Казалось бы, ростом цен на продукты питания жителей России уже не удивить… Однако широкое обсуждение вызвало недавнее резкое подорожание такого привычного и простого для нас корнеплода — моркови. И вот теперь вновь покусились на святое — хлеб. Рост цен на этот продукт всегда ощущается особо болезненно.

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

Как стало известно 19 июля, хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном повышении цен на свою продукцию на 7−12%. По словам специалистов, рост цен объясняется подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.

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Кроме того, как передают омские массмедиа, к удорожанию хлеба может привести новый ГОСТ для предприятий хлебопекарной промышленности, разрабатываемый Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации.

Возможный рост цен на хлеб омичи обсуждают в соцсетях.

«Ну всё, ни хлеба, ни морковки, ни бананов. Только по праздникам будем себя баловать», — комментирует подписчица паблика Омск Live в соцсети «ВКонтакте» Татьяна М.

«Опять отмазку нашли, а может, жадность олигархов виновата?» — задаётся вопросом Михаил Т.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Хлеб

«Даже если и не введут этот новый стандарт, то всё равно повысят цены. И ни одна копейка из полученных от добавки к цене не пойдёт обычным рабочим или на улучшение производства, как и всегда. Хапуги!» — пишет Александр П.

«Он месяц назад подорожал, до этого хлебобулочные подорожали месяца два назад…» — отметил Александр А.

«А подешеветь ничего не хочет в этом мире?» — спрашивает Марина Б.

Наталья К. считает, что в нынешних условиях нужно учиться печь хлеб самим. А Милена В. рада, что не ест хлеб.

«И почему я не удивлена?» — иронизирует Галина Г.

«Редко покупаю хлеб, свой пеку. С таким развитием событий пора огородом и подсобным хозяйством обзаводиться», — считает Ида Б.

«А когда в РФ что-то дешевело, кроме труда людского?» — подытожил обсуждение Олег В.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Покупатель в омском магазине

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Добавим, по данным Омскстата, на потребительском рынке Омской области в июне 2021 года зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 1,1%. Цены на продовольственные товары в среднем повысились на 0,7%. Значительно подорожал «борщевой набор»: морковь — на 64,7%, белокочанная капуста — на 57,2%, свёкла — 49,8%, картофель — на 27,5%, репчатый лук — на 14%.

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