безопасности неизбежен — вопрос решенный, а вот установление зон влияния или контроля в этой сфере — вопрос открытый, кроме, конечно, зоны, охватывающей объекты критической инфраструктуры. И даже странно, что бизнес не сильно-то и торопится осуществлять инвестиции в инновации. Ведь ниша на внутреннем рынке, судя по всему, довольно конкурентна.

Иван Шилов ИА REGNUM

На прошедшей неделе председатель Совета безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-встречи с представителями науки и бизнеса обсуждал вопрос поддержки бизнесом инновационной отрасли, напомнив, что «согласно стратегии научно-технологического развития, уровень частных инвестиций в этой сфере к 2035 году должен быть не ниже государственных вложений», подчеркнув, что «желательно, чтобы это произошло намного раньше установленного срока». Как сообщал корпоративный портал «Сколково», Медведев отметил необходимость оказания не только прямой поддержки высокотехнологичных областей, но и стимулирования спроса на новую продукцию со стороны потенциальных потребителей, подчеркнув, что пока российские компании тратят на новые технологии существенно меньше, чем их зарубежные конкуренты в соответствующих секторах, призвав менять эту тенденцию. Кроме того, технологическое развитие, по словам председателя совбеза, сдерживается низким уровнем участия бизнеса в финансировании научных исследований, развития кадрового потенциала. В свою очередь выступающий в новом для себя качестве научный руководитель Института институциональных исследований Ярослав Кузьминов подвел разговор к необходимости разработки системы поиска и анализа информации, позволяющей осуществлять отбор инвестиционно привлекательных проектов. Причем подобный сервис должен предоставляться предприятиям со стороны государства на некоммерческой основе. Именно поиск и анализ информации, по мнению Кузьминова, сегодня выступает ключевым элементом развития научно-технической политики, тогда как линейная модель внедрения инноваций стремительно теряет свою актуальность. Вероятно, позже может зайти речь и о том, что государство должно финансово содержать некую структуру или институт с функционалом, предусматривающим такой анализ информации. Хотя уже сегодня возникает вопрос, каким образом такая структура сможет исключить фактор заинтересованности при предоставлении анализа предприятиям для целей инвестирования.

Ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Инна Шевченко подняла вопрос о необходимости изменения стандартов и создания системы разработки корпоративных стандартов, в том числе на площадках университетов, а также запуска обучения специалистов, осуществляющих реализацию инноваций в университетах.

«Это необходимо для перехода вузов к модели университета 3.0, которая предусматривает создание на базе учреждений высшего образования интегрированных предпринимательских экосистем. Современный университет, объединяющий научные школы фундаментальных исследований с прикладными разработками и механизмами трансфера технологий, способен стать экспериментальным полигоном по решению самых разных задач. Инвестиции в это направление необходимы для существенного роста научно-технической деятельности», — цитирует Шевченко корпоративный портал ЮФУ, отмечая также, что другими инструментами, способными дать импульс технологическому развитию, по её мнению, может стать в том числе работа с инвесторами и иностранными фондами, а также формирование портфелей перспективных разработок, в которых из результата фундаментальных исследований могут складываться технологические пакеты, используемые по различному назначению.

Sk.ru Онлайн-встреча Дмитрия Медведева с представителями науки и бизнеса

Генеральный директор группы компаний «ЦИФРА» Игорь Богачев в ходе встречи сетовал на медленные темпы импортозамещения, особенно в сфере разработки программного обеспечения, так как именно ПО и цифровые платформы непосредственно влияют на функции производственных процессов, указав на наличие прецедентов, когда западные производители ПО отказывались от поддержки российских предприятий, которые попали под санкции. По словам Богачева, директива цифровой трансформации позволит развивать рынок российского ПО, однако правительство должно проводить мониторинг исполнения этой директивы, особенно в промышленном секторе экономики. Да что там отказ иностранных производителей ПО от поддержки предприятий России, находящихся под санкциями?! Напомним, что, по сообщению издания «Коммерсант» со ссылкой на информацию Microsoft, с 1 октября этого года компания повысит цены на свое коммерческое программное обеспечение и облачные сервисы в России на 15%, приведя таким образом цены на свои продукты в соответствие с зафиксированной в долларах стоимостью продукции в Центральной и Восточной Европе, но с расчетами в рублях. При этом изменения не затронут оформленные заказы в рамках действующих соглашений по программам корпоративного лицензирования, на которые распространяется ценовая защита. Так что производители западного ПО, естественно, без «боя» не сдадут свои позиции. И очевидно, что в этой связи слова Игоря Богачева о необходимости ведения правительством мониторинга по исполнению директивы цифровой трансформации как никогда злободневны, поскольку российские пользователи ПО Microsoft могут оттягивать сроки перехода на отечественное ПО, в том числе по экономическим причинам, в то время как для западных компаний сама по себе возможность отказа от импортного ПО — вопрос еще и политический.

