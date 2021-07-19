В Уфе опубликовали расписание работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в садовых товариществах. Эти мобильные пункты начали работать в Уфе с 14 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Местные жители не обошли данную новость стороной и высказали свое отношение к вакцинации «на пеньках» (как они сами выразились). Уфимцы негативно отнеслись к проведению медицинской манипуляции в «походных условиях».

«Садоводов-то не трогайте! Должен же хоть кто-то чистый остаться! Подальше от этого безумия и настоящего геноцида!» — именно этот комментарий отражает общее настроение пользователей сети.

Жители также одобрили и сравнение вакцинации в мобильных пунктах с выборами: «Похоже на выборы на пеньках. К нам не приезжайте», «Это как в прошлом году за поправки голосовали? На каждом пеньке теперь вакцинируют», — отметили они, предполагая, что «теперь в сад без прививки не пустят, что ли? Вообще уже обнаглели. Скоро на улице будут просто ловить и колоть или непривитых в розыск объявлять. До чего ещё дойдет маразм нашего руководства?»

Minzdrav.gov.ru Мобильный пункт вакцинации

Жители отмечают, что власти принимают непоследовательные решения, поэтому сомневаются в умственных способностях чиновников: «Идиотизм властей зашкаливает», «Идиоты правят миром».

Жители пишут, что «до последнего будут отказываться от вакцинации» и что «уже жить стало страшно».

Кто-то предполагает, что «письменная борьба с поголовнойобязательной вакцинацией» может выйти на улицы, когда «сети переполнятся возмущением».

Уфимцы напомнили медикам о санитарных правилах: «А вообще-то, процедурный кабинет должен кварцеваться. Это почему-то никого не смущает», «В туалетах ещё организуйте пункты», «Недавно публиковали, что вакцины должны храниться в особых условиях, иначе нет от них проку. Судя по фотографии, нет там хранения подобающего для вакцин. Скоро так и водитель автобуса будет вакцинировать, и продавец в сосисочной!» «Вакцина должна в холодильниках храниться, а они по садам протухшую будут колоть?» «Обычно скотину прививают где попало», «В полевых условиях вакцинируют, ужас!»

Дарья Драй ИА REGNUM Хранение вакцины в холодильнике

«Аж уже в саду начали. Скоро на улицу не выйдешь — сразу вакцинируют. Врачи должны же сначала осмотреть», «Скоро, похоже, по квартирам с участковым начнут ходить, принудительно колоть», — предполагают жители.

«На что идут наши налоги?!» — возмущаются пользователи социальной сети.

Получившие прививки от COVID-19 граждане также высказались против вакцинации в полевых условиях: «Мы с мужем привились ещё до обязаловки. Я за то, что прививки нужны, но они должны делаться в медицинских учреждениях, а не на пеньках и в палатках».