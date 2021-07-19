Российско-африканский фильм «Турист» об операции военных инструкторов вышел в мае 2021 года без шумной рекламной кампании. Лента имеет хорошие рейтинги на киносервисах и даже доступна для бесплатного просмотра, однако ссылки на неё и рекомендации к просмотру зрители напрямую пересылают друг другу, как когда-то на пиратские копии блокбастеров.

Цитата из к/ф «Турист». Реж. Андрей Батов. 2021. Россия

Картина не похожа на другие. С первых кадров «Турист» завораживает сочным африканским пейзажем Центральной Африки с яркими красками природы. Если пустынный север этого континента или умеренный юг ещё как-то можно соотнести с блеклой обыденностью нашей части Евразии, то центр с густыми влажными тропическими лесами максимально контрастирует с местами, где привыкли видеть российского солдата.

Цитата из к/ф «Турист». Реж. Андрей Батов. 2021. Россия

Что делают военные инструкторы из России в Центральноафриканской Республике (ЦАР)? Останавливают многолетний конфликт, кровопролитие, борьбу, где основные интересанты находятся за рубежом, а жертвы — жители страны. Как и Россия, ЦАР имеет сухопутные границы с множеством стран. Неохраняемые линии свободно пересекают боевики из Чада, Судана и других государств, погружая в хаос всё, что им встретится на пути.

Цитата из к/ф «Турист». Реж. Андрей Батов. 2021. Россия

В то время, когда западная культура воспевает и ставит на пьедестал чернокожего человека, остаются незамеченными условия, в которых тот живёт у себя на родине, где массовые убийства и беззаконие по-прежнему норма. В «Туристе» русский солдат разрубает гордиев узел ЦАР, полностью блокируя преступников. Своим примером он вдохновляет местные вооружённые силы FACA давать врагам отпор.

Цитата из к/ф «Турист». Реж. Андрей Батов. 2021. Россия

На фоне BLM-помешательства «Турист» вызывает когнитивный диссонанс. Кто знает в 2021 году, что перед чернокожими можно не падать ниц, не эксплуатировать их (если ты негодяй), а относиться как к равным? Защищать или атаковать, спасать или бить, обучать или останавливать, в зависимости от того, как эти люди себя ведут. Судить по делам, а не по цвету кожи.

Цитата из к/ф «Турист». Реж. Андрей Батов. 2021. Россия

В фильме, словно в боевиках из 80-х и 90-х, сочетается фактурность героев и их немногословность, отсутствуют сложные диалоги. Исключением является разве что актёр Алексей Шевченков, сыгравший инструктора с позывным «Макет». Он не только сумел раскрыть характер своего персонажа, но и дал картине основную эмоцию.

Цитата из к/ф «Турист». Реж. Андрей Батов. 2021. Россия

Однако главная идея фильма, как кажется, вовсе не в успешной миссии российских военных инструкторов в ЦАР. За сюжетом картины стоят реальные события, которые вызывают чувство патриотической гордости. Но дело не в них. «Турист» в целом переосмысливает положение российского мужчины. Зачастую (в основном по экономическим причинам) оно кажется незавидным, взятым в тиски устоявшихся правил и обстоятельств. Как выясняется, есть неожиданные решения, пути, которые всё меняют.

Цитата из к/ф «Турист». Реж. Андрей Батов. 2021. Россия

Например, путь военного инструктора, где востребованы умения и способности, не нужные в мирном городе. Но не только. Не случайно в фильме конкретизируется особенный полицейский бэкграунд главного героя, из-за которого и выбор ему подошёл именно такой. Возможности перевернуть доску и начать шахматную партию заново могут быть у каждого, но способы, как именно это сделать, зависят от жизненного опыта. У зажатого в угол человека есть выход.