«Морковные волнения» продолжаются в Иркутской области. Тема вызвала широкий общественный резонанс. Десятки комментариев написали участники группы «Инцидент | Иркутск» («ВКонтакте») после того, как администратор опубликовал фотографию целлофанового пакета с морковью по цене 130 рублей за килограмм и подписал его: «О, новая морковная валюта блин. С каких пор этот овощ дороже фруктов стал та?» (здесь и далее орфография авторов сохранена — прим. СШ).

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

«Не покупайте пусть гниёт, нет спроса не будет и цен таких. А потом будут митинги собирать, что их продукцию никто не покупает и типа бизнес давят, и опять будут писюльки свои писать Путину», — пишет Алексей Αрхипов.

«Цены — во всяком случае пока что — будут такие, а цены такие из-за того, что нету моркови на складах Иркутска», — замечает Иван Сергеевич.

«Я говорил весной, что нужно вкладываться в свеклу и морковку, а не в крипту», — продолжил дискуссию читатель под псевдонимом Гринвич Метастазов.

«Ты ешь борщ? Да ты олигарх», — шутит Анна Шарыкина.

«Это МОРКОИН» — поддерживает шутку Алексей Фёдоров.

Скриншот страницы группы «Инцидент | Иркутск» ("ВКонтакте") Обычная морковь на прилавке одного из магазинов в Иркутске

«В следующем году свеклу по 180 толкать», — делает прогноз Алексей Крестинин.

«Искусственно созданный дефицит..» — категоричен Роман Уласович.

«Маркоин не сможет стать валютой. так как маркоиновая зависимость близка к нулю. Кроме того, при приготовлении зелья торкающие чела вещества распадаются и не имеют большого эффекта. В сыром же виде, чтобы торкнуло, нужно добавлять растительные или животные жиры для усвоения организмом большого количества содержащего в маркоине бета-каротина. Так что это дорогое удовольствие. Да и в мясоедском регионе вряд ли маркоин пользуется большим спросом. Баловство одно», — замечает в Facebook Юрий Подольский.

К слову сказать, редакция ИА REGNUM обнаружила, что морковь нового урожая в иркутских магазинах сети «Лента» продают по цене 169 рублей за 0,5 килограмма! Словом, моркоин нас еще удивит.

Скриншот страницы приложения сети магазинов «Лента» Цена моркови свежего урожая в сети магазинов «Лента». Приангарье

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о моркови, которая стала стоить дороже эквадорских бананов, заданный президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, уже давно волнует жителей многих регионов России. В интернете теперь шутят, что за год морковь по цене догнала евро (с 32 рублей за килограмм до 86 рублей) и вот куда, оказывается, нужно было вкладывать деньги.

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