Дарья Драй ИА REGNUM Сбербанк

На днях издание РБК сообщало, что банки договорились с Минцифры о плавном переходе с иностранного на отечественное программное обеспечение и оборудование: это можно сделать по мере истечения лицензии или завершения амортизации программ и устройств. В профильном министерстве изданию рассказали, что во внесенных в правительство проектах уже учитывается переход на российские аналоги при их наличии после окончания срока действия лицензии и истечения сроков эксплуатации. Эти проекты документов министерство внесло осенью 2020 года. Издание напомнило, что банки должны перейти на отечественное ПО согласно закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры», который вступил в силу в 2018 году. Однако кредитные организации настаивали на том, чтобы отложить сроки перехода вплоть до 2028 года. Использование преимущественно иностранного ПО и оборудования банки объясняли тем, что на российском рынке отсутствуют полные аналоги, соответствующие требованиям банков в части функционала и информационной безопасности, и их замена может приводить к проблемам с информационной безопасностью, сбоям в банковских системах, а также снижению качества обслуживания. Кроме того, по оценкам Ассоциации банков России, затраты на реализацию требований могут превысить 700 млрд рублей по всей банковской системе или 5−7% ее собственных средств. Но зато заметим, насколько мощный финансовый импульс для своего развития могла бы получить российская IT-отрасль. Между тем, по подсчетам банков, эти самые расходы на реализацию требований в итоге приведут к сокращению капитала банков, что повлечет сокращение объемов кредитования участников экономики страны где-то в размерах от 5−7 трлн рублей.

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Тем временем, пока одни экономические субъекты страны пытаются избежать одномоментного перевода своих организаций на отечественное ПО, участники IT-сферы посетовали на медленные темпы импортозамещения и в сфере образования, как и на недостаток квалифицированных кадров для отрасли. Портал о высоких технологиях ITSZ.ru публиковал материалы прошедшей в июне конференции «СПО: от обучения до разработки», организованной компанией «Базальт СПО», традиционно проводимой в Институте программных систем РАН имени А.К. Айламазяна, расположенного в Переславле-Залесском Ярославской области. По словам одного из участников конференции — исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, процесс перехода с иностранного ПО на отечественное в системе образования происходит далеко не так активно, как хотелось бы. Причина — недостаточно проработанная законодательная база: в документах нет прямого указания по переходу на российское ПО вместо зарубежного, из-за чего никто не может проводить ОГЭ и ЕГЭ на отечественных операционных системах. Точно так же, заметил Лашин, до сих пор ведущие издательства учебной литературы не наладили производство электронных учебников, совместимых с российским софтом и оттого, вопреки всем призывам к импортозамещению, Windows в российских школах продолжает занимать лидирующие позиции. Ассоциация, как сказал её исполнительный директор, способствовала появлению во втором пакете мер господдержки российской ИТ-индустрии меры, предусматривающей увеличение доли отечественных разработчиков в международных проектах развития свободного программного обеспечения. И уже к сентябрю текущего года Минцифры совместно с ИТ-компаниями планируют разработать Стратегию развития в России программного обеспечения с открытым кодом, приоритетами которой станут эффективность разработки, качество продуктов на основе свободного ПО; технологическая и информационная безопасность, возможность проводить независимый аудит исходного кода; технологическая независимость, снижение санкционных рисков и зависимости от глобальных вендоров.

Развитию открытого (или свободного) программного обеспечения конференция была посвящена не случайно. По мнению директора Института программных систем РАН Сергея Абрамова, за открытым ПО будущее: современные информационные технологии появляются, развиваются и устаревают неслыханными темпами, поэтому за время обучения в вузе успевает смениться несколько поколений таких технологий, следовательно, надо стремиться работать на опережение и учить тому, что будет завтра и послезавтра, и именно открытое программное обеспечение даёт безграничные возможности для этого, чего нельзя сказать о проприетарном ПО, коды которого ревностно охраняются его разработчиками.

Игорь Шелапутин Институт программных систем имени А. К. Айламазяна РАН

Ну и, собственно, еще одной проблемой, мешающей активному внедрению отечественных разработок, участники назвали недоверие со стороны пользователей, отсутствие в принципе «вкуса» к родным продуктам в этой сфере. Откуда бы ему было взяться при засилье импорта?! По словам председателя Ассоциации документальной электросвязи, заведующего кафедрой МТУСИ Аркадия Кремера, какими бы замечательными ни были наши собственные разработки, необходимо приложить огромные усилия для того, чтобы убедить в этом пользователей: иностранные компании на протяжении десятков лет потратили астрономические суммы на рекламу своих продуктов, в итоге многие считают: если программа нерусская, значит, она хорошая, а если наша, то неизвестно. На самом деле, отметил Кремер, это мнение ошибочно, тем не менее перед отраслью стоит задача по формированию вкуса к использованию отечественных решений и преодолению недоверия к ним. При этом специалисты уже отмечают, что мало-помалу, но российские пользователи начинают понимать важность тех или иных веяний и тенденций на IT-рынке. Как следует из доклада основателя и генерального директора центра «Специалист» при МГТУ им. Баумана Дмитрия Гудзенко, в последние годы на рынке труда как со стороны частных лиц, так и государственных и корпоративных структур наблюдается рост спроса на специалистов по российским операционным системам на базе Linux, в то время как количество желающих изучать продукцию Microsoft начинает снижаться